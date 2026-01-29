search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant cu mită de 60.000 de euro, va fi suspendată din PNL: „Nu deține nicio funcție de conducere”

0
0
Publicat:

Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de Direcția Națională Anticorupție în timp ce primea mită 60.000 de euro, va fi suspendată din Partidul Național Liberal (PNL), conform procedurilor interne, imediat ce va fi emis un comunicat oficial al DNA. 

Avocata Adriana Georgescu FOTO: FB
Avocata Adriana Georgescu FOTO: FB

Filiala PNL Sector 1 a clarificat că Georgescu „nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei”.

„Doamna Adriana Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1, nu este liderul Organizației de Femei a PNL Sector 1 și nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei. Menționarea unor astfel de funcții în articolele apărute în presă este eronată și nu reflectă realitatea obiectivă”, a precizat organizația, într-un comunicat de presă. 

Organizația Femeilor Liberale București a subliniat la rândul său că Georgescu „nu este și nu a fost președintă a acestei organizații și nu deține, în prezent, nicio funcție de conducere”. 

„Orice asociere între actuala conducere a Organizației Femeilor Liberale București și doamna Adriana Georgescu este falsă, are ca scop fie crearea unei imagini eronate a organizației, imagine ce nu corespunde realității, fie urmărește crearea de titluri atractive în presă”, se mai arată în comunicat.

PNL Sector 1 a mai transmis un comunicat oficial referitor la măsurile pe care le va lua. 

„În ceea ce privește situația juridică prezentată în mass-media, PNL Sector 1 va respecta strict prevederile statutare și legale, iar imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Adriana Georgescu va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, conform procedurilor interne. PNL Sector 1 susține principiile integrității, responsabilității publice și respectului față de lege”, precizează PNL Sector 1. 

Potrivit anchetei DNA, Georgescu a fost prinsă în flagrant împreună cu un bărbat care se recomanda drept general al Serviciului de Informații Externe (SIE), în timp ce primea 60.000 de euro, parte dintr-o sumă totală pretinsă de 500.000 de euro.

Cei doi sunt acuzați de trafic de influență, după ce Georgescu ar fi promis intervenții la nivel guvernamental și în justiție, inclusiv la DNA și Tribunalul București, în schimbul unor sume de bani.

Surse judiciare au precizat că avocata, membră PNL Sector 1, ar fi susținut că poate influența soluționarea unor dosare aflate pe rolul DNA și al instanțelor, precum și finalizarea unor contracte ori angajări în companii naționale aflate în subordinea Guvernului.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi spus afaceristului Jean Paul Tucan că are „legături în DNA, la Administrația Prezidențială și că ‘intră’ direct la șeful DNA, Marius Voineag”.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
digi24.ro
image
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
stirileprotv.ro
image
Orașele din România „îngropate” de zăpadă în februarie, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Cele două transferuri decisive cu care Gigi Becali și Dan Șucu o pot face pe Dinamo campioană! Exclusiv
fanatik.ro
image
Teoria erorii cognitive în cazul accidentului din Timiș: „Creierul șoferului n-a mai ținut cont de TIR”. De ce este improbabil ca „lane assistul” să fi cauzat carnagiul
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Grecii au venit pe ”drumul morții” din România, după accidentul teribil de marți, și nu le-a venit să creadă ce au pățit
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Un român din Grecia și-a dus fetița nou-născută în stop cardiac la o clinică veterinară 
antena3.ro
image
Fiecare român pierde 57.000 de lei, din cauza datoriei de aproape 60% din PIB
observatornews.ro
image
BREAKING! Robert Stoica a fost găsit mort
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
De câte ori trebuie să aerisești casa iarna ca să nu apară condensul sau mucegaiul
playtech.ro
image
La 13 ani de la despărțirea de Gabi Torje, Iulia Pârlea a spus adevărul. Ce s-a întâmplat
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Este OFICIAL! Se schimbă banii în România. Decizie BOMBĂ după 25 de ani
romaniatv.net
image
Se schimbă banii în România. Anunț de la BNR privind prima modificare a bancnotelor
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Din ce meserie câștigă bani fiul Stelei Enache, stabilit în Austria: „Supraveghează...”. E leit tatăl lui, Florin Bogardo: „Copie la indigo!” Cu ce se ocupă, însă, fiica din Italia?
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Un miner citind ziarul Scânteia (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 133/1944)
1950. Senzațional! Un spion american sub acoperire de jurnalist se autodenunță în Scînteia!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică