Accident naval pe Canalul Mila 36. Două ambarcațiuni s-au ciocnit, un tânăr de 29 de ani a ajuns la spital

Un accident naval a avut loc pe Canalul Mila 36 după ce două ambarcațiuni de agrement s-au ciocnit. Un bărbat de 29 de ani a fost rănit și transportat la spital. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

Un accident naval a avut loc pe 23 noiembrie, în jurul orei 18, pe Canalul Mila 36 din județul Tulcea. Două ambarcațiuni de agrement s-au ciocnit pe un sector intens circulat al Dunării. Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Navale Tulcea au ajuns rapid în zona indicată prin apelul la 112 și au găsit cele două bărci implicate în incident.

În prima ambarcațiune se afla un bărbat de 29 de ani din județul Tulcea. În cealaltă barcă se aflau doi bărbați de 48 și 71 de ani, tot din județul Tulcea. Impactul a scos prima ambarcațiune de pe șenalul navigabil și a proiectat-o în mal. Bărbatul de 29 de ani a suferit răni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au început o anchetă pentru a stabili modul în care s-a petrecut coliziunea. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.