search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cât îi ia unei rachete iraniene să ajungă pe teritoriul israelian

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Sirenele au rupt liniștea dimineții în nordul Israel, după ce armata israeliană a anunțat detectarea unor lansări de rachete dinspre Iran. Potrivit armatei israeliene, proiectilele au fost trase către teritoriul israelian, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru interceptare. Distanța dintre Iran și Israel este de aproximativ 1.300 km - 1.500 km. Rachetele balistice din Iran care călătoresc cu Mach 5 pot ajunge în Israel în aproximativ 12 minute, deși timpul exact depinde de tipul de rachetă și de locul de lansare.

Rachete iraniene/FOTO:Arhiva
Rachete iraniene/FOTO:Arhiva

Populația care primește alerta pe telefon este instruită să se retragă imediat în camerele de siguranță și în spațiile protejate. „În acest moment, Forțele Aeriene Israeliene operează pentru a intercepta și a lovi amenințările acolo unde este necesar, pentru a elimina pericolul”, a transmis armata. De altfel, presa israeliană informează că primele rachete iraniene au fost distruse deasupra Qatarului.

Sirenele au fost auzite în tot nordul țării și în Înălțimile Golan, în contextul unui atac balistic iranian. Deocamdată, serviciul de urgență Magen David Adom a anunțat că nu au fost primite apeluri privind victime la linia 101.

Escaladarea vine la scurt timp după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat începerea unei operațiuni americane împotriva regimului de la Teheran. Într-un mesaj preînregistrat adresat populației iraniene, liderul de la Casa Albă a transmis: „Când vom termina, preluați-vă guvernul, va fi al vostru”.

„Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente ale regimului iranian. Iranul nu poate avea niciodată arma nucleară”, a declarat Trump, într-un mesaj care adâncește și mai mult ruptura dintre Washington și Teheran.

Cât de repede ar putea ajunge o rachetă balistică iraniană la Tel Aviv ?

Distanța dintre Iran și Israel este de aproximativ 1.300 km - 1.500 km. Rachetele balistice din Iran care călătoresc cu Mach 5 pot ajunge în Israel în aproximativ 12 minute, deși timpul exact depinde de tipul de rachetă și de locul de lansare.

Distanța dintre Tehran și Tel Aviv este de aproximativ 1.600 de kilometri. Din vestul Iranului, din orașe precum Khorramabad sau Kermanshah, distanța scade la circa 1.200–1.300 de kilometri.

Printre rachetele balistice iraniene capabile să atingă teritoriul israelian se numără sistemele cu rază medie de acțiune Shahab-3, Ghadr și Emad, precum și rachete cu combustibil solid, cu rază mai scurtă, cum ar fi Fateh-110 și Zolfaghar.

În funcție de model, viteza acestor rachete variază între Mach 3 și Mach 8. Estimările indică un timp de zbor între 7 și 11 minute din Iran până în centrul Israelului. În cazul unor arme hipersonice de generație nouă, precum Fattah — a căror capacitate operațională nu este confirmată independent — timpul ar putea scădea la 4–6 minute.

Cum funcționează rachetele balistice?

Rachetele balistice sunt arme cu rază lungă de acțiune concepute pentru a lansa focoase convenționale sau nucleare urmând o traiectorie balistică sau curbată.

Lansate cu motoare de rachetă puternice, aceste rachete se îndreaptă în sus, în atmosfera superioară sau chiar în spațiu, călătorind cu viteze incredibil de mari. Odată ce motoarele lor sunt oprite, racheta urmează o traiectorie predeterminată, reintrănd în atmosfera Pământului într-o coborâre abruptă înainte de a-și atinge ținta.

Cât de departe pot călători?

Rachetele balistice pot parcurge distanțe cuprinse între câteva sute de kilometri și peste 10.000 de kilometri pe continente.

Rachetele balistice se clasifică în funcție de raza lor de acțiune:

Rachetă balistică cu rază de acțiune Battlefield (BRBM) – mai puțin de 200 km

Rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune (SRBM) – mai puțin de 1.000 km

Rachetă balistică cu rază medie/intermediară de acțiune (MRBM/IRBM) – între 1.000 km și 3.500 km

Rachetă balistică cu rază lungă de acțiune (LRBM) – între 3.500 km și 5.500 km

Rachetă balistică intercontinentală (ICBM) – mai mare de 5.500 km

Ce viteze pot atinge?

Rachetele balistice se deplasează la viteze extrem de mari, permițându-le să parcurgă mii de kilometri în doar câteva minute.

Viteza cu care se deplasează se măsoară în Mach, o unitate echivalentă cu viteza sunetului; de exemplu, Mach 5 înseamnă de cinci ori viteza sunetului.

Unele rachete balistice, de obicei cu rază scurtă de acțiune, ating viteze supersonice (mai rapide decât Mach 1, sau aproximativ 1.225 km/h sau 761 mile pe oră), în timp ce altele, de obicei rachete cu rază mai lungă de acțiune, pot călători la viteze hipersonice - mai mari decât Mach 5 (6.125 km/h sau 3.806 mph).

De ce sunt greu de interceptat rachetele balistice?

Ceea ce face ca rachetele balistice să fie deosebit de periculoase este combinația dintre raza lungă de acțiune, viteza mare și dificultatea lor de interceptare, aljazeera.com.

Citește și: Trump riscă să intre într-o capcană de tip Irak în confruntarea cu Iranul

Traiectoria lor de zbor rapidă și înaltă oferă sistemelor de apărare puțin timp de reacție, iar când reintră în atmosferă, coboară și mai repede, ceea ce face interceptarea și mai dificilă. Unele rachete utilizează, de asemenea, momeli sau alte contramăsuri pentru a păcăli radarul și apărarea antirachetă, ceea ce le face mai dificil de interceptat.

Care este diferența dintre rachetele balistice și cele de croazieră?

În iunie, Iranul a folosit, de asemenea, rachete de croazieră împotriva Israelului. Spre deosebire de rachetele balistice, rachetele de croazieră zboară la joasă altitudine și constant, precum avioanele fără pilot, ceea ce le ajută să treacă pe lângă apărarea antiaeriană. Deși se deplasează mult mai încet decât rachetele balistice, oferind apărării antiaeriene mai mult timp pentru a intercepta, traiectoria lor de zbor joasă le face mai greu de detectat. Capacitatea lor de manevră le permite să își schimbe cursul, să ocolească obstacolele și să evite apărarea antirachetă.

În timp ce rachetele balistice din Iran pot ajunge în Israel în aproximativ 12 minute, rachetele de croazieră pot ajunge în aproape două ore, iar dronele pot ajunge până la nouă ore.

Arsenalul de rachete al Iranului

Iranul a dezvoltat o gamă largă de rachete balistice și de croazieră în ultimele trei decenii. Graficul de mai jos prezintă pe scurt unele dintre cele mai importante rachete iraniene și raza lor de acțiune.

Arsenalul de rachete al Israelului

Israelul deține un arsenal de rachete avansat, inclusiv sisteme cu rază lungă de acțiune și cu capacitate nucleară, dezvoltate cu sprijin de zeci de ani din partea Statelor Unite . Graficul de mai jos evidențiază unele dintre cele mai notabile rachete ale Israelului, împreună cu razele lor de acțiune respective.

Care sunt capacitățile de apărare aeriană ale Israelului?

Apărarea aeriană israeliană se bazează în mare măsură pe ceea ce este cunoscut sub numele de sistemul Iron Dome, care este echipat cu un radar care detectează un proiectil care se apropie, precum și viteza și direcția acestuia.

Citește și: „Operaţiuni militare majore în desfăşurare”. Donald Trump confirmă implicarea SUA în atacurile Israelului asupra Iranului

Alte sisteme interceptează rachete cu rază medie și lungă de acțiune. David's Sling interceptează rachete cu o rază de acțiune cuprinsă între 40 km și 300 km. Sistemul Arrow interceptează rachete cu o rază de acțiune de până la 2.400 km.

Costuri apărare

Potrivit analizelor realizate de Center for Strategic and International Studies (CSIS), International Institute for Strategic Studies (IISS), dar și evaluărilor publicate de Congressional Research Service, rachetele balistice iraniene sunt relativ ieftine în comparație cu sistemele defensive occidentale.

Un Shahab-3 sau Ghadr ar putea costa între 250.000 și 1 milion de dolari pe unitate. Rachetele cu rază mai scurtă, precum Fateh-110 sau Zolfaghar, sunt estimate la 100.000–250.000 de dolari. În cazul sistemelor hipersonice, costurile ar putea ajunge la 2–5 milioane de dolari per rachetă, potrivit estimărilor disponibile.

În schimb, interceptarea este semnificativ mai costisitoare. Sistemul israelian Arrow 2 ar avea un cost estimat între 3 și 4 milioane de dolari per interceptor, iar versiunea mai nouă, Arrow 3, între 5 și 7 milioane de dolari. Sistemul american THAAD, conceput pentru interceptări la altitudine mare, poate ajunge la 10–15 milioane de dolari pentru fiecare rachetă lansată. Chiar și un interceptor Patriot PAC-3 este evaluat la 4–6 milioane de dolari.

Diferența este semnificativă: o rachetă care costă sub 1 milion de dolari poate necesita un interceptor de câteva ori mai scump pentru a fi neutralizată. În unele cazuri, raportul poate ajunge la unu la zece.

Experții militari subliniază că această asimetrie financiară are implicații strategice. Lansarea unui număr mare de rachete relativ ieftine — o tactică cunoscută drept „saturație” — poate pune presiune pe sisteme defensive costisitoare și cu stocuri limitate.

Timpul scurt de reacție — uneori de doar câteva minute — și costul ridicat al interceptării reprezintă factori esențiali în evaluarea riscurilor unui schimb direct de lovituri balistice. Deși tehnologia de apărare antirachetă a evoluat semnificativ, susținerea unei apărări prelungite împotriva unor atacuri masive rămâne o provocare atât operațională, cât și financiară.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
stirileprotv.ro
image
„Alice” în Țara Adulților. Acuzată de mărturie falsă în fața FBI, controversata Nomma Zarubina recunoaște legătura cu FSB și își așteaptă sentința. „Ideea lor era să rămână în contact cu mine”
gandul.ro
image
Trump confirmă că SUA au început „operațiuni militare majore” în Iran
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir a făcut prăpăd în vestiarul unei echipe din SuperLiga: “Băi, nesimţiţilor, băi, needucaţilor! De aia aveţi trei puncte!”
fanatik.ro
image
Preoteasa Ayahuasca rămâne fără bani: Instanța menține confiscarea specială de la Vanessa Youness a sumei de 1,5 milioane de euro
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”E singura mea plăcere lumească, altă distracție nu mai am”
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
observatornews.ro
image
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Ce faci dacă poliţistul îţi ia telefonul când îl filmezi? Sfatul unui specialist pentru români
playtech.ro
image
Afacerile care l-au „curățat în mare parte” pe Cristi Borcea: ”Pachetul era în piață cam 100 de lei”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
VIDEO Antrenorul a vrut să-l schimbe în minutul 35, dar a refuzat categoric să iasă. Ce a urmat a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Ora de vară 2026. Se schimbă ora în weekend, ziua de duminică va avea doar 23 de ore
romaniatv.net
image
Oficialul român care l-a sfidat pe Putin, chiar la Moscova. Gestul făcut pe un pod din Rusia
mediaflux.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
image
Cum să faci corect un ou ochi fără ulei. Secretul Mihaelei Bilic: „Se numește prăjit, dar este de fapt mai mult făcut la aburi”
click.ro
image
Ce s-a obrăznicit Anca Țurcașiu, la 55 de ani! Poze cu iubitul, în poziții demne de Kama Sutra. Stiliștii o laudă, internauții au luat foc: „Prea mult!”
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!

OK! Magazine

image
Parcă sunt blestemați, nu contenesc problemele la Palat! Prințul s-a îmbolnăvit și s-a retras de la evenimentele planificate

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?