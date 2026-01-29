search
Cine este omul de afaceri implicat în dosarul avocatei Adriana Georgescu. Legături cu fostul director al Fondului de Garantare pentru IMM-uri

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Avocata Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, a fost prinsă în flagrant de Direcția Națională Anticorupție în timp ce încasa 60.000 de euro sub formă de mită, sub promisiunea că îl va ajuta cu rezolvarea problemelor penale pe omul de afaceri Jean Paul Tucan. Acesta din urmă este trimis în judecată sub acuzația de schimbarea destinației fondurilor europene și este cercetat de DNA pentru presupuse fapte de corupție petrecute în Portul Constanța.

Jean Paul Tucan, patron J.T. Grup Oil SA
Jean Paul Tucan, patron J.T. Grup Oil SA

Jean Paul Tucan este patronul J.T. Grup Oil SA, una dintre cele mai importante firme din județul Constanța. El a fost trimis în judecată, în 12 august 2025, de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, după ce între anii 2019 și 2023 în cadrul derulării unui proiect finanțat prin fonduri europene a schimbat în mod ilegal destinația banilor - aproximativ 4 milioane de lei.

În paralel, notează Gândul, Tucan este investigat din 2025 și de DNA, pentru o serie de fapte de corupție petrecute în Portul Constanța. Inițial, omul de afaceri a fost pus sub control judiciar, fiind acuzat că ar fi dat mită ca să obțină avizele necesare pentru o zonă de acostare din port.

Fost director în cadrul Direcției Regionale de Drumul și Poduri București, Jean Paul Tucan a candidat, fără succes, din partea PNL pentru Primăria Năvodari. El deține 70% dintre acțiunile J.T. Grup Oil SA, companie listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Pe primele 9 luni ale anului trecut, aceasta a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 176 milioane lei.

Cercul de putere din Constanța

Potrivit informațiilor obținute de Adevărul, Jean Paul Tucan este un apropiat al lui Dumitru Nancu, fost director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi, până recent, director financiar al Administrația Porturilor Maritime.

Jean Paul Tucan (dreapta) și Dumitru Nancu (stânga)
Jean Paul Tucan (dreapta) și Dumitru Nancu (stânga)

De-a lungul timpului, Nancu a îndeplinit mai multe funcţii de conducere în instituţii ale statului sau unde statul era acţionar majoritar: director general Radionav (2014-2016), preşedinte Consiliu de Administraţie Aeroport Mihail Kogălniceanu, preşedinte-director general Agenţia Naţională pentru Locuinţe (2013-2014, secretar de stat Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (2012), subsecretar de stat Ministerul Economiei (2009-2012), membru CA Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A., consilier personal al ministrului Transporturilor (2013), economist la Transelectrica (2004-2008).

Dumitru Nancu este doctor în Informaţii şi Securitate Naţională, doctorat susţinut la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a SRI.

