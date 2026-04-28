Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Surpriză pentru șoferi: cât costă traversarea podului Fetești–Cernavodă în 2026. Cum se plătește taxa și ce amenzi riscă cei care nu o achită

Traversarea podului Fetești–Cernavodă are în 2026 cu reguli noi de trecere și un sistem de taxare reorganizat. Pentru autoturisme se plătesc 19 lei pe sens, iar pentru vehiculele de mare tonaj, peste 130 de lei pentru o singură traversare. Stația de taxare are două benzi cu trecere liberă pentru plățile electronice și o singură bandă pentru plata cash.

Podul Fetești–Cernavodă. FOTO FB CNAIR
Podul Fetești–Cernavodă. FOTO FB CNAIR

Traversarea podului Fetești–Cernavodă rămâne, în 2026, o taxă separată de rovinietă și obligatorie pentru fiecare trecere a Dunării pe Autostrada Soarelui. 

Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone, o trecere costă 19 lei, iar două treceri – 38 de lei.  Vehiculele între 3,5 și 12 tone plătesc aproximativ 69 de lei pentru o trecere și 137 de lei pentru două. Pentru camioanele de peste 12 tone, tarifele cresc progresiv: în jur de 94 de lei pentru vehiculele cu maximum trei axe și până la 133 de lei pentru cele cu patru axe sau mai multe.

Pentru două treceri, costurile variază între 38 și 266 de lei.

Șoferii au la dispoziție mai multe modalități de achitare. Plata online, prin platformele CNAIR sau aplicațiile autorizate, este cea mai rapidă, fiind necesară doar introducerea numărului de înmatriculare.

O altă variantă este plata prin SMS, disponibilă pentru vehiculele înmatriculate în România, prin trimiterea mesajului „POD” urmat de numărul mașinii la 7577. Taxa poate fi achitată și fizic, în benzinării sau puncte autorizate de pe traseu, unde se emite dovada plății. Există și posibilitatea achitării direct la punctul de trecere, însă în perioadele aglomerate pot apărea timpi mari de așteptare, motiv pentru care autoritățile recomandă plata în avans.

În 2026 se schimbă și modul de acces prin stația de taxare. Trecerea se va face pe trei benzi pe sens: benzile 2 și 3 vor permite trecerea liberă pentru cei care au plătit prin SMS sau distribuitori autorizați, iar banda 1, cea din dreapta, va rămâne destinată plății cash și vehiculelor cu abonamente preplătite sub formă de tichete.

„Trecerea vehiculelor pentru care exista abonamente preplatite eliberate sub forma de tichete se va efectua numai pe banda 1 (de la marginea din dreapta)”, subliniază CNAIR.

FOTO CNAIR
FOTO CNAIR

Controlul se face exclusiv prin camere video cu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare, amplasate la intrarea și ieșirea din zona de taxare. 

„O serie de camere video ce permit recunoasterea automata a numărului de înmatriculare (ANPR) sunt pozitionate în Agentia de Incasare atât în punctul de intrare, cât și ieșire, camerele înregistrează numărul la fiecare trecere, acesta fiind verificat în baza de date cu plăți”, precizează CNAIR pe pagina oficială a companiei.

Plata trebuie făcută cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare traversării.

Ce se întâmplă dacă tariful de trecere nu e achitat pănă la miezul nopții

Camerele video ANPR identifica trecerea aplicând o marca temporaă și coordonatele GPS.

Dacă nu se achita tariful de trecere până la ora 24 a zilei următoare trecerii, aceasta va fi marcată drept posibila contravenție, urmând a se întocmi un Proces Verbal de Constatare a Contraventiei”, mai transmite compania.  

Sistemul de verificare este complet automatizat, iar sancțiunile sunt emise ulterior, fără oprirea vehiculelor în trafic.

Amenzile pentru neplata taxei sunt considerabile

Autoturismele și vehiculele de până la 3,5 tone riscă o sancțiune de 190 de lei pentru fiecare trecere neplătită. Pentru vehiculele între 3,5 și 12 tone, amenda este de 690 de lei, iar pentru camioanele de peste 12 tone cu maximum trei axe, sancțiunea ajunge la 940 de lei. Cele mai mari amenzi, de 1.330 de lei, sunt aplicate vehiculelor de mare tonaj cu minimum patru axe.



Partenerii noștri

image
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Vânzarea acțiunilor unor firme de stat profitabile este strategia unor dependenți de droguri
gandul.ro
image
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
mediafax.ro
image
Ministrul Apărării, anunț bombă despre Steaua! S-a rezolvat ultimul obstacol din calea promovării în SuperLiga
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cazul femeii moarte după lifting facial. Medicul, acuzat şi de alte paciente: "M-a strâmbat"
observatornews.ro
image
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
cancan.ro
image
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Cât costă o noapte de cazare în hotelul Simonei Halep din Mamaia. Preţurile pentru 1 mai 2026 nu sunt deloc mici
playtech.ro
image
Ion Țiriac, reacție neașteptată după ce a aflat ce TVA va plăti pentru un spital de 16.000.000 de euro. Miliardarul a rămas șocat
fanatik.ro
image
Fenomenul pensionarilor care renunță la case și apartamente pentru servicii de îngrijire. Țara europeană în care a crescut numărul de con­tracte de rentă viageră
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Operațiune de salvare a unor deținuți din Rusia și Belarus! România a participat
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
bărbat și femeie în anii 70 foto profimedia 0896515473 jpg
„Criminalul blondelor”, Ion Rîmaru a învățat de la tatăl lui cum să ucidă femei. De ce i se spunea „Vampirul din București”
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
