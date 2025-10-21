search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Șantierul naval din Tulcea a lansat la apă o navă gigant de 230 de milioane de euro: este cea mai modernă construită vreodată în România

0
0
Publicat:

Industria navală românească înregistrează o performanță istorică. Șantierul naval Vard din Tulcea a lansat marți, 21 octombrie, cea mai complexă și modernă navă construită vreodată în România, vasul de instalare cabluri submarine „Prysmian Alessandro Volta”.

Nava va deveni la începutul anului 2027. FOTO: Facebook/Comisia Europeană a Dunării
Nava va deveni la începutul anului 2027. FOTO: Facebook/Comisia Europeană a Dunării

Nava, cu o valoare estimată la 230 de milioane de euro, este destinată lucrărilor offshore pentru parcurile eoliene și rețelele energetice submarine, potrivit companiei.

Construcția este considerată un succes remarcabil pentru inginerii și muncitorii români, deoarece nava a fost realizată complet în țară, urmând să fie trimisă în Norvegia doar pentru comisionare, potrivit Comisiei Europene a Dunării.

Este a treia navă de acest tip realizată de șantierul din Tulcea pentru grupul italian Prysmian, după „Monna Lisa” și „Leonardo da Vinci”.

„Prysmian Alessandro Volta” este un cable layer de ultimă generație, având o lungime de 193 de metri, lățime de 34 de metri și următoarele specificații:

Capacitate transport cabluri: 19.000 de tone

Adâncime maximă de instalare: până la 1.500 metri

Forță de tracțiune: peste 200 de tone

Sisteme: poziționare dinamică DP3 și echipamente pentru instalarea și îngroparea simultană a până la patru cabluri.

Echipată cu trei caruseluri uriașe pentru cabluri submarine, nava se află în topul mondial al capacității de transport cabluri și va juca un rol esențial în extinderea infrastructurii energetice offshore.

Nava va deveni operațională la începutul anului 2027, urmând să lucreze în cele mai mari proiecte offshore din lume.

Un pas major pentru tranziția energetică

Grupul italian Prysmian, lider global în industria cablurilor și a tranziției energetice, descrie nava drept un „instrument esențial pentru dezvoltarea infrastructurii verzi la nivel internațional”.

Șantierul Vard Tulcea, parte a gigantului Fincantieri, este cel mai mare angajator din județ, cu peste 2.700 de salariați. Doar în anul 2023, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 722 milioane de lei.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”
stirileprotv.ro
image
Cât costă să faci școala de șoferi în România, în 2025 + ce documente sunt necesare
gandul.ro
image
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în 7 decembrie – surse
mediafax.ro
image
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt daună totală”
fanatik.ro
image
Fostul jurnalist Andrei Zaharescu, „uitat” de MAE în postul de consul general la Cape Town de 12 ani. Ce alți diplomați și-au depășit mandatele
libertatea.ro
image
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
TOP 5 aparate electrocasnice care consumă cel mai mult curent – chiar și atunci când nu le folosești
playtech.ro
image
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și despre România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
O nouă alertă de gaz în România! Un întreg bloc a fost evacuat în urmă cu puțin timp
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Mizerie de nedescris la un meci de SuperLigă cu 50 de lei biletul! Prețuri de Bundesliga pe ogorul-stadion Clinceni, dar condiții de Biafra
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Gesturile și cuvintele care demonstrează că Prințesa Leonor încă e dependentă de mama ei, Regina Letizia. Are 19 ani

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze