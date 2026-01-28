Avocată membră PNL, prinsă în flagrant în timp ar fi luat mită 60.000 de euro pentru „rezolvarea” unor dosare

Procurorii DNA au surprins în flagrant, miercuri, o avocată, membră a PNL, care a luat o mită de 60.000 de euro în schimbul promisiunii unor intervenții în Justiție, potrivit unor surse Adevărul.

Potrivit unor surse judiciare, avocata Adriana Georgescu este membră PNL Sector 1 și ar fi susținut că poate influența soluționarea unor dosare aflate pe rolul DNA sau al Tribunalului București, precum și finalizarea unor contracte ori angajări în companii naționale aflate în subordinea Guvernului.

Avocata ar fi primit 60.000 de euro, parte dintr-un total de 500.000 de euro pretinși, după ce ar fi lăsat impresia că are acces la persoane din cadrul Administrației Prezidențiale.

În aceeași operațiune a fost prins și un individ care se prezenta drept „general SIE”, fără a avea această calitate.

Adriana Georgescu promitea, în urmă cu câțiva ani, îmbunătățirea calității actului administrativ și vorbea de „un set clar de norme si principii”

În 2020, Adriana Georgescu a candidat la Consiliul Local Sector 1 din partea PNL. Iată cum prezenta atunci electoratului obiectivele sale:

„Cetățeanul trebuie pus în mijlocul administrației, nu administrația în mijlocul cetățenilor.

Îmbunătățirea calității actului administrativ. Actul administrativ oferit de administrația locală trebuie îmbunătățit și adus la standarde moderne și europene (...)

Transparență decizională a administrației. Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial. Promovarea transparenței în administrația locală a sectorului 1 nu poate fi decât primul pas în generarea unui climat de încredere în raportul dintre autoritatea publică și zona privată. Transparență decizională implică atât cunoașterea mecanismelor și a fundamentelor proiectelor asumate de administrație dar și a mecanismelor care stau la baza acestora. Încă din anul 1999 instituțiile publice, inclusiv întreagă administrație publică locala a sectorului 1, are obligația legală imperativă stabilită prin OG 119/1999 de a elabora și implementa Sistemul de Control Intern Managerial. Un set clar de norme și principii, care stau la baza documentării proceselor operaționale și de sistem din cadrul administrației publice locale. Un astfel de sistem dacă este bine gestionat și implementat. eficientizează și oferă o înțelegere profundă a cetățeanului în ceea ce privește toată activitatea administrației publice locale”.

„Vă ofer persoana mea. Eu sunt Adriana Georgescu”

Tot atunci, Adriana Georgescu explica și cum intentionează să-și desfășoare activitatea de Consilier local la Sectorul 1 al Capitalei:

„Pe liniile asumate și prezentate mai sus, în calitatea mea de Consilier Local la Sectorul 1 înțeleg să particip activ la nivelul comisiilor de specialitate ale Consiliului prin dezbaterea subiectelor de interes pentru cetățeni, în primul rând și nu pentru interese de partid sau individuale de la orice nivel din administrația locală.

Totodată, voi elabora proiecte de hotărâri de Consiliu Local Sector 1 care vor urmări toate credințele mele astfel cum am prezentat mai sus.

Voi lansa dezbateri publice către cetățeni în care aceștia, fie că vor activă individual fie că vor activă colectiv, să poată să își manifeste doleanțele privind creșterea sectorului din punct de vedere social și economic.

Voi promova elementele culturale identitare specifice Sectorului 1, ale Capitalei și Naționale în funcție de incidența acestora cu interesele cetățenilor din sectorul 1.

Voi susține și voi întreprinde orice demers sau proiect menit să îmbunătățească procesul educațional care se desfășoară în Sectorul 1.

Ce va ofer, în concret? Va ofer persoană mea. Eu sunt Adriana Georgescu, sunt avocat, sunt membru al PNL de peste 20 de ani, cetățean al sectorului 1, românca și candidez pentru un loc în Consiliul Local al Sectorului 1. Sunt ferm convinsă că alături de colegii mei din PNL avem capacitatea să ducem Sectorul 1 la un nivel superior în beneficiul real al cetățenilor și al Bucureștiului”.

Știre în curs de actualizare