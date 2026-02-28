Mai mulți pelerini români, blocați în Israel. Patriarhia Română le oferă sprijin și asistență

Reprezentanța Patriarhia Română la Locurile Sfinte acordă sprijin pelerinilor români aflați în Israel, pe fondul tensiunilor de securitate și al închiderii temporare a spațiului aerian, potrivit informațiilor publicate de Basilica.ro.

„Avem un grup de pelerini români din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, care au stat până acum la noi la biserică. Ne-am ocupat de formalități împreună cu ambasada și consulatul României din Țara Sfântă”, a declarat părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Potrivit acestuia, grupurile de pelerini aflate în zonă beneficiază de sprijin logistic, fiind ajutate cu alimente și apă. De asemenea, reprezentanții Patriarhiei le-au pus la dispoziție numerele de telefon prin care pot lua legătura cu Ambasada României în Israel.

Arhimandritul Ioan Meiu și-a exprimat speranța ca, odată cu redeschiderea spațiului aerian, toți românii aflați în Țara Sfântă — fie pelerini, fie turiști — să se poată întoarce în siguranță în România.