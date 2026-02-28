Cât îi ia unei rachete iraniene să ajungă pe teritoriul israelian

Sirenele au rupt liniștea dimineții în nordul Israel, după ce armata israeliană a anunțat detectarea unor lansări de rachete dinspre Iran. Potrivit armatei israeliene, proiectilele au fost trase către teritoriul israelian, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate pentru interceptare. Distanța dintre Iran și Israel este de aproximativ 1.300 km - 1.500 km. Rachetele balistice din Iran care călătoresc cu Mach 5 pot ajunge în Israel în aproximativ 12 minute, deși timpul exact depinde de tipul de rachetă și de locul de lansare.

Populația care primește alerta pe telefon este instruită să se retragă imediat în camerele de siguranță și în spațiile protejate. „În acest moment, Forțele Aeriene Israeliene operează pentru a intercepta și a lovi amenințările acolo unde este necesar, pentru a elimina pericolul”, a transmis armata. De altfel, presa israeliană informează că primele rachete iraniene au fost distruse deasupra Qatarului.

Sirenele au fost auzite în tot nordul țării și în Înălțimile Golan, în contextul unui atac balistic iranian. Deocamdată, serviciul de urgență Magen David Adom a anunțat că nu au fost primite apeluri privind victime la linia 101.

Escaladarea vine la scurt timp după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat începerea unei operațiuni americane împotriva regimului de la Teheran. Într-un mesaj preînregistrat adresat populației iraniene, liderul de la Casa Albă a transmis: „Când vom termina, preluați-vă guvernul, va fi al vostru”.

„Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente ale regimului iranian. Iranul nu poate avea niciodată arma nucleară”, a declarat Trump, într-un mesaj care adâncește și mai mult ruptura dintre Washington și Teheran.

Cât de repede ar putea ajunge o rachetă balistică iraniană la Tel Aviv ?

Distanța dintre Tehran și Tel Aviv este de aproximativ 1.600 de kilometri. Din vestul Iranului, din orașe precum Khorramabad sau Kermanshah, distanța scade la circa 1.200–1.300 de kilometri.

Printre rachetele balistice iraniene capabile să atingă teritoriul israelian se numără sistemele cu rază medie de acțiune Shahab-3, Ghadr și Emad, precum și rachete cu combustibil solid, cu rază mai scurtă, cum ar fi Fateh-110 și Zolfaghar.

În funcție de model, viteza acestor rachete variază între Mach 3 și Mach 8. Estimările indică un timp de zbor între 7 și 11 minute din Iran până în centrul Israelului. În cazul unor arme hipersonice de generație nouă, precum Fattah — a căror capacitate operațională nu este confirmată independent — timpul ar putea scădea la 4–6 minute.

Cum funcționează rachetele balistice?

Rachetele balistice sunt arme cu rază lungă de acțiune concepute pentru a lansa focoase convenționale sau nucleare urmând o traiectorie balistică sau curbată.

Lansate cu motoare de rachetă puternice, aceste rachete se îndreaptă în sus, în atmosfera superioară sau chiar în spațiu, călătorind cu viteze incredibil de mari. Odată ce motoarele lor sunt oprite, racheta urmează o traiectorie predeterminată, reintrănd în atmosfera Pământului într-o coborâre abruptă înainte de a-și atinge ținta.

Cât de departe pot călători?

Rachetele balistice pot parcurge distanțe cuprinse între câteva sute de kilometri și peste 10.000 de kilometri pe continente.

Rachetele balistice se clasifică în funcție de raza lor de acțiune:

Rachetă balistică cu rază de acțiune Battlefield (BRBM) – mai puțin de 200 km

Rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune (SRBM) – mai puțin de 1.000 km

Rachetă balistică cu rază medie/intermediară de acțiune (MRBM/IRBM) – între 1.000 km și 3.500 km

Rachetă balistică cu rază lungă de acțiune (LRBM) – între 3.500 km și 5.500 km

Rachetă balistică intercontinentală (ICBM) – mai mare de 5.500 km

Ce viteze pot atinge?

Rachetele balistice se deplasează la viteze extrem de mari, permițându-le să parcurgă mii de kilometri în doar câteva minute.

Viteza cu care se deplasează se măsoară în Mach, o unitate echivalentă cu viteza sunetului; de exemplu, Mach 5 înseamnă de cinci ori viteza sunetului.

Unele rachete balistice, de obicei cu rază scurtă de acțiune, ating viteze supersonice (mai rapide decât Mach 1, sau aproximativ 1.225 km/h sau 761 mile pe oră), în timp ce altele, de obicei rachete cu rază mai lungă de acțiune, pot călători la viteze hipersonice - mai mari decât Mach 5 (6.125 km/h sau 3.806 mph).

De ce sunt greu de interceptat rachetele balistice?

Ceea ce face ca rachetele balistice să fie deosebit de periculoase este combinația dintre raza lungă de acțiune, viteza mare și dificultatea lor de interceptare, aljazeera.com.

Traiectoria lor de zbor rapidă și înaltă oferă sistemelor de apărare puțin timp de reacție, iar când reintră în atmosferă, coboară și mai repede, ceea ce face interceptarea și mai dificilă. Unele rachete utilizează, de asemenea, momeli sau alte contramăsuri pentru a păcăli radarul și apărarea antirachetă, ceea ce le face mai dificil de interceptat.

Care este diferența dintre rachetele balistice și cele de croazieră?

În iunie, Iranul a folosit, de asemenea, rachete de croazieră împotriva Israelului. Spre deosebire de rachetele balistice, rachetele de croazieră zboară la joasă altitudine și constant, precum avioanele fără pilot, ceea ce le ajută să treacă pe lângă apărarea antiaeriană. Deși se deplasează mult mai încet decât rachetele balistice, oferind apărării antiaeriene mai mult timp pentru a intercepta, traiectoria lor de zbor joasă le face mai greu de detectat. Capacitatea lor de manevră le permite să își schimbe cursul, să ocolească obstacolele și să evite apărarea antirachetă.

În timp ce rachetele balistice din Iran pot ajunge în Israel în aproximativ 12 minute, rachetele de croazieră pot ajunge în aproape două ore, iar dronele pot ajunge până la nouă ore.

Arsenalul de rachete al Iranului

Iranul a dezvoltat o gamă largă de rachete balistice și de croazieră în ultimele trei decenii. Graficul de mai jos prezintă pe scurt unele dintre cele mai importante rachete iraniene și raza lor de acțiune.

Arsenalul de rachete al Israelului

Israelul deține un arsenal de rachete avansat, inclusiv sisteme cu rază lungă de acțiune și cu capacitate nucleară, dezvoltate cu sprijin de zeci de ani din partea Statelor Unite . Graficul de mai jos evidențiază unele dintre cele mai notabile rachete ale Israelului, împreună cu razele lor de acțiune respective.

Care sunt capacitățile de apărare aeriană ale Israelului?

Apărarea aeriană israeliană se bazează în mare măsură pe ceea ce este cunoscut sub numele de sistemul Iron Dome, care este echipat cu un radar care detectează un proiectil care se apropie, precum și viteza și direcția acestuia.

Alte sisteme interceptează rachete cu rază medie și lungă de acțiune. David's Sling interceptează rachete cu o rază de acțiune cuprinsă între 40 km și 300 km. Sistemul Arrow interceptează rachete cu o rază de acțiune de până la 2.400 km.

Costuri apărare

Potrivit analizelor realizate de Center for Strategic and International Studies (CSIS), International Institute for Strategic Studies (IISS), dar și evaluărilor publicate de Congressional Research Service, rachetele balistice iraniene sunt relativ ieftine în comparație cu sistemele defensive occidentale.

Un Shahab-3 sau Ghadr ar putea costa între 250.000 și 1 milion de dolari pe unitate. Rachetele cu rază mai scurtă, precum Fateh-110 sau Zolfaghar, sunt estimate la 100.000–250.000 de dolari. În cazul sistemelor hipersonice, costurile ar putea ajunge la 2–5 milioane de dolari per rachetă, potrivit estimărilor disponibile.

În schimb, interceptarea este semnificativ mai costisitoare. Sistemul israelian Arrow 2 ar avea un cost estimat între 3 și 4 milioane de dolari per interceptor, iar versiunea mai nouă, Arrow 3, între 5 și 7 milioane de dolari. Sistemul american THAAD, conceput pentru interceptări la altitudine mare, poate ajunge la 10–15 milioane de dolari pentru fiecare rachetă lansată. Chiar și un interceptor Patriot PAC-3 este evaluat la 4–6 milioane de dolari.

Diferența este semnificativă: o rachetă care costă sub 1 milion de dolari poate necesita un interceptor de câteva ori mai scump pentru a fi neutralizată. În unele cazuri, raportul poate ajunge la unu la zece.

Experții militari subliniază că această asimetrie financiară are implicații strategice. Lansarea unui număr mare de rachete relativ ieftine — o tactică cunoscută drept „saturație” — poate pune presiune pe sisteme defensive costisitoare și cu stocuri limitate.

Timpul scurt de reacție — uneori de doar câteva minute — și costul ridicat al interceptării reprezintă factori esențiali în evaluarea riscurilor unui schimb direct de lovituri balistice. Deși tehnologia de apărare antirachetă a evoluat semnificativ, susținerea unei apărări prelungite împotriva unor atacuri masive rămâne o provocare atât operațională, cât și financiară.