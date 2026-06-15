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Senatorul USR Ștefan Pălărie, la Interviurile Adevărul de la ora 12:00

Summitul G7 începe în Franța, pe fondul acordului preliminar dintre SUA și Iran pentru încheierea războiului

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Liderii principalelor economii democratice ale lumii se reunesc între 15 și 17 iunie la Évian-les-Bains, în Franța, pentru summitul anual al Grupului celor Șapte (G7), găzduit în acest an de președinția franceză.

Liderii G7 se reunesc între 15 și 17 iunie la Évian-les-Bains, în Franța. FOTO: Shutterstock
Liderii G7 se reunesc între 15 și 17 iunie la Évian-les-Bains, în Franța. FOTO: Shutterstock

Reuniunea începe la scurt timp după ce Statele Unite și Iranul au anunțat că au ajuns la un acord preliminar pentru încheierea războiului dintre cele două state, potrivit Reuters.

Situația din Orientul Mijlociu va fi unul dintre principalele subiecte discutate de liderii G7, alături de războiul din Ucraina, securitatea europeană, parteneriatele internaționale, echilibrul economiei globale și dezvoltarea inteligenței artificiale.

Președintele american Donald Trump urmează să participe la summit și să aibă întâlniri atât cu lideri din Orientul Mijlociu, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Discuția dintre Trump și Zelenski este programată pentru marți, în contextul în care Ucraina continuă să solicite sprijin militar și financiar din partea aliaților.

Un alt punct important al reuniunii îl reprezintă acordul anunțat între Washington și Teheran. Potrivit Reuters, un memorandum de înțelegere ar urma să fie semnat oficial vineri, în Elveția, însă detaliile acordului nu au fost făcute publice.

Donald Trump a declarat că Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale, ar urma să fie redeschisă vineri. De asemenea, Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că operațiunile militare de pe toate fronturile vor înceta permanent începând de luni seara.

În perioada de armistițiu de 60 de zile prevăzută de acord, cele două părți ar urma să negocieze și alte aspecte, inclusiv ridicarea unor sancțiuni impuse Iranului și viitorul programului nuclear iranian.

Pe agenda summitului: Ucraina, economia globală și inteligența artificială

Potrivit Consiliului European, liderii vor discuta și despre provocările geopolitice globale, securitatea Europei, situația economică internațională și dezvoltarea inteligenței artificiale.

Uniunea Europeană este reprezentată la summit de președintele Consiliului European, António Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Președinția franceză a invitat și lideri din mai multe state care nu fac parte din G7, inclusiv Brazilia, India, Kenya și Coreea de Sud, pentru a participa la unele dintre sesiunile de lucru.

Summitul G7 reunește liderii din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite, alături de Uniunea Europeană.

Forumul este considerat unul dintre principalele mecanisme de coordonare politică și economică la nivel global, completând activitatea desfășurată în cadrul G20. Liderii sunt așteptați să adopte mai multe declarații comune la finalul reuniunii.

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