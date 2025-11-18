Video Nava bombardată de ruși în portul Ismail continuă să ardă. Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. „Pericolul rămâne ridicat pentru localitatea Plauru”

Autoritățile au ridicat ordinul de evacuare pentru satul Ceatalchioi, județul Tulcea, după ce incendiul de la o navă de transport GPL din apropiere a fost adus sub control parțial. Cei 231 de localnici se pot întoarce acasă în siguranță.

Pompierii ucraineni continuă intervenția în portul Ismail, unde o navă de mare capacitate a refulat cantități mari de apă asupra tancurilor afectate, diminuând riscul unei explozii majore. În prezent, pe navă mai există un singur focar activ, asupra căruia se acționează.

„Serviciile de urgență și de intervenție ucrainene au intervenit permanent pentru limitarea efectelor negative produse la nava afectată astfel că, în cursul nopții trecute, în zona portului Ismail a fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei afectată, fiind astfel diminuat semnificativ pericolul unei potențiale situații de urgență cu efecte grave asupra localităților învecinate”, au transmis autoritățile.

video: ISU Tulcea

În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autoritățile ucrainene intervin.

„În urma analizei de risc, a informațiilor primite de la omologii ucraineni a fost luată decizia ca începând cu ora 09:00 ordinul de evacuare a populației din satul Ceatalchioi să înceteze. Astfel, cei 231 de locuitori care s-au autoevacuat ori au fost evacuați cu mijloacele Ministerului Afacerilor Interne se pot întoarce la casele lor”, a anunțat ISU Tulcea.

Potrivit sursei citate, o potențială situație de risc generată de incendiul de la bordul navei a fost evaluată ca fiind una foarte scăzută (o parte din cantitatea de gaz s-a consumat prin ardere, în acest moment fiind vizibilă doar o singură flacără asupra căreia autoritățile ucrainene acționează) pentru zona localității Ceatalchioi, însă rămâne una ridicată pentru localitatea Plauru.

Forțele Ministerului Afacerilor Interne sunt alături de persoanele evacuate și vor oferi sprijin ca cele 231 de persoane din Ceatalchioi să se întoarcă în siguranță la casele lor prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport și personal pentru ajutorarea celor în vârstă ori cu nevoi speciale, a mai precizat ISU Tulcea.