Atenționare de la meteorologi. Cod galben de averse și vijelii în mai multe zone din țară

Administraţia Naţională de Meteorologie, ANM, a emis o atenţionare Cod galben de averse torenţiale, valabilă luni la nivel local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpaţii Orientali şi jumătatea estică a Carpaţilor Meridionali.

Potrivit ANM, în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii cu viteze de 50 - 70 km/h şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp, de 1 - 3 ore, sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15 - 25 l/mp şi izolat de peste 30 - 40 l/mp.

Meteorologii notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în Transilvania, Dobrogea, restul Munteniei şi al Moldovei.

Meteorologii atrag atenția că evoluția fenomenelor poate fi rapidă, iar condițiile meteo se pot deteriora într-un interval scurt de timp.