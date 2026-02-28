Neymar, ciuca bătăilor pe internet, chiar dacă a marcat de două ori! Prefăcătoria de zile mari care l-a transformat în clovnul partidei

Neymar a fost în centrul atenției la confruntarea dintre FC Santos și Vasco da Gama, câștigată de gazde cu 2-1 în etapa a patra din campionatul Braziliei, alternând momentele de inspirație cu episoadele controversate.

La primul său meci după operația la genunchi, atacantul de 34 de ani a făcut diferența pe tabelă. A înscris primul gol în minutul 25, după o fază rapidă de contraatac, iar în partea a doua a partidei, în minutul 61, a mai înscris încă o dată, securizând cele trei puncte pentru echipa sa.

Prestația sa nu a fost lipsită de controverse

În minutul 29, Neymar a avut un schimb de replici de la distanță cu Thiago Mendes, după care s-a dus direct spre el, ajungând față în față cu mijlocașul oaspeților.

Centralul a intervenit imediat și a întrerupt partida pentru a detensiona conflictul, însă chiar în apropierea sa, Neymar s-a aruncat subit pe gazon, sugerând că ar fi fost lovit în zona feței. Gestul a aprins spiritele, iar în jurul celor doi s-a format rapid un grup de jucători. În cele din urmă, arbitrul a scos cartonașul galben pentru ambii protagoniști.

Internauții nu au întârziat să reacționeze

Momentul a explodat aproape instantaneu pe internet, fiind preluat de posturile TV din Brazilia și distribuit masiv în filmările realizate de suporterii aflați în tribune. În doar câteva ore, secvența a făcut înconjurul rețelelor sociale.

Mai mult, au și apărut montaje amuzante, ironii și comparații savuroase, toate speculând maniera teatrală care l-a consacrat pe Neymar de-a lungul anilor.

„Când se pensionează? La școala de teatru cu el!”

„Ăsta e tipul care va aduce o Cupă Mondială în Brazilia? La naiba!„

„E bine că e fotbalist, pentru că dacă ar fi actor sau luptător de MMA, ar fi fost sărac!”

„Unele lucruri nu se schimbă niciodată!”

„Europenii nu îl mai vor, nici măcar dacă îi plătești!”