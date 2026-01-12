Un om de afaceri rus vrea să preia uzina de apărare Popeci din Moldova, prin Automecanica SA. Cum a ajuns Serghei Glinka să fie implicat în industria de apărare românească

Omul de afaceri Serghei Glinka, asociat cu Rusia, încearcă să preia controlul Popeci Utilaj Greu din Moldova, prin Automecanica SA din România, companie implicată în industria de apărare, care a înființat o societate mixtă cu Otokar pentru un contract militar de un miliard de euro.

Filiala sa din România, Automecanica SA, a plătit aproximativ 16 milioane de euro pentru un pachet de acțiuni la Popeci Utilaj Greu, producător de utilaje și echipamente grele, inclusiv pentru industria militară. Automecanica SA este, la rândul său, implicată în sectorul de apărare. În acest an, compania a înființat o societate mixtă cu producătorul turc de vehicule blindate Otokar și a obținut un contract de un miliard de euro pentru asamblarea vehiculelor militare OTOKAR destinate Forțelor Terestre Române.

Societatea va gestiona linia de producție pentru ATBTU, sistemul de protecție balistică și antimină, un suport rotativ pentru mitraliera de 7,62 mm, precum și servicii de mentenanță. Tranzacția din martie 2024 cu Popeci a atras atenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și a Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), întrucât noii proprietari, odată cu preluarea uzinei, obțin acces la secrete de stat, scrie portalul de investigații RuMafia.

Glinka a anunțat imediat că se retrage din companie, însă, până la acordarea autorizațiilor necesare, autoritățile române pot reveni asupra situației: plata către Popeci a fost efectuată în momentul în care Glinka deținea cel puțin 48,38% din Automecanica SA. Motivul îl reprezintă legăturile sale anterioare cu miliardari ruși aflați sub sancțiuni. Glinka susține că și-a vândut integral afacerile din Rusia, însă, în continuare, ar fi beneficiarul acestora.

Serghei Glinka a dobândit participația la Automecanica SA Mediaș în 2022, după ce a înregistrat în România compania Automecanica SKB Property SRL (administrată de Mihail Scobiola), care a cumpărat ulterior pachetul de acțiuni. La acel moment, autoritățile române, din motive neclare, nu au manifestat interes față de această tranzacție.

Influența rusă trecut pe sub radarul autorităților române

Un alt pachet de 48,38% din Automecanica SA este deținut de compatriotul său, omul de afaceri Andrei Scobiola (fiul lui Mihail Scobiola), restul acțiunilor aparținând unor acționari minoritari. După ce autoritățile au amânat aprobarea achiziției Popeci Utilaj Greu, Glinka a anunțat că și-a cedat participația din Automecanica SA. Totuși, jurnaliști români au obținut, în septembrie, date din registrul comerțului care arată că structura acționariatului nu s-a modificat. Chiar și în cazul unei retrageri formale, Glinka ar putea reveni oricând, având în vedere că el a fost cel care a finanțat tranzacția cu Popeci anul trecut.

În ansamblu, Automecanica SKB Property SRL, compania sa, intenționează să preia peste 51% din Popeci, în timp ce partenerul său de afaceri din Automecanica SA, Andrei Scobiola, ar urma să achiziționeze încă 33%, iar politicianul român Dorin Iacob, fost membru al unui serviciu local de informații, ar urma să primească 5%. Glinka are nevoie de această uzină pentru a produce echipamente militare. Totuși, exista și o alternativă: un om de afaceri local dorea să cumpere compania pentru a o transforma într-un producător regional important de locomotive feroviare, însă a oferit doar 5 milioane de euro, față de cele 16 milioane propuse de Glinka.

Directorul general și coacționarul Automecanica SA, Andrei Scobiola, a declarat presei, comentând informațiile despre retragerea completă a lui Glinka, că firma nu are nicio legătură cu Rusia.

Andrei Scobiola este originar din Republica Moldova și este partener de afaceri de lungă durată al lui Serghei Glinka. Chiar înainte de război, compania lui Scobiola, SKBPRODSYSTEMSSRL, a colaborat strâns cu firma rusă a lui Glinka, livrând țevi și alte produse către Veris Proekt LLC, companie al cărei pachet de control este înregistrat pe numele unui interpus al lui Glinka, Sima Khachatryan. Veris Proekt este specializată în prelucrarea și acoperirea metalelor.

Serghei Glinka, cetățean moldovean cu pașaport rusesc, a obținut cetățenia estoniană în 2005 prin intermediul afacerilor, urmată de cetățenia română și cipriotă.

De la Moscova la Monaco: imperiul global Glinka

Partenerul de viață al purtătoarei de cuvânt a primarului Moscovei, Serghei Sobianin, Gulnara Penkova, Glinka a devenit, la începutul anilor 2000, partener de afaceri al viceprimarului Moscovei, Maxim Liksutov, în cadrul TransGroup (Liksutov lucrând la filiala rusă a companiei estoniene), SOETEEINDUS JSC (unde Liksutov era directorul reprezentanței din Rusia, iar Glinka președinte al consiliului de administrație), precum și în compania offshore Sermolent Equities Inc. (BVI), prin care partenerii dețineau 36,3% din Transmashholding. Aceștia au început exportul de cărbune din Kuzbass, inclusiv prin compania rusă Transugol.

În prezent, Glinka deține active în mai multe țări, inclusiv în Statele Unite. Pentru a se distanța de Rusia și a evita sancțiunile, în 2022 și-a transferat companiile către persoane interpuse din Federația Rusă. De exemplu, a înregistrat o întreprindere individuală în Osetia de Nord pe numele Simei Khachatryan, în vârstă de 37 de ani, acolo unde Glinka însuși avusese anterior o astfel de firmă și chiar locuise o perioadă în satul Kambeleevskoye, din districtul Prigorodnîi. În plus, adresa de e-mail sima@gst.ee este înregistrată pe un domeniu estonian.

Pe acest domeniu nu există site-uri publice; este vorba despre un serviciu corporativ securizat utilizat de companiile estoniene ale lui Serghei Glinka, lucru confirmat de datele agregatorilor. Glinka a folosit o adresă de e-mail pe numele Simei, împreună cu numărul său de telefon, pentru a plasa comenzi în magazine online. Atât Glinka, cât și Khachatryan au efectuat comenzi pe aceeași platformă de comerț online, livrate în complexul rezidențial de pe Dmitrovsky Proezd, în perioada 2023–2024.

Aceeași adresă de e-mail este utilizată și de Hotel Glinka LLC, al cărei cofondator și director este Alisa Igorevna Glinka, actriță moldo-rusă, implicată profesional în sporturi ecvestre. Alisa Glinka locuiește în Monaco, alături de soțul și cei cinci copii ai săi. Compania a fost înregistrată în februarie 2022, iar printre partenerii lui Glinka se numără Oleg Gulevatîi, Nikolai Zotov și Ivan Grishanov, proprietarii G3 Group, un dezvoltator din regiunea Moscovei.

De asemenea, Glinka a fost oficial partener al lui Andrei Bokarev și Iskandar Makhmudov în Transmashholding, companie fondată de un offshore cipriot, care ulterior a trecut printr-un proces de restructurare și a fost transferată sub jurisdicție rusă. Beneficiarii actuali nu sunt făcuți publici. Transmashholding este cel mai mare dezvoltator și producător din Rusia de material rulant modern. Statele Unite au impus sancțiuni asupra Transmashholding în 2023, inclusiv asupra coproprietarilor săi – miliardarii Bokarev, Makhmudov și Kirill Lipa – însă nu și asupra lui Serghei Glinka, care a susținut că a renunțat la calitatea de acționar.

Reprezentanții lui Glinka în România au afirmat, la rândul lor, că acesta nu mai are nicio legătură cu Rusia și că imaginea de „om de afaceri rus” ține de trecut și nu mai este relevantă: „Este cetățean al României și Estoniei și desfășoară activități economice exclusiv în cadrul legal și fiscal al UE și al SUA.”

Transmashholding, companie în care Serghei Glinka deținea un pachet de 5%, ar fi fost vândută integral în 2017. Cu toate acestea, potrivit rapoartelor anuale, Glinka a continuat să facă parte din consiliul de administrație al Transmashholding până în iunie 2019. În mod notabil, produsele fabricate de Popeci Utilaj Greu sunt încă disponibile pe piața din Rusia și pot fi comandate liber prin intermediari.

Legătura cu Otokar

La începutul lunii decembrie, ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat într-un interviu pentru „Adevărul” că turcii de la Otokar ar intenționa să înlocuiască societatea prin care urma să colaboreze în livrarea blindatelor contractate de Armata Română, în contextul în care firma parteneră, Automecanica SA Mediaș, este deținută de un fost CEO al unei companii rusești.

„Otokar a câștigat o licitație în trecut, a fost desemnat un partener pe care ei vor să-l schimbe acum”, a explicat ministrul Radu Miruță, arătând că Otokar nu a apucat să lucreze cu această companie.

„Ca să-l schimbe, statul român are niște metode să verifice lucrurile astea și foarte bine că le are. Deci nu chiar tot ce zboară se mănâncă, suntem foarte preocupați. Europa și România fac niște eforturi pentru a limita gradele de libertate din care fac business Federația Rusă, business care după aceea să se întoarcă în război, să finanțeze războiul. Ar fi absolut nonsens ca noi să permitem ca asta să se desfășoare prin intermediul activităților comerciale din România”, a mai spus Radu Miruță.

Amintim că, acordul pentru furnizarea a peste o mie de autovehicule tactice blindate de tip ușor a fost câștigat în 2024 de compania turcă Otokar. Aceștia au fost obligați de Ministerul Apărării să colaboreze cu firme înregistrate în România, iar subcontractantul ales de Otokar a fost firma Automecanica SA din Mediaș.

La începutul anului, o investigație Curs de Guvernare arăta că Automecanica SA Mediaș, implicată în producția blindatelor pentru Armata Română, a fost cumpărată în 2022 de Sergei Glinka, fost CEO al companiei ruse Transmashholding, firmă sancționată pentru sprijinirea invaziei din Ucraina. Această preluare a vizat doar o parte a fostei Automecanica – cealaltă parte, Automecanica SRL, a fost vândută ulterior către Rheinmetall și redenumită. Automecanica SA, aflată acum în centrul controversei, urmează să producă componente esențiale pentru blindate, fără ca tranzacția să fi trecut prin verificări de securitate, potrivit MApN. Spre deosebire de România, Norvegia a blocat o preluare similară de către Transmashholding, invocând riscuri de securitate.