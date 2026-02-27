search
Vasile Dâncu, fostul ministru al Apărării, la Interviurile Adevărul, de la ora 14.00

Acționarii Automecanica Mediaș susțin că nu au legături de afaceri în Federația Rusă

0
0
Publicat:

Serghei Glinka și Andrei Scobioală, acționarii companiei Automecanica Mediaș, cea care ar trebui să producă vehicule blindate pentru Armata Română, au transmis către Adevărul un drept la replică referitor la dezvăluirile dintr-un material publicat în această săptămână, în care am arătat vulnerabilitățile statului român în fața unor ingerințe externe în industria de apărare.

image

În esență, cei doi susțin că legăturile cu Federația Rusă sunt mai degrabă conjuncturale, fără a avea legătură în vreun fel cu politica externă și de securitate a acestei țări. De asemenea, Andrei Scobioală susține că nu ar avea cetățenia Federației Ruse.

Adevărul publica integral dreptul la replică solicitat, conform Legii, de Serghei Glinka și Andrei Scobioală: 

1. Cu privire la calificarea dlui Serghei Glinka drept „personaj influent în Moscova" și „fost lider al Transmashholding, entitate aflată sub sancțiuni americane"

Articolul afirmă că „Glinka este un personaj influent în Moscova, fost lider al Transmashholding, entitate aflată sub sancțiuni americane pentru susținerea efortului de război rus", sugerând astfel o legătură actuală și directă a dlui Glinka cu entități sancționate și cu politica externă a Federației Ruse.

Această prezentare este profund inexactă și creează o impresie falsă și vădit defăimătoare, din următoarele motive:

a. Dl Serghei Glinka s-a născut și a crescut la Chișinău, într-o familie de basarabeni, nu la Moscova. În tinerețe a plecat în Estonia, unde a urmat școala navală și a lucrat ani la rând pe pescadoare oceanice. Ulterior, a intrat în afaceri în Estonia, unde a fondat primul terminal de trading de cărbuni din țară.

b. Legătura cu Transmashholding a izvorât exclusiv din nevoia comercială de a achiziționa locomotive pentru flota proprie de vagoane, în contextul activității de trading de cărbuni. Rolul său a fost acela de a facilita un parteneriat strategic între Alstom și Transmashholding – un joint venture cu participații egale, care a integrat tehnologie și know-how occidental în industria feroviară din regiune.

c. Aceste activități s-au desfășurat între 2000 și 2017, într-o perioadă în care potențialul industrial al fostelor state sovietice era susținut de investiții și transfer de tehnologie din partea unor mari grupuri occidentale precum Siemens, Bombardier, Knorr-Bremse sau Wabtec. Calificarea retrospectivă a acestor activități comerciale perfect legitime drept „susținere a efortului de război rus" este o distorsionare gravă a realității.

d. În 2017, Serghei Glinka și-a lichidat integral participația din Transmashholding, realizând un exit rapid. Orice asociere actuală a dlui Glinka cu această entitate este, prin urmare, lipsită de orice fundament.

e. Expunerea sa investițională în spațiul ex-URSS nu a depășit niciodată 20% din portofoliul total, peste 80% din investițiile sale fiind plasate în economii occidentale și piețe mature. În prezent, toate investițiile sale sunt exclusiv în business-uri din Europa și Statele Unite.

f. Dl Glinka are cetățenie română și estoniană și locuiește în sudul Franței de peste 25 de ani. Prezentarea sa drept „personaj influent în Moscova" este o sintagmă fără nicio acoperire în realitate.

2. Cu privire la afirmația că „partenerii săi de afaceri sunt oligarhi sancționați internațional"

Articolul afirmă că „partenerii săi de afaceri sunt oligarhi sancționați internațional, precum Iskandar Makhmudov și Andrei Bokarev", insinuând că dl Glinka se află în prezent în relații de afaceri cu persoane sancționate.

Citește și: Compania turcă Otokar cumpără Automecanica Mediaș. Cele două firme colaborează din 2025 pentru producția de vehicule blindate

Această afirmație ignoră deliberat că activitățile comerciale ale dlui Glinka în spațiul ex-sovietic au încetat complet în 2017 și că, în prezent, toate investițiile sale sunt exclusiv în business-uri din Europa și Statele Unite. Publicarea unor astfel de insinuări fără a prezenta contextul temporal real constituie o gravă denaturare prin care este afectată reputația dlui Glinka.

3. Cu privire la calificarea dlui Andrei Scobioală drept deținător al „cetățeniei ruse"

Articolul afirmă că „administratorul Andrei Scobioală deține cetățenie rusă și gestionează afaceri strâns legate de interesele lui Glinka".

Această afirmație este falsă:

a. Andrei Scobioală este cetățean moldovean și român, antreprenor industrial cu aproape două decenii de experiență. Dl Scobioală nu deține cetățenie rusă. Publicarea unei astfel de informații eronate, fără verificare, constituie o încălcare gravă a obligației de diligență jurnalistică.

b. Compania Laser Processing, fondată la București de dl Scobioală și activă de aproape 20 de ani în domeniul prelucrărilor industriale, a avut în perioada 2019–2022 o filială în Rusia, care realiza sourcing de componente pentru soluții de mobilitate destinate pieței europene. La izbucnirea războiului, dl Scobioală a înțeles imediat că Rusia nu mai poate fi un exportator viabil pentru Europa și, în acord cu sancțiunile europene aplicate Federației Ruse, a decis încetarea importurilor din această țară și închiderea operațiunilor respective.

c. În cei aproape 20 de ani de activitate, Laser Processing a avut ca parteneri și clienți companii internaționale de prim rang, precum Liebherr, JCB, Maschio Gaspardo, Kuhn și John Deere.

4. Cu privire la afirmația că implicarea în contractul de apărare ar reprezenta o „penetrare a sistemului de apărare românesc de către ruși"

Titlul articolului și conținutul acestuia asociază în mod vădit și tendențios numele domnilor Glinka și Scobioală cu noțiunea de „penetrare" a sistemului de apărare de către „ruși", cu conotații de spionaj și activitate ilegală.

Or, realitatea este că:

a. Intrarea în consorțiul Otokar a survenit în urma unui proces de due diligence, la invitația companiei Otokar, care evalua set-upul necesar pentru eligibilitatea participării sale la licitația pentru programul de înzestrare a armatei – ATBTU. Dată fiind existența know-how-ului industrial și investițiile planificate, a fost acceptată invitația de a deveni subcontractor în program.

b. Conform chiar datelor prezentate în articol, CEISD a declanșat o procedură de cercetare detaliată și a solicitat avizul CSAT, care a analizat tranzacția în termenul legal de 90 de zile. Existența și finalizarea acestei proceduri demonstrează că implicarea clienților noștri a fost supusă controlului legal al statului român și nu s-a produs în mod clandestin.

c. Automecanica SA a fost înregistrată la ANCEX pentru derularea de operațiuni cu produse militare, iar actuala confirmare de înregistrare a fost emisă strict în condițiile legii.

d. În procesul de înregistrare, ANCEX solicită obligatoriu avizul Ministerului Apărării, iar un aviz nefavorabil din partea MApN constituie motiv automat de respingere. Prin urmare, înregistrarea Automecanica SA a presupus în mod necesar un aviz favorabil al MApN.

e. Dl Glinka vede în România o alegere logică – prin potențialul industrial, forța de muncă bine pregătită și poziția strategică excepțională. Crede că România poate deveni un hub industrial și logistic major al Europei. Investiția sa reprezintă tocmai acel tip de capital occidental de care industria românească are nevoie.

