search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O mamă din New Jersey a cumpărat o statuetă cu 25 de dolari și a descoperit că este o piesă rară semnată de Piero Fornasetti

0
0
Publicat:

O femeie din New Jersey a avut parte de o surpriză neașteptată după ce a cumpărat, cu doar 25 de dolari, o statuetă din ceramică la o licitație imobiliară. Obiectul s-a dovedit a fi o piesă autentică realizată de celebrul artist italian Piero Fornasetti, iar valoarea sa ar putea ajunge astăzi la 3.000 de dolari, potrivit Business Insider.

O piesă autentică realizată de celebrul artist italian Piero Fornasetti. FOTO: Jordan Piluso
O piesă autentică realizată de celebrul artist italian Piero Fornasetti. FOTO: Jordan Piluso

Jordan Piluso, în vârstă de 34 de ani, mersese la licitație cu gândul să cumpere un iepure de porțelan de la brandul Herand. Planurile i s-au schimbat însă în momentul în care a observat o pisică din ceramică, expusă pe un pian, chiar la intrarea în locuință.

„Nimeni nu se uita la ea, așa că am luat-o pur și simplu. Mi s-a părut o piesă decorativă atât de fantezistă, extravagantă, și acesta este stilul meu”, a povestit femeia.

Fără să verifice eventuale marcaje sau semnături, a cumpărat obiectul pentru 25 de dolari. „L-am luat și mi-am zis: «Vii cu mine». A fost o decizie luată pe loc”, a spus ea, adăugând că nici organizatorii licitației nu păreau să știe ce vând.

Ajunsă acasă, Piluso a început să caute informații online și a descoperit imagini cu piese similare create de Piero Fornasetti. Pe baza cozii statuii era inscripționat „Fornasetti Milano, Fabricat în Italia”, alături de simbolul unei mâini care ține o pensulă.

Ulterior, ea a contactat brandul Fornasetti prin e-mail și a primit confirmarea că statueta este autentică și a fost pictată manual la sfârșitul anilor ’50 – începutul anilor ’60.

Evaluatorul de artă Ken Farmer, citat de Business Insider, a estimat că piesa ar valora între 1.000 și 1.500 de dolari la licitație și până la 3.000 de dolari la vânzare directă.

Deși ar putea obține un profit considerabil, Piluso spune că nu are de gând să renunțe la statuetă. „Îmi plac articolele foarte eclectice, care pot deveni subiecte de conversație. N-am mai văzut niciodată așa ceva ca această pisică”, a spus ea.

Pentru femeie, valoarea sentimentală este mai importantă decât cea financiară. „Este ceva ce îmi aduce atât de multă bucurie. Întotdeauna voi putea vorbi despre asta când vor veni oamenii în vizită. Le voi putea spune copiilor mei povestea într-o zi.”

Pe lângă pisica Fornasetti, Jordan Piluso a mai cumpărat un iepure decorativ cu 600 de dolari și un tigru ceramic cu 50 de dolari. Ea spune că a descoperit pasiunea pentru obiecte vintage după nașterea celui de-al doilea copil și că acum caută piese cu poveste pentru a-și decora casa.

Sfatul ei pentru cei care frecventează licitațiile sau magazinele second-hand este simplu: „Nu te teme de ciudățenii. Pot fi cele mai tari și, în acest caz, unele dintre cele mai valoroase lucruri pe care le poți găsi.”

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
digi24.ro
image
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
stirileprotv.ro
image
Trump face anunțul care cutremură planeta: „De 47 de ani, regimul iranian strigă: Moarte Americii. Bombe vor cădea peste tot”
gandul.ro
image
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
mediafax.ro
image
Clipe de groază pentru antrenorul român aflat în Abu Dhabi, după ce Iran a atacat bazele americane: „Au fost bubuituri, le-am auzit!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
libertatea.ro
image
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
digi24.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Iranul a luat decizia, la scurt timp după atacurile Israelului și ale SUA
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian
antena3.ro
image
Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
observatornews.ro
image
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
cancan.ro
image
Care e diferența dintre pensia de handicap și pensia anticipată? În care caz iei mai puțini bani la pensie?
newsweek.ro
image
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
prosport.ro
image
Unde se vor construi cele opt noi staţii de metrou din Bucureşti: este una dintre cele mai aglomerate zone din Capitală
playtech.ro
image
După ce și-a înșelat soția cu prietena acesteia, milionarul a dat lovitura. Afacerea care i-a adus o adevărată avere
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-au scos din minți pe Gigi Becali: ”Se aude până în Pipera, nici nu poți să dormi”. Dezvăluire neașteptată: ”Era vrăjitor”
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Zelenski, dispus să se întâlnească cu Putin, cu o singură condiție. Posibilă pace până în noiembrie în Ucraina
mediaflux.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
image
Cum să faci corect un ou ochi fără ulei. Secretul Mihaelei Bilic: „Se numește prăjit, dar este de fapt mai mult făcut la aburi”
click.ro
image
Ce s-a obrăznicit Anca Țurcașiu, la 55 de ani! Poze cu iubitul, în poziții demne de Kama Sutra. Stiliștii o laudă, internauții au luat foc: „Prea mult!”
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!

OK! Magazine

image
Familia regală împotriva lui Beatrice și Eugenie: William le ține la distanță, Kate este rece, iar Harry și Meghan le-au uitat

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?