Concepții eronate despre nicotină

Mulți profesioniști din domeniul sănătății consideră în mod eronat că nicotina în sine este nocivă, iar literatura științifică prezintă adesea o viziune distorsionată asupra efectelor nicotinei, ceea ce contribuie la aceste percepții eronate, crede Profesorul Giovanni Li Volti. Prezent la cel de-al 8-lea summit privind reducerea efectelor dăunătoare ale fumatului, organizat la Atena, specialistul a subliniat necesitatea de a combate concepțiile persistente.

Percepțiile asupra nicotinei și reducerea efectelor nocive ale fumatului

80% dintre profesioniștii din domeniul sănătății asociază nicotina cu bolile legate de fumat, arată un studiu european citat de profesor. Acesta este rezultatul eșecului oamenilor de știință de a comunica și de a învăța studenții la medicină care este exact efectul nicotinei și care este efectul toxic al produselor combustibile, a spus profesorul Li Volti. El a punctat necesitatea includerii nicotinei în protocoalele de cercetare pentru a evalua cu precizie siguranța acesteia în comparație cu produsele de combustie.

Potrivit unor articole publicate în revistele de top ale American Heart Association, nicotina nu este asociată cu accidentele vasculare cerebrale recurente. În schimb, nicotina este asociată cu siguranța cardiovasculară.

În literatura de specialitate se pot găsi studii care discută efectele nocive ale nicotinei, a fost de acord profesorul Farsalinos, dar aceste publicații se bazează în principal pe date preclinice, în timp ce datele clinice resping în totalitate astfel de afirmații. „Există studii care arată că nicotina este toxică, dar și studii care arată contrariul. Însă adevărul este că, dacă ne uităm la dovezile de cea mai înaltă calitate, și anume dovezile epidemiologice umane, nu vom găsi studii care să raporteze o creștere a riscului de boli cardiovasculare sau cancer pentru nicotină, și de aceea nicotina nu este nici măcar un agent cancerigen”, a afirmat specialistul.

Concepțiile greșite prevalente în rândul furnizorilor de servicii medicale cu privire la nicotină complică eforturile de tratament, a spus profesorul Rohan Andrade Sequeira. „Conceptul de Harm Reduction, adică reducerea efectelor negative ale fumatului este foarte important pentru a combate concepțiile greșite, a spus el. Însă sunt foarte puține organizații care se adresează medicilor pentru a-i ajuta să înțeleagă conceptul de harm reduction. Deoarece uneori concepțiile greșite nu sunt concepții greșite, ci propagandă. Pentru a combate această propagandă, avem nevoie de Harm Reduction și de dovezile sale științifice”, a concluzionat profesorul Sequeira.

Creșterea dezinformării

În Irlanda și în UE dezinformarea a crescut masiv după 2019 și, din păcate, se răspândește prin ceea ce am numi surse de încredere, adică persoane din domeniul sănătății publice, a spus Damian Sweeney. Conform rezultatelor sondajului Healthy Ireland Survey, între 2016 și 2019, Irlanda a înregistrat o scădere record a prevalenței fumatului, fără precedent. Fumatul a scăzut de la 23 % la 17 %, dar din 2019, când dezinformarea a crescut, prevalența fumatului este în continuare de 17 %.

Concepțiile greșite și percepțiile eronate despre nicotină și alternativele cu risc redus trebuie corectate prin campanii organizate pentru a informa consumatorii că există produse alternative care nu provoacă cancer, nu cresc riscul de boli cardiovasculare și pot îmbunătăți considerabil sănătatea lor. „, Dezinformarea despre nicotină și alternativele cu risc redus la fumat este la fel de mortală ca fumatul în sine.” a concluzionat Sweeney