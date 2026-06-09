Macron încearcă să apropie China de agenda G7 privind dezechilibrele comerciale globale

Președintele Franței, Emmanuel Macron, urmează să găzduiască o videoconferință între statele membre ale Grupului celor Șapte (G7) și China, în cadrul unui efort de a aborda dezechilibrele comerciale globale, potrivit a patru oficiali din trei țări membre G7 familiarizați cu pregătirile.

Doi dintre oficiali au declarat că discuția este programată pentru joi, înaintea summitului liderilor G7 care va avea loc săptămâna viitoare în stațiunea Evian-les-Bains, din estul Franței.

Inițiativa reprezintă un pas neobișnuit pentru grupul marilor democrații occidentale, care în ultimii ani a adoptat o poziție tot mai critică față de Beijing.

Franța, care deține în acest an președinția G7, a făcut din reducerea dezechilibrelor economice una dintre principalele sale priorități. Oficialii francezi susțin că problemele actuale ale economiei globale nu sunt generate exclusiv de supraproducția Chinei, ci și de investițiile insuficiente din Uniunea Europeană și de nivelul ridicat al consumului din Statele Unite.

La reuniunea miniștrilor de finanțe din G7 desfășurată luna trecută, ministrul francez al Finanțelor, Roland Lescure, a afirmat că Parisul dorește să depășească logica acuzațiilor reciproce și să implice toate părțile relevante în căutarea unor soluții.

„Dezechilibrele globale nu sunt sustenabile. Ele cresc și persistă. Trebuie să fie corectate”, a declarat acesta.

Eforturi diplomatice pentru implicarea Beijingului

Emmanuel Macron a pledat de mai mulți ani pentru menținerea dialogului cu liderul chinez Xi Jinping și a efectuat mai multe vizite oficiale în China.

Diplomații francezi au lucrat în ultimele luni la identificarea unei formule prin care Beijingul să fie implicat în summitul G7. Una dintre ideile analizate anterior a fost organizarea unui așa-numit „summit al convergențelor” cu participarea Chinei.

Între timp, președintele american Donald Trump și-a temperat tonul față de Beijing după o recentă vizită în China, exprimându-se într-o manieră mai conciliantă cu privire la relațiile comerciale dintre cele mai mari două economii ale lumii.

Casa Albă nu a comentat deocamdată informațiile privind posibila videoconferință, însă Donald Trump a confirmat participarea sa la summitul liderilor G7 de la Evian.

Rezerve privind formatul propus

Nu este încă clar la ce nivel diplomatic vor fi reprezentate statele participante la videoconferință, deși sursele indică posibilitatea implicării directe a mai multor lideri politici.

Un oficial al Comisiei Europene a descris inițiativa franceză drept „o idee bună”, dar a pus sub semnul întrebării formatul ales pentru dialog.

Potrivit acestuia, China privește G7 ca pe un grup care nu poate fi considerat neutru în relația cu Beijingul.

Oficialul a adăugat că autoritățile chineze ar saluta probabil o diminuare a retoricii critice din partea G7, însă fără ca acest lucru să însemne ignorarea preocupărilor legate de supraproducția industrială a Chinei, considerată de multe state occidentale o sursă majoră a dezechilibrelor comerciale globale.