Surpriză pentru șoferi: cât costă traversarea podului Fetești–Cernavodă în 2026. Cum se plătește taxa și ce amenzi riscă cei care nu o achită

Traversarea podului Fetești–Cernavodă are în 2026 cu reguli noi de trecere și un sistem de taxare reorganizat. Pentru autoturisme se plătesc 19 lei pe sens, iar pentru vehiculele de mare tonaj, peste 130 de lei pentru o singură traversare. Stația de taxare are două benzi cu trecere liberă pentru plățile electronice și o singură bandă pentru plata cash.

Traversarea podului Fetești–Cernavodă rămâne, în 2026, o taxă separată de rovinietă și obligatorie pentru fiecare trecere a Dunării pe Autostrada Soarelui.

Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone, o trecere costă 19 lei, iar două treceri – 38 de lei. Vehiculele între 3,5 și 12 tone plătesc aproximativ 69 de lei pentru o trecere și 137 de lei pentru două. Pentru camioanele de peste 12 tone, tarifele cresc progresiv: în jur de 94 de lei pentru vehiculele cu maximum trei axe și până la 133 de lei pentru cele cu patru axe sau mai multe.

Pentru două treceri, costurile variază între 38 și 266 de lei.

Șoferii au la dispoziție mai multe modalități de achitare. Plata online, prin platformele CNAIR sau aplicațiile autorizate, este cea mai rapidă, fiind necesară doar introducerea numărului de înmatriculare.

O altă variantă este plata prin SMS, disponibilă pentru vehiculele înmatriculate în România, prin trimiterea mesajului „POD” urmat de numărul mașinii la 7577. Taxa poate fi achitată și fizic, în benzinării sau puncte autorizate de pe traseu, unde se emite dovada plății. Există și posibilitatea achitării direct la punctul de trecere, însă în perioadele aglomerate pot apărea timpi mari de așteptare, motiv pentru care autoritățile recomandă plata în avans.

În 2026 se schimbă și modul de acces prin stația de taxare. Trecerea se va face pe trei benzi pe sens: benzile 2 și 3 vor permite trecerea liberă pentru cei care au plătit prin SMS sau distribuitori autorizați, iar banda 1, cea din dreapta, va rămâne destinată plății cash și vehiculelor cu abonamente preplătite sub formă de tichete.

„Trecerea vehiculelor pentru care exista abonamente preplatite eliberate sub forma de tichete se va efectua numai pe banda 1 (de la marginea din dreapta)”, subliniază CNAIR.

Controlul se face exclusiv prin camere video cu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, amplasate la intrarea și ieșirea din zona de taxare.

„O serie de camere video ce permit recunoasterea automata a numărului de înmatriculare (ANPR) sunt pozitionate în Agentia de Incasare atât în punctul de intrare, cât și ieșire, camerele înregistrează numărul la fiecare trecere, acesta fiind verificat în baza de date cu plăți”, precizează CNAIR pe pagina oficială a companiei.

Plata trebuie făcută cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare traversării.

Ce se întâmplă dacă tariful de trecere nu e achitat pănă la miezul nopții

Camerele video ANPR identifica trecerea aplicând o marca temporaă și coordonatele GPS.

„Dacă nu se achita tariful de trecere până la ora 24 a zilei următoare trecerii, aceasta va fi marcată drept posibila contravenție, urmând a se întocmi un Proces Verbal de Constatare a Contraventiei”, mai transmite compania.

Sistemul de verificare este complet automatizat, iar sancțiunile sunt emise ulterior, fără oprirea vehiculelor în trafic.

Amenzile pentru neplata taxei sunt considerabile

Autoturismele și vehiculele de până la 3,5 tone riscă o sancțiune de 190 de lei pentru fiecare trecere neplătită. Pentru vehiculele între 3,5 și 12 tone, amenda este de 690 de lei, iar pentru camioanele de peste 12 tone cu maximum trei axe, sancțiunea ajunge la 940 de lei. Cele mai mari amenzi, de 1.330 de lei, sunt aplicate vehiculelor de mare tonaj cu minimum patru axe.







