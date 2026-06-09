Cod galben de furtuni în Muntenia și Dobrogea. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă luni, 9 iunie, între orele 12.00 și 23.00.

Potrivit meteorologilor, avertizarea vizează nordul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei.

În zonele afectate vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, sunt posibile vijelii cu viteze de 50-70 km/h și căderi de grindină de mici dimensiuni.

ANM anunță că, în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp și, izolat, vor depăși 30-40 l/mp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul Munteniei și al Dobrogei, precum și în estul Olteniei și sudul Moldovei.