Atenție la „atârnători”! Cum se „lipesc” agenții imobiliari de tranzacții în curs pentru a stoarce bani de la români

Un bărbat din județul Argeș a rămas fără cuvinte când, în ziua în care urma să se finalizeze vânzarea casei unui vecin belgian, a apărut la poartă un individ pe care nu-l invitase nimeni. S-a prezentat ca agent imobiliar, a intrat în curte, a participat la vizionare ca și cum ar fi avut tot dreptul și a scos contracte din mașină. Nici vânzătorul, nici cumpărătoarea nu aveau vreun contract cu el. N-a contat. Individul sperase că, în forfota actelor și a tratativelor, cineva va semna ceva fără să citească. 

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Povestea, împărtășită pe Reddit, a scos la iveală un întreg repertoriu de tactici prin care o parte a agenților imobiliari din România încearcă să stoarcă bani din tranzacții la care nu contribuie în niciun fel. Mărturiile sunt numeroase, iar schema se repetă cu o regularitate care sugerează că nu e vorba de excepții, ci de o practică de sistem.

Agentul care n-a fost chemat de nimeni

Cazul din Argeș ilustrează una dintre cele mai îndrăznețe metode: agentul „atârnător", cum îl numesc forumistii, care se lipește de o tranzacție în curs fără să fie mandatat de niciuna dintre părți. Mecanismul e simplu: vede un anunț de vânzare, identifică un potențial cumpărător sau pretinde că are unul și apare la vizionare sperând că haosul firesc al unei tranzacții imobiliare îi va oferi ocazia să strecoare un contract de intermediere.

„M-a sunat cineva săptămâna trecută că azi vine să revadă casa și să comunice decizia finală. Între timp, mă sună un alt potențial cumpărător. N-am mirosit că era cam prea interesat dacă e rezervată și-i zic: „Dom'le, vine cineva duminică la 10 să vadă casa. Vă sun eu ulterior și vă spun dacă mai are rost să veniți.” Mă trezesc azi pe la 9:30 cu unul la poartă. Am ieșit crezând că sunt cumpărătorii. Îmi spune că e agentul X și că așteaptă să ajungă clienții lui. Îl bag în curte pe om; eu mă apucasem să pornesc focul în centrală. A venit și cumpărătoarea, hotărâtă să se uite pe acte. L-am sunat pe proprietar cu camera etc. Formalitățile. Ne-am învârtit pe acolo vreo oră; agentul vorbea și el, mai făcea câte o remarcă despre mobilă, despre lumină, d-astea. Și acte, că are el în mașină contracte, că știe notar, că nu știu ce. Bun, doamna „bate palma” cu proprietarul și, din franceza mea coclită, înțeleg că îi spune că nu știa că lucrează cu agent. Ăla îi spune că nu-i agent, e vecinul (se referea la mine). Nu mi-a picat nici atunci fisa complet, dar femeia îmi zice la un moment dat: „Știți, eu am vorbit deja la notar, aș prefera să facem așa și așa, că n-am știut că dl Y are agent, credeam că dumneavoastră vă ocupați.” Băi, băiatule, ăla îmi venise atârnător acolo. L-am dat afară cu frumosul; el o dădea că a fost o neînțelegere, că una, alta. Acum nici nu știu ce i-ar fi ieșit, chiar sunt curios. Că n-avea nici vânzătorul, nici cumpărătorul contract cu el. E practică uzuală? Se gândea că poate nu citesc contractul și-i semnează și lui un comision?”, a povestit cetățeanul.

Agentul deghizat în client

O altă schemă, poate și mai perfidă, vizează proprietarii care încearcă să vândă sau să închirieze fără intermediari. O femeie care a postat un anunț pe OLX pentru închirierea unui apartament povestește că a fost sunată de zeci de agenți. Până aici, previzibil. Surpriza a venit când, după două zile, a primit un telefon de la cineva care părea un chiriaș interesat, entuziast, cu întrebări concrete, gata să vizioneze. Când a căutat numărul pe Google, a descoperit că aparținea unui agent imobiliar.

„Cum să suni să pretinzi că ești un potențial beneficiar? E înșelătorie. Mă punea pe drumuri degeaba, probabil doar ca să îmi explice în apartament că el e agent", a scris femeia.

Scopul era, cel mai probabil, să ajungă față în față cu proprietara și să o convingă să semneze un contract de reprezentare exclusivă sau să prindă momentul în care apare un chiriaș real și să se intercaleze în tranzacție.

Anunțul furat și comisionul din neant

O practică documentată pe larg în discuțiile online este preluarea anunțurilor proprietarilor particulari și repostarea lor sub numărul de telefon al agentului, fără niciun acord. Proprietarul pune anunțul, agentul îl copiază, îi scoate numărul și îl înlocuiește cu al lui.

Potențialii cumpărători sună agentul, care organizează vizionări ca și cum ar reprezenta vânzătorul deși nu are niciun mandat. Dacă tranzacția merge înainte, agentul încearcă să se poziționeze ca intermediar și să solicite comision de la cumpărător, de la vânzător sau de la amândoi.

„Sunt paraziți (...). Te intermediază cu japca", rezumă un alt utilizator. 

De ce funcționează

Aceste scheme prosperă din câteva motive convergente. În primul rând, legislația românească în domeniul intermedierii imobiliare este permisivă și slab aplicată. Nu există o reglementare strictă a profesiei, nu există un registru național funcțional al agenților licențiați și nu există sancțiuni eficiente pentru practicile abuzive. Oricine se poate numi „agent imobiliar" și poate acționa ca atare.

În al doilea rând, tranzacțiile imobiliare sunt, prin natura lor, momente de stres și confuzie pentru persoanele implicate. Actele sunt multe, sumele sunt mari, emoțiile sunt ridicate. Un om cu o vorbă sigură, o mapă cu contracte și un costum călcat poate părea, la prima vedere, un profesionist în care merită să ai încredere.

În al treilea rând, mulți dintre cei păcăliți nu realizează imediat ce s-a întâmplat sau nu au resurse și timp să conteste situația. Comisionul e plătit, tranzacția s-a încheiat, viața merge înainte.

Cum te protejezi

Specialiștii în drept imobiliar recomandă câteva reguli de bază. Nu semna nimic la o vizionare, indiferent cât de inofensiv pare documentul, citește cu atenție orice hârtie înainte să pui semnătura, inclusiv „simple" confirmări de vizionare. Verifică întotdeauna dacă agentul care se prezintă are un contract semnat cu vânzătorul sau cu tine, în calitate de cumpărător, înainte de a-i permite să participe la discuții.

Dacă vinzi fără agent, comunică explicit acest lucru în anunț și repetă-l oricui ia contact cu tine. Dacă la vizionare apare cineva pe care nu l-ai invitat și care se prezintă drept agent, are dreptul să fie refuzat. Proprietatea ta, regulile tale.

Iar dacă un „potențial cumpărător" se dovedește a fi, de fapt, un agent care a vrut să-ți vadă apartamentul ca să-ți propună un contract de intermediere, ai dreptul să te simți indignat — și să le spui și altora ce s-a întâmplat. Tocmai asta a făcut bărbatul din Argeș, și mărturiile care au urmat arată că nu e singur.

