Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant cu mită de 60.000 de euro, va fi suspendată din PNL: „Nu deține nicio funcție de conducere”

Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de Direcția Națională Anticorupție în timp ce primea mită 60.000 de euro, va fi suspendată din Partidul Național Liberal (PNL), conform procedurilor interne, imediat ce va fi emis un comunicat oficial al DNA.

Filiala PNL Sector 1 a clarificat că Georgescu „nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei”.

„Doamna Adriana Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1, nu este liderul Organizației de Femei a PNL Sector 1 și nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei. Menționarea unor astfel de funcții în articolele apărute în presă este eronată și nu reflectă realitatea obiectivă”, a precizat organizația, într-un comunicat de presă.

Organizația Femeilor Liberale București a subliniat la rândul său că Georgescu „nu este și nu a fost președintă a acestei organizații și nu deține, în prezent, nicio funcție de conducere”.

„Orice asociere între actuala conducere a Organizației Femeilor Liberale București și doamna Adriana Georgescu este falsă, are ca scop fie crearea unei imagini eronate a organizației, imagine ce nu corespunde realității, fie urmărește crearea de titluri atractive în presă”, se mai arată în comunicat.

PNL Sector 1 a mai transmis un comunicat oficial referitor la măsurile pe care le va lua.

„În ceea ce privește situația juridică prezentată în mass-media, PNL Sector 1 va respecta strict prevederile statutare și legale, iar imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Adriana Georgescu va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, conform procedurilor interne. PNL Sector 1 susține principiile integrității, responsabilității publice și respectului față de lege”, precizează PNL Sector 1.

Potrivit anchetei DNA, Georgescu a fost prinsă în flagrant împreună cu un bărbat care se recomanda drept general al Serviciului de Informații Externe (SIE), în timp ce primea 60.000 de euro, parte dintr-o sumă totală pretinsă de 500.000 de euro.

Cei doi sunt acuzați de trafic de influență, după ce Georgescu ar fi promis intervenții la nivel guvernamental și în justiție, inclusiv la DNA și Tribunalul București, în schimbul unor sume de bani.

Surse judiciare au precizat că avocata, membră PNL Sector 1, ar fi susținut că poate influența soluționarea unor dosare aflate pe rolul DNA și al instanțelor, precum și finalizarea unor contracte ori angajări în companii naționale aflate în subordinea Guvernului.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi spus afaceristului Jean Paul Tucan că are „legături în DNA, la Administrația Prezidențială și că ‘intră’ direct la șeful DNA, Marius Voineag”.