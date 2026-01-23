Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina

După o carieră politică marcată de scandaluri și procese, un fost parlamentar face o „reconversie profesională” spectaculoasă şi devine preot la o mănăstire cu o istorie bogată în patrimoniul spiritual al zonei.

Fostul senator de Suceava Ilie Niță, care va împlini 70 de ani anul acesta, a fost hirotonit preot vineri, 23 ianuarie, la Mănăstirea Sfântul Gheorghe-Mirăuți din municipiul Suceava, informaţie confirmată de purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, preotul Alexandru Sava, pentru presa locală.

Evenimentul marchează o „reconversie profesională” spectaculoasă pentru Ilie Niță, fost senator și vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, care a renunțat la o îndelungată carieră politică și a pășit în rândul clerului ortodox.

Cine este Ilie Niţă

Ilie Niță a fost ales senator în legislatura 2016-2020 în circumscripția electorală nr. 35 Suceava, inițial pe listele ALDE, partid din care a făcut parte o perioadă, ulterior trecând la PSD.

Înainte de mandatul parlamentar, a ocupat funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, după ce, de-a lungul timpului, a trecut pe la mai multe partide politice, fiind membru al PRM și al PNL.

Cariera sa publică a fost, însă, marcată de probleme judiciare, scrie newsbucovina.

În mai 2018, DNA l-a trimis în judecată pentru infracțiuni de corupție, evaziune fiscală și acte de comerț incompatibile cu funcția, comise între 2009 și 2017, pe când administra două societăți comerciale.

Ancheta a arătat că a continuat să gestioneze o firmă pe care o deţinea chiar și după intrarea în insolvență, ceea ce contravine legii, iar în perioada 2013-2017 politicianul ar fi realizat încasări de aproape 3 milioane de lei, nedeclarate în contabilitate și pentru care nu au fost plătite impozitele aferente.

La acea vreme firmele respective au încheiat mai multe contracte cu o grădiniță condusă de soția sa, folosind documente falsificate și încălcând legislația privind conflictul de interese.

Inițial, în ianuarie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție îl condamnase pe Ilie Niță la 8 ani și 5 luni de închisoare cu executare, însă, în septembrie 2023, instanța a dispus definitiv încetarea procesului penal, după ce faptele s-au prescris și prejudiciul a fost integral achitat.

În același dosar, soția sa, Niculina Niță, a scăpat de plata unei amenzi penale de 6.000 de lei, deoarece fapta s-a prescris.

Hirotonirea sa de vineri ca preot la Mănăstirea Sfântul Gheorghe-Mirăuți, unul dintre cele mai vechi și importante așezăminte monastice din Bucovina, reprezintă o schimbare radicală de traiectorie, locaşul de cult, ctitorie cu o istorie bogată în patrimoniul spiritual al zonei, fiind un loc emblematic al ortodoxiei românești, legat de istoria medievală a Moldovei și de personalități marcante ale bisericii.