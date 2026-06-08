Vijelii și descărcări electrice în Dobrogea și nordul Munteniei. Avertismentul transmis de autoritățile din Constanța

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile luni și marți, pentru mai multe zone din țară. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină.

Prima atenționare este valabilă luni, 8 iunie, în intervalul orar 12:00 – 21:00 și vizează cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea, precum și sud-vestul și sudul Moldovei.

Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, vijelii cu viteze de 50 – 70 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Totodată, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15 – 25 l/mp, iar izolat pot depăși 30 – 40 l/mp.

Vreme severă și marți

A doua atenționare meteorologică intră în vigoare marți, 9 iunie, de la ora 12:00 până la ora 23:00 și vizează Dobrogea și nordul Munteniei.

Și în aceste zone sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică, însoțite de averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, sunt prognozate vijelii cu rafale de 50 – 70 km/h și căderi de grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă pot ajunge la 15 – 25 l/mp, iar pe alocuri pot depăși 30 – 40 l/mp.

Potrivit ANM, manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în restul Munteniei.

Primăria Constanța îndeamnă la precauție

În acest context, Primăria Municipiului Constanța a emis un comunicat prin care îi îndeamnă pe oameni să fie precauți și să ia măsuri pentru a fi în siguranță pe perioada atenționărilor meteorologice.

„Facem apel la cetățeni să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum şi a imobilelor aflate în construcție, iar conducătorii auto sunt rugați să evite oprirea sau staționarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor. De asemenea, proprietarii de șantiere sunt obligați să securizeze materialele, schelele şi utilajele”, se arată într-un comunicat remis Agerpres.