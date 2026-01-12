search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un om de afaceri rus vrea să preia uzina de apărare Popeci din Moldova, prin Automecanica SA. Cum a ajuns Serghei Glinka să fie implicat în industria de apărare românească

0
0
Publicat:

Omul de afaceri Serghei Glinka, asociat cu Rusia, încearcă să preia controlul Popeci Utilaj Greu din Moldova, prin Automecanica SA din România, companie implicată în industria de apărare, care a înființat o societate mixtă cu Otokar pentru un contract militar de un miliard de euro.

Fabrica Popeci Utilaj Greu din Republic Moldova FOTO Popeci.ro
Fabrica Popeci Utilaj Greu din Republic Moldova FOTO Popeci.ro

Filiala sa din România, Automecanica SA, a plătit aproximativ 16 milioane de euro pentru un pachet de acțiuni la Popeci Utilaj Greu, producător de utilaje și echipamente grele, inclusiv pentru industria militară. Automecanica SA este, la rândul său, implicată în sectorul de apărare. În acest an, compania a înființat o societate mixtă cu producătorul turc de vehicule blindate Otokar și a obținut un contract de un miliard de euro pentru asamblarea vehiculelor militare OTOKAR destinate Forțelor Terestre Române.

Societatea va gestiona linia de producție pentru ATBTU, sistemul de protecție balistică și antimină, un suport rotativ pentru mitraliera de 7,62 mm, precum și servicii de mentenanță. Tranzacția din martie 2024 cu Popeci a atras atenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și a Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), întrucât noii proprietari, odată cu preluarea uzinei, obțin acces la secrete de stat, scrie portalul de investigații RuMafia.

Glinka a anunțat imediat că se retrage din companie, însă, până la acordarea autorizațiilor necesare, autoritățile române pot reveni asupra situației: plata către Popeci a fost efectuată în momentul în care Glinka deținea cel puțin 48,38% din Automecanica SA. Motivul îl reprezintă legăturile sale anterioare cu miliardari ruși aflați sub sancțiuni. Glinka susține că și-a vândut integral afacerile din Rusia, însă, în continuare, ar fi beneficiarul acestora.

Serghei Glinka a dobândit participația la Automecanica SA Mediaș în 2022, după ce a înregistrat în România compania Automecanica SKB Property SRL (administrată de Mihail Scobiola), care a cumpărat ulterior pachetul de acțiuni. La acel moment, autoritățile române, din motive neclare, nu au manifestat interes față de această tranzacție.

Influența rusă  trecut pe sub radarul autorităților române

Un alt pachet de 48,38% din Automecanica SA este deținut de compatriotul său, omul de afaceri Andrei Scobiola (fiul lui Mihail Scobiola), restul acțiunilor aparținând unor acționari minoritari. După ce autoritățile au amânat aprobarea achiziției Popeci Utilaj Greu, Glinka a anunțat că și-a cedat participația din Automecanica SA. Totuși, jurnaliști români au obținut, în septembrie, date din registrul comerțului care arată că structura acționariatului nu s-a modificat. Chiar și în cazul unei retrageri formale, Glinka ar putea reveni oricând, având în vedere că el a fost cel care a finanțat tranzacția cu Popeci anul trecut.

În ansamblu, Automecanica SKB Property SRL, compania sa, intenționează să preia peste 51% din Popeci, în timp ce partenerul său de afaceri din Automecanica SA, Andrei Scobiola, ar urma să achiziționeze încă 33%, iar politicianul român Dorin Iacob, fost membru al unui serviciu local de informații, ar urma să primească 5%. Glinka are nevoie de această uzină pentru a produce echipamente militare. Totuși, exista și o alternativă: un om de afaceri local dorea să cumpere compania pentru a o transforma într-un producător regional important de locomotive feroviare, însă a oferit doar 5 milioane de euro, față de cele 16 milioane propuse de Glinka.

Directorul general și coacționarul Automecanica SA, Andrei Scobiola, a declarat presei, comentând informațiile despre retragerea completă a lui Glinka, că firma nu are nicio legătură cu Rusia.

Andrei Scobiola este originar din Republica Moldova și este partener de afaceri de lungă durată al lui Serghei Glinka. Chiar înainte de război, compania lui Scobiola, SKBPRODSYSTEMSSRL, a colaborat strâns cu firma rusă a lui Glinka, livrând țevi și alte produse către Veris Proekt LLC, companie al cărei pachet de control este înregistrat pe numele unui interpus al lui Glinka, Sima Khachatryan. Veris Proekt este specializată în prelucrarea și acoperirea metalelor.

Serghei Glinka, cetățean moldovean cu pașaport rusesc, a obținut cetățenia estoniană în 2005 prin intermediul afacerilor, urmată de cetățenia română și cipriotă.

De la Moscova la Monaco: imperiul global Glinka

Partenerul de viață al purtătoarei de cuvânt a primarului Moscovei, Serghei Sobianin, Gulnara Penkova, Glinka a devenit, la începutul anilor 2000, partener de afaceri al viceprimarului Moscovei, Maxim Liksutov, în cadrul TransGroup (Liksutov lucrând la filiala rusă a companiei estoniene), SOETEEINDUS JSC (unde Liksutov era directorul reprezentanței din Rusia, iar Glinka președinte al consiliului de administrație), precum și în compania offshore Sermolent Equities Inc. (BVI), prin care partenerii dețineau 36,3% din Transmashholding. Aceștia au început exportul de cărbune din Kuzbass, inclusiv prin compania rusă Transugol.

Citește și: Prețul acțiunilor companiilor europene din domeniul apărării ating un nivel record după șocul din Venezuela

În prezent, Glinka deține active în mai multe țări, inclusiv în Statele Unite. Pentru a se distanța de Rusia și a evita sancțiunile, în 2022 și-a transferat companiile către persoane interpuse din Federația Rusă. De exemplu, a înregistrat o întreprindere individuală în Osetia de Nord pe numele Simei Khachatryan, în vârstă de 37 de ani, acolo unde Glinka însuși avusese anterior o astfel de firmă și chiar locuise o perioadă în satul Kambeleevskoye, din districtul Prigorodnîi. În plus, adresa de e-mail sima@gst.ee este înregistrată pe un domeniu estonian.

Pe acest domeniu nu există site-uri publice; este vorba despre un serviciu corporativ securizat utilizat de companiile estoniene ale lui Serghei Glinka, lucru confirmat de datele agregatorilor. Glinka a folosit o adresă de e-mail pe numele Simei, împreună cu numărul său de telefon, pentru a plasa comenzi în magazine online. Atât Glinka, cât și Khachatryan au efectuat comenzi pe aceeași platformă de comerț online, livrate în complexul rezidențial de pe Dmitrovsky Proezd, în perioada 2023–2024.

Aceeași adresă de e-mail este utilizată și de Hotel Glinka LLC, al cărei cofondator și director este Alisa Igorevna Glinka, actriță moldo-rusă, implicată profesional în sporturi ecvestre. Alisa Glinka locuiește în Monaco, alături de soțul și cei cinci copii ai săi. Compania a fost înregistrată în februarie 2022, iar printre partenerii lui Glinka se numără Oleg Gulevatîi, Nikolai Zotov și Ivan Grishanov, proprietarii G3 Group, un dezvoltator din regiunea Moscovei.

De asemenea, Glinka a fost oficial partener al lui Andrei Bokarev și Iskandar Makhmudov în Transmashholding, companie fondată de un offshore cipriot, care ulterior a trecut printr-un proces de restructurare și a fost transferată sub jurisdicție rusă. Beneficiarii actuali nu sunt făcuți publici. Transmashholding este cel mai mare dezvoltator și producător din Rusia de material rulant modern. Statele Unite au impus sancțiuni asupra Transmashholding în 2023, inclusiv asupra coproprietarilor săi – miliardarii Bokarev, Makhmudov și Kirill Lipa – însă nu și asupra lui Serghei Glinka, care a susținut că a renunțat la calitatea de acționar.

Reprezentanții lui Glinka în România au afirmat, la rândul lor, că acesta nu mai are nicio legătură cu Rusia și că imaginea de „om de afaceri rus” ține de trecut și nu mai este relevantă: „Este cetățean al României și Estoniei și desfășoară activități economice exclusiv în cadrul legal și fiscal al UE și al SUA.”

Transmashholding, companie în care Serghei Glinka deținea un pachet de 5%, ar fi fost vândută integral în 2017. Cu toate acestea, potrivit rapoartelor anuale, Glinka a continuat să facă parte din consiliul de administrație al Transmashholding până în iunie 2019. În mod notabil, produsele fabricate de Popeci Utilaj Greu sunt încă disponibile pe piața din Rusia și pot fi comandate liber prin intermediari.

Legătura cu Otokar

La începutul lunii decembrie, ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat într-un interviu pentru „Adevărul” că turcii de la Otokar ar intenționa să înlocuiască societatea prin care urma să colaboreze în livrarea blindatelor contractate de Armata Română, în contextul în care firma parteneră, Automecanica SA Mediaș, este deținută de un fost CEO al unei companii rusești.

Citește și: „Armata de vis”, mai aproape de realizare. Donald Trump propune un buget record al apărării SUA de 1.500 de miliarde de dolari pentru 2027

„Otokar a câștigat o licitație în trecut, a fost desemnat un partener pe care ei vor să-l schimbe acum”, a explicat ministrul Radu Miruță, arătând că Otokar nu a apucat să lucreze cu această companie.

„Ca să-l schimbe, statul român are niște metode să verifice lucrurile astea și foarte bine că le are. Deci nu chiar tot ce zboară se mănâncă, suntem foarte preocupați. Europa și România fac niște eforturi pentru a limita gradele de libertate din care fac business Federația Rusă, business care după aceea să se întoarcă în război, să finanțeze războiul. Ar fi absolut nonsens ca noi să permitem ca asta să se desfășoare prin intermediul activităților comerciale din România”, a mai spus Radu Miruță.

Amintim că, acordul pentru furnizarea a peste o mie de autovehicule tactice blindate de tip ușor a fost câștigat în 2024 de compania turcă Otokar. Aceștia au fost obligați de Ministerul Apărării să colaboreze cu firme înregistrate în România, iar subcontractantul ales de Otokar a fost firma Automecanica SA din Mediaș.

La începutul anului, o investigație Curs de Guvernare arăta că Automecanica SA Mediaș, implicată în producția blindatelor pentru Armata Română, a fost cumpărată în 2022 de Sergei Glinka, fost CEO al companiei ruse Transmashholding, firmă sancționată pentru sprijinirea invaziei din Ucraina. Această preluare a vizat doar o parte a fostei Automecanica – cealaltă parte, Automecanica SRL, a fost vândută ulterior către Rheinmetall și redenumită. Automecanica SA, aflată acum în centrul controversei, urmează să producă componente esențiale pentru blindate, fără ca tranzacția să fi trecut prin verificări de securitate, potrivit MApN. Spre deosebire de România, Norvegia a blocat o preluare similară de către Transmashholding, invocând riscuri de securitate.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT”
gandul.ro
image
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
mediafax.ro
image
Edi Iordănescu, săgeți către Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia: ”România putea obține calificarea directă de pe primul loc!”
fanatik.ro
image
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
gsp.ro
image
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
Opt companii auto, amendate, după ce au făcut un pact prin care au menţinut salariile mici
observatornews.ro
image
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut 😲
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
Care este diferența de preț pe factură dacă ridici temperatura în casă de la 19°C la 23°C în ianuarie 2026
playtech.ro
image
Lovitură dură încasată de Cristiano Ronaldo! Ce i-a făcut antrenorul după ce a marcat în derby-ul Al Hilal – Al Nassr! Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Tottenham a luat decizia finală în cazul lui Radu Drăgușin!
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
NU se fac ore marți. Alertă generală, școli ÎNCHISE din cauza vremii. Decizie de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Mișcare șoc din Moldova. Maia Sandu vrea unirea cu România
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Care este diferența dintre făina 650 și cea 000. Detaliul care poate face diferența în bucătărie
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
1 cine e razvan banica jpg jpeg
Cine e şi cu ce se ocupă Răzvan Bănică. Se înrudeşte cu Ştefan Bănică şi recent a cerut-o în căsătorie pe Sandra Izbaşa
okmagazine.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Luni, 12 ianuarie, intră pensia pe card! La ce oră primesc banii pensionarii și cine ia în plus 200 de lei
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Noua generație de frumuseți de la Palatul britanic. Prințesa Charlotte are o concurență serioasă din partea verișoarei sale

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?