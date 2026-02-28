search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Radu Miruță prezintă dovada că și-a plătit impozitul la casă: „Doamne, cum le mai trece unora prin cap să mintă despre mine”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat public că și-a achitat integral impozitul pentru locuința sa din Târgu Jiu, contrazicând astfel informațiile apărute recent despre o presupusă casă fără autorizație și fără taxe plătite.

Radu Miruță FOTO: FB
„Doamne, Doamne, cum le mai trece unora prin cap să mintă despre mine în privința unor lucruri limpezi, care se dovedesc foarte ușor! Cum că aș sta la Târgu Jiu într-o casă fără autorizație, pentru care nu plătesc impozit – vedeți dovada mai jos, cu impozitul plătit pentru casa construită cu autorizație de construire”, a transmis Miruță într-un mesaj public.

Oficialul a respins și acuzațiile potrivit cărora ar fi favorizat anumite persoane sau firme prin întârzierea efectuării unei expertize tehnice.

Nu doar că nu am făcut asta, ci, de îndată ce mi-a fost alocată expertiza, am notificat instanța că nu o pot realiza. Am primit confirmare că instanța a primit adresa, dar tot am fost amendat, deși notificarea fusese înregistrată”, a explicat ministrul.

Un alt punct controversat a vizat acuzațiile de incompatibilitate, pe motiv că Miruță ar fi lucrat ca expert tehnic în perioada în care era parlamentar.

„Legea reglementează clar că poți fi și expert, și parlamentar. Din lipsă de timp, nu am efectuat expertize de când sunt parlamentar. În poza de mai jos este dovada cu adresa de la ANI care confirmă acest lucru”, a precizat oficialul.

Radu Miruță a mai subliniat că toate cele 62 de acuzații formulate împotriva sa sunt neadevărate și au fost aduse cu scopul de a-i afecta imaginea publică.

Da, sunt om, am greșit și probabil voi mai greși, dar nici minciunile repetate nu se transformă în adevăr doar pentru că sunt difuzate obsesiv în presă”, a afirmat ministrul.

În contextul actual, Miruță a menționat că, în următoarele săptămâni, la Ministerul Apărării vor fi semnate contracte de aproape 10 miliarde de euro, bani publici pentru proiecte strategice, dar că „niciun cent nu va merge pe traseul întunecos dorit de unii care, în aceste zile, își văd interesele”.

Politică

