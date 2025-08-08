DOs & DON’Ts la festival: cum să trăiești vibe-ul, fără să-ți pară rău mai târziu

E ca o lume paralelă. Odată ce pășești acolo, timpul se comprimă, grijile dispar, muzica devine coloana sonoră a unei povești pe care o trăiești pe viu.

O mulțime de oameni care dansează la unison, emoții amplificate cu fiecare refren cântat împreună, libertate cum nu simți niciodată în viața de zi cu zi.

Un festival bun e mai mult decât o listă de artiști. E un loc unde fiecare își găsește tribul, unde prietenii se fac ușor și muzica devine un limbaj universal. Festivalurile îți dau sentimentul că timpul curge altfel. Trei zile pot părea o săptămână întreagă, mai ales dacă scurtezi la maximum orele de dormit, ca să nu ratezi nimic. E ca o evadare din cotidian care te încarcă de energie pe termen lung.

Dar, ca orice experiență intensă, și mersul la festival vine cu provocări: căldură sufocantă, aglomerație, corturi cu aer greu de respirat, nopți nedormite și obiceiuri care nu sunt tocmai sănătoase. Cum faci să te bucuri la maximum, fără să te epuizezi și fără să strici atmosfera?

Cumpătarea nu taie distracția, o prelungește

Deshidratarea. Temperaturile de iulie-august nu iartă. Bea cât mai multă apă, chiar dacă nu simți neapărat nevoia, și nu exagera cu alcoolul. Și ai grijă la cafea și energizante – în exces, nu ajută deloc, dimpotrivă.

Arsurile solare. Festivalul înseamnă mult timp petrecut în soare. Un SPF aruncat în rucsac poate să-ți salveze pielea (și mood-ul).

Oboseala extremă. Nu te forța să vezi toate trupele, mai sunt festivaluri și anul viitor. Dă-ți răgaz să respiri, să te odihnești și să te bucuri de ziua următoare, altfel vei ajunge să stai pe iarbă cu ochii închiși, doar ca să nu te prăbușești.

Aerul irespirabil. În corturi, spații de chill sau zone aglomerate, fumul de țigară poate strică repede atmosfera pentru toți.

Fără fum și combustie e mai safe

La festival, ești mereu aproape de ceilalți — fie că dansezi în fața scenei, fie că te relaxezi la umbră. În astfel de momente, fumul de țigară poate deveni deranjant pentru cei din jur.

Știai că arderea tutunului din țigările clasice eliberează peste 6.000 de substanțe toxice? Cercetările științifice arată clar: nicotina nu este principala cauză a bolilor asociate fumatului, ci aceste substanțe nocive produse prin ardere.

Renunțarea completă la fumat rămâne cea mai bună alegere. Dar dacă nu ești pregătit să faci acest pas, poți opta pentru alternative care nu ard tutunul, mai ales în spațiile comune.

Dispozitivele care încălzesc tutunul în loc să-l ardă nu produc fum și nici miros persistent, ceea ce arată respect față de tine și față de cei din jur. Mai puține toxine, mai multă grijă.

Nu-i nimic demodat în a fi responsabil

Dacă ai deja bilete sau plănuiești să mergi la unul dintre festivalurile locale sau poate chiar internaționale, merită să ții cont de ce-ai citit aici. Responsabilitatea e un atu real — nu înseamnă să te distrezi mai puțin, ci să-ți dozezi energia ca să fii în formă până la ultima piesă din ultima seară.

Festivalurile sunt experiențe care te învață să fii liber, deschis la nou, tolerant și responsabil — atât față de tine, cât și față de cei din jur. Să le respecți spațiul, confortul și alegerile e parte din vibe-ul autentic al unui festival reușit.

Material realizat cu susținerea Philip Morris România