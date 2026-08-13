 „Cea mai bună dronă este cea care nu decolează niciodată”: Germania ia în calcul atacuri cibernetice asupra producătorilor ruși de drone | adevarul.ro
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„Cea mai bună dronă este cea care nu decolează niciodată”: Germania ia în calcul atacuri cibernetice asupra producătorilor ruși de drone

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Germania analizează posibilitatea de a acorda serviciilor sale de informații noi competențe, care să le permită lansarea unor atacuri cibernetice preventive împotriva producătorilor ruși de drone, a declarat un parlamentar de rang înalt. Propunerea are ca scop neutralizarea amenințărilor înainte ca acestea să ajungă pe teritoriul german, însă organizațiile pentru drepturile civile avertizează că reforma ar putea extinde considerabil competențele serviciilor secrete germane.

Marc Henrichmann, președintele Comisiei parlamentare de control al serviciilor secrete din Bundestag
Marc Henrichmann, președintele Comisiei parlamentare de control al serviciilor secrete din Bundestag

Germania ia în calcul acordarea unor noi puteri serviciilor sale de informații, care să le permită lansarea unor atacuri cibernetice preventive împotriva producătorilor ruși de drone, pe fondul unor îngrijorări tot mai mari legate de sabotaj, spionaj și amenințările reprezentate de drone, a declarat un parlamentar german important.

Marc Henrichmann, președintele Comisiei parlamentare de control al serviciilor secrete din Bundestag, a afirmat că serviciile germane de informații trebuie să depășească rolul strict de colectare a datelor și să fie capabile să neutralizeze amenințările înainte ca acestea să ajungă pe teritoriul Germaniei.

Trebuie să ne dăm serviciilor posibilitatea reală de a paraliza și de a dezactiva drona de atac aflată în Rusia, sau chiar fabrica ce o produce, înainte ca aceasta să fie îndreptată împotriva unui aeroport german sau să pună în pericol viața și siguranța oamenilor din Germania”, a declarat Henrichmann, marți, într-un interviu acordat postului WELT TV.

„Cea mai bună dronă este cea care nu decolează niciodată și care nu poate reprezenta o amenințare pentru Germania”, a adăugat el.

Germania trebuie să își coordoneze mai eficient resursele de informații și capacitățile cibernetice

Potrivit lui Henrichmann, reforma ar trebui să ofere serviciilor germane de informații capacitățile operaționale necesare pentru a anticipa amenințările, inclusiv posibilitatea de a perturba operațiuni cibernetice ostile.

Oficialul a mai susținut că Germania trebuie să își coordoneze mai eficient resursele de informații și capacitățile cibernetice, în contextul creșterii amenințărilor venite din partea Rusiei.

De asemenea, atacurile cibernetice, sabotajul, spionajul și survolurile neautorizate cu drone „fac deja parte dintr-o realitate pentru care trebuie să fim mai bine pregătiți”, a declarat Henrichmann pentru publicația Rheinische Post.

Guvernul german a discutat, miercuri, reforma legilor care reglementează activitatea Serviciului Federal de Informații (BND) și a Oficiului Federal pentru Protecția Constituției.

Henrichmann a mai precizat că reforma ar trebui să aducă serviciile germane de informații la un nivel de capacitate deja considerat standard în rândul partenerilor europeni.

Propunerea a primit sprijin și din partea unor parlamentari ai opoziției. Konstantin von Notz, expert în securitate din partea Partidului Verzilor, a calificat reforma drept „mult întârziată”, precizând însă că este necesară și o supraveghere parlamentară mai fermă.

Organizațiile pentru drepturile civile au avertizat, în schimb, că modificările propuse ar putea extinde semnificativ competențele serviciilor secrete germane.

Societatea pentru Drepturile Civile a susținut că proiectul de lege ar putea permite o utilizare extinsă a „trojenilor de stat”, a instrumentelor de analiză bazate pe inteligență artificială, accesul la camere de supraveghere private, precum și așa-numitele „hackback”-uri (contraatacuri cibernetice), posibil în lipsa unor garanții legale suficiente.

Kai Dittmann, reprezentant al organizației, a cerut o revizuire fundamentală a proiectului de lege, argumentând că anumite prevederi ale acestuia ar putea încălca Constituția Germaniei.

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