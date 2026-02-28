Ce seriale și filme noi apar pe Netflix în martie 2026. Reveniri spectaculoase, premiere și evenimente live

Primăvara începe în forță pe Netflix, care aduce în martie 2026 unele dintre cele mai așteptate lansări ale anului. De la continuări ale unor producții-cult, la miniserii provocatoare, documentare muzicale și evenimente live, platforma propune un program variat, potrivit atât pentru fanii dramelor intense, cât și pentru cei ai comediilor sau producțiilor documentare.

Tommy Shelby revine. Continuarea „Peaky Blinders” deschide luna

Capul de afiș al lunii este fără îndoială „Peaky Blinders: The Immortal Man”, filmul care continuă povestea celebrului clan din Birmingham. Acțiunea este plasată în 1940, în plin război, iar Thomas Shelby se întoarce pentru o confruntare decisivă, atât cu rivalii săi, cât și cu propriii demoni. Pentru fanii serialului britanic, producția marchează un nou capitol intens și întunecat.

Tot în martie revine și universul aventurii maritime din „One Piece – sezonul 2” (din 10 martie). Luffy și echipajul Piraților Pălăriei de Paie pornesc spre Marele Curent, unde îi așteaptă adversari mai puternici și insule pline de mister. Serialul inspirat din celebra manga promite confruntări spectaculoase și o miză mai mare decât în primul sezon.

„Vladimir”, miniseria provocatoare a lunii

O altă premieră importantă este „Vladimir”, din 5 martie, un thriller psihologic cu accente erotice, în care joacă Rachel Weisz și Leo Woodall. Povestea urmărește o profesoară a cărei viață începe să se destrame odată cu apariția unui coleg carismatic, declanșând o spirală a obsesiei și a dorinței. Miniseria este bazată pe romanul apreciat al Juliei May Jonas și explorează teme precum puterea, seducția și limitele morale.

Sezoane noi pentru seriale îndrăgite

Fanii dramelor romantice primesc un nou capitol din „Virgin River – sezonul 7” (din 12 martie), unde Mel și Jack, proaspăt căsătoriți, încearcă să își îndeplinească visul de a adopta un copil, în timp ce trecutul continuă să le influențeze prezentul.

Printre alte reveniri notabile se numără:

„Love Is Blind: Sweden” – sezonul 3 , cu noi cupluri și noi drame;

, cu noi cupluri și noi drame; „Heartbreak High” – sezonul 3, care aduce haos și răsturnări de situație în ultimul an de liceu;

care aduce haos și răsturnări de situație în ultimul an de liceu; serialul polițist Jo Nesbo’s Detective Hole, centrat pe crime ritualice investigate în Oslo.

În plus, abonații pot revedea integral și serialul The Mentalist, disponibil din 1 martie.

Muzică și evenimente live

Martie vine și cu un cadou pentru fanii k-pop: concertul live al trupei BTS – The Comeback Live | Arirang, difuzat pe 21 martie. Evenimentul este completat de un documentar despre reuniunea trupei și povestea noului album.

Tot la capitolul muzică se remarcă documentarul The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel, dedicat începuturilor formației Red Hot Chili Peppers și impactului lui Hillel Slovak asupra identității trupei.

În zona sportului-entertainment, gala WWE Elimination Chamber 2026 este transmisă live pe 1 martie.

Filme noi și producții românești

La capitolul filme, luna aduce producții precum „War Machine”, un thriller de acțiune cu miză militară, dar și drame precum „Strangers in the Park” sau „53 Sundays”, centrate pe relații tensionate și secrete de familie.

Publicul român are parte și de două titluri autohtone: „Cursa”, despre lumea curselor ilegale, și comedia „Tati Full-Time” (din 26 martie), cu Alex Bogdan și Raluca Aprodu, care urmărește haosul din viața unui tată rămas singur acasă cu bebelușul.

Documentare și titluri licențiate

Pentru iubitorii de povești reale, martie aduce documentare precum „The Dinosaurs”, o incursiune în cele 165 de milioane de ani ai existenței dinozaurilor, dar și producții despre crime, rețele online controversate sau investigații judiciare.

În plus, în categoria titlurilor licențiate revin pe platformă filme cunoscute precum Lady Bird, Sleepy Hollow, 27 Dresses sau animația Shark Tale.