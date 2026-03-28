Video O rachetă Flamingo ucraineană a lovit o fabrică de explozibili la 750 km în interiorul Rusiei, provocând explozii puternice și nori de fum dens

Ucraina a lovit sâmbătă, 28 martie, cu o rachetă Flamingo o fabrică de explozibili situată la circa 750 de kilometri în interiorul teritoriului rus, în orașul Chapaevsk, regiunea Samara.

Potrivit informațiilor preliminare, racheta, de producție ucraineană, a vizat Uzina Promsintez, unitate care produce explozibili pentru armata rusă, transformând instalația într-o țintă strategică.

Locuitorii orașului au raportat explozii puternice și un nor dens de fum deasupra suburbiilor, scrie dialog.

Ministerul Situațiilor de Urgență al Federației Ruse a emis o alertă de raid aerian la ora 03:41, care a fost ridicată la 06:08.

Guvernatorul regiunii Samara, Viacheslav Fedorishchev, nu a făcut declarații oficiale privind incidentul.

Experții militari apreciază că utilizarea rachetei Flamingo, cu rază lungă de acțiune, face parte din strategia Ucrainei de a lovi infrastructuri și facilități de producție militare în adâncul teritoriului rus, cu scopul de a limita capacitatea armatei ruse de a susține operațiuni militare.

Racheta Flamingo, construită de controversatul producător de arme Fire Point, a fost folosită de Kiev doar de câteva ori de când a fost prezentată pentru prima oară vara trecută, utilizarea ei crescând începând din noiembrie 2025.