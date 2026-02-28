O mamă din New Jersey a cumpărat o statuetă cu 25 de dolari și a descoperit că este o piesă rară semnată de Piero Fornasetti

O femeie din New Jersey a avut parte de o surpriză neașteptată după ce a cumpărat, cu doar 25 de dolari, o statuetă din ceramică la o licitație imobiliară. Obiectul s-a dovedit a fi o piesă autentică realizată de celebrul artist italian Piero Fornasetti, iar valoarea sa ar putea ajunge astăzi la 3.000 de dolari, potrivit Business Insider.

Jordan Piluso, în vârstă de 34 de ani, mersese la licitație cu gândul să cumpere un iepure de porțelan de la brandul Herand. Planurile i s-au schimbat însă în momentul în care a observat o pisică din ceramică, expusă pe un pian, chiar la intrarea în locuință.

„Nimeni nu se uita la ea, așa că am luat-o pur și simplu. Mi s-a părut o piesă decorativă atât de fantezistă, extravagantă, și acesta este stilul meu”, a povestit femeia.

Fără să verifice eventuale marcaje sau semnături, a cumpărat obiectul pentru 25 de dolari. „L-am luat și mi-am zis: «Vii cu mine». A fost o decizie luată pe loc”, a spus ea, adăugând că nici organizatorii licitației nu păreau să știe ce vând.

Ajunsă acasă, Piluso a început să caute informații online și a descoperit imagini cu piese similare create de Piero Fornasetti. Pe baza cozii statuii era inscripționat „Fornasetti Milano, Fabricat în Italia”, alături de simbolul unei mâini care ține o pensulă.

Ulterior, ea a contactat brandul Fornasetti prin e-mail și a primit confirmarea că statueta este autentică și a fost pictată manual la sfârșitul anilor ’50 – începutul anilor ’60.

Evaluatorul de artă Ken Farmer, citat de Business Insider, a estimat că piesa ar valora între 1.000 și 1.500 de dolari la licitație și până la 3.000 de dolari la vânzare directă.

Deși ar putea obține un profit considerabil, Piluso spune că nu are de gând să renunțe la statuetă. „Îmi plac articolele foarte eclectice, care pot deveni subiecte de conversație. N-am mai văzut niciodată așa ceva ca această pisică”, a spus ea.

Pentru femeie, valoarea sentimentală este mai importantă decât cea financiară. „Este ceva ce îmi aduce atât de multă bucurie. Întotdeauna voi putea vorbi despre asta când vor veni oamenii în vizită. Le voi putea spune copiilor mei povestea într-o zi.”

Pe lângă pisica Fornasetti, Jordan Piluso a mai cumpărat un iepure decorativ cu 600 de dolari și un tigru ceramic cu 50 de dolari. Ea spune că a descoperit pasiunea pentru obiecte vintage după nașterea celui de-al doilea copil și că acum caută piese cu poveste pentru a-și decora casa.

Sfatul ei pentru cei care frecventează licitațiile sau magazinele second-hand este simplu: „Nu te teme de ciudățenii. Pot fi cele mai tari și, în acest caz, unele dintre cele mai valoroase lucruri pe care le poți găsi.”