Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
Compania turcă Otokar cumpără Automecanica Mediaș. Cele două firme colaborează din 2025 pentru producția de vehicule blindate

Compania turcă Otokar, care se asociase cu Automecanica S.A. pentru producția de blindate Cobra, a anunțat că a semnat un Memorandum de Înțelegere privind achiziția a 96,77% din acțiunile producătorului român, într-o tranzacție evaluată la 85 de milioane de euro.

„Suma de 5 milioane de euro a fost achitată la semnarea Memorandumului de Înțelegere, iar sumele rămase urmează să fie plătite la finalizarea tranzacției, după semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni.

De asemenea, se preconizează că tranzacția va fi supusă ajustărilor standard de finalizare, inclusiv datoria netă și capitalul de lucru, iar suma finală va fi determinată la momentul închiderii tranzacției”, se arată în anunțul companiei remis Bursei de la Istanbul, potrivit Economica.

Otokar va plăti 85 de milioane de euro pentru a prelua 96,77% din Automecanica SA. Tranzacția va fi finalizată după semnarea contractului, încheierea verificărilor (due diligence) și obținerea avizelor de la autoritățile române din domeniul concurenței și apărării, termenul estimat fiind sfârșitul lunii aprilie 2026.

Otokar colaborează deja cu Automecanica printr-un joint venture semnat anul trecut, pentru producția în România de vehicule blindate, cu scopul de a întări capacitățile de apărare ale țării.

Compania turcă poate transfera obligațiile din acord către filiala sa din România, Otokar Land Systems SRL, care ar putea deveni parte directă în tranzacție.

La începutul lunii decembrie 2025, ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat într-un interviu pentru „Adevărul” că turcii de la Otokar ar intenționa să înlocuiască societatea prin care urma să colaboreze în livrarea blindatelor contractate de Armata Română, în contextul în care firma parteneră, Automecanica SA Mediaș, este deținută de un fost CEO al unei companii rusești.

„Otokar a câștigat o licitație în trecut, a fost desemnat un partener pe care ei vor să-l schimbe acum”, a explicat ministrul Radu Miruță, arătând că Otokar nu a apucat să lucreze cu această companie.

„Ca să-l schimbe, statul român are niște metode să verifice lucrurile astea și foarte bine că le are. Deci nu chiar tot ce zboară se mănâncă, suntem foarte preocupați. Europa și România fac niște eforturi pentru a limita gradele de libertate din care fac business Federația Rusă, business care după aceea să se întoarcă în război, să finanțeze războiul. Ar fi absolut nonsens ca noi să permitem ca asta să se desfășoare prin intermediul activităților comerciale din România”, a mai spus Radu Miruță.

Amintim că acordul pentru furnizarea a peste o mie de autovehicule tactice blindate de tip ușor a fost câștigat în 2024 de compania turcă Otokar. Aceștia au fost obligați de Ministerul Apărării să colaboreze cu firme înregistrate în România, iar subcontractantul ales de Otokar a fost firma Automecanica SA din Mediaș.

O altă parte a fostei uzine Automecanica Mediaș a fost preluată, în 2024, de puternicul grup german Rheinmetall. Acesta anunța pe 1 februarie 2024 că a cumpărat 72,5% dintre acțiunile Automecanica Mediaș SRL.

Economie

