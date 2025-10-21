Video Șantierul naval din Tulcea a lansat la apă o navă gigant de 230 de milioane de euro: este cea mai modernă construită vreodată în România

Industria navală românească înregistrează o performanță istorică. Șantierul naval Vard din Tulcea a lansat marți, 21 octombrie, cea mai complexă și modernă navă construită vreodată în România, vasul de instalare cabluri submarine „Prysmian Alessandro Volta”.

Nava, cu o valoare estimată la 230 de milioane de euro, este destinată lucrărilor offshore pentru parcurile eoliene și rețelele energetice submarine, potrivit companiei.

Construcția este considerată un succes remarcabil pentru inginerii și muncitorii români, deoarece nava a fost realizată complet în țară, urmând să fie trimisă în Norvegia doar pentru comisionare, potrivit Comisiei Europene a Dunării.

Este a treia navă de acest tip realizată de șantierul din Tulcea pentru grupul italian Prysmian, după „Monna Lisa” și „Leonardo da Vinci”.

„Prysmian Alessandro Volta” este un cable layer de ultimă generație, având o lungime de 193 de metri, lățime de 34 de metri și următoarele specificații:

Capacitate transport cabluri: 19.000 de tone

Adâncime maximă de instalare: până la 1.500 metri

Forță de tracțiune: peste 200 de tone

Sisteme: poziționare dinamică DP3 și echipamente pentru instalarea și îngroparea simultană a până la patru cabluri.

Echipată cu trei caruseluri uriașe pentru cabluri submarine, nava se află în topul mondial al capacității de transport cabluri și va juca un rol esențial în extinderea infrastructurii energetice offshore.

Nava va deveni operațională la începutul anului 2027, urmând să lucreze în cele mai mari proiecte offshore din lume.

Un pas major pentru tranziția energetică

Grupul italian Prysmian, lider global în industria cablurilor și a tranziției energetice, descrie nava drept un „instrument esențial pentru dezvoltarea infrastructurii verzi la nivel internațional”.

Șantierul Vard Tulcea, parte a gigantului Fincantieri, este cel mai mare angajator din județ, cu peste 2.700 de salariați. Doar în anul 2023, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 722 milioane de lei.