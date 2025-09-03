Zeci de mii de pagini din dosarele lui Jeffrey Epstein, publicate de Comisia Camerei Reprezentanților din SUA

Zeci de mii de pagini din dosare legate de Jeffrey Epstein și de fosta sa iubită și asociată, Ghislaine Maxwell, au fost publicate marți, 2 septembrie, de către Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA.

Publicarea are loc în contextul în care administrația Trump a fost implicată luni la rând într-o controversă legată de decizia sa de a nu face publice dosare suplimentare în acest caz. Epstein a murit prin sinucidere în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual, fiind acuzat că a abuzat sute de fete, scrie The Guardian.

Cele 33.000 de pagini includ dosare judiciare vechi legate de Epstein și de fosta sa iubită și asociată, Ghislaine Maxwell, precum și ceea ce pare a fi filmări de pe camerele de corp din timpul perchezițiilor poliției și interviuri luate de polițiști. Documentele par să conțină informații deja cunoscute public.

Dosarele au fost publicate online în timp ce administrația Trump se confrunta cu o atenție reînnoită asupra investigației privind Epstein.

Odată cu reluarea activității Congresului în această săptămână, reprezentanți democrați și republicani plănuiseră conferințe de presă pentru a cere mai multă transparență din partea administrației în acest caz.

Donald Trump, prieten apropiat al lui Epstein și parte a cercului său de persoane bogate și influente, a încercat în ultimele săptămâni să evite subiectul. La începutul acestui an, el a dat în judecată Wall Street Journal pentru articolele privind relația sa cu Epstein, inclusiv pentru o felicitare de zi de naștere pe care Trump ar fi scris-o acestuia. Președintele a numit recenta controversă legată de Epstein „o farsă”.

Casa Albă i-a îndemnat pe parlamentarii republicani să nu susțină o petiție inițiată de Thomas Massie, republican din Kentucky, și Ro Khanna, democrat din California, care ar fi obligat la publicarea tuturor dosarelor Epstein.

James Comer, președintele republican al comisiei, a declarat că petiția nu este necesară, deoarece comisia a emis citații pentru obținerea documentelor. Totuși, rămâne neclar câte dintre fișiere vor fi făcute publice de către comisie.

Administrația Trump a fost intens criticată, chiar și de susținători fideli, pentru decizia de a nu publica dosare suplimentare legate de Epstein. Un sondaj Reuters/Ipsos din iulie a arătat că majoritatea americanilor, inclusiv majoritatea republicanilor, cred că guvernul ascunde detalii despre acest caz.

Cele mai multe dintre documentele publicate săptămâna aceasta erau deja publice, inclusiv dosarele din ancheta din 2005 asupra lui Epstein, care conțineau o notă indicând că fuseseră deja făcute publice în baza unei cereri din 2017.

Printre acestea se află și o înregistrare a unui interviu polițienesc cu un angajat al lui Epstein, care le-a spus anchetatorilor că „erau multe fete foarte, foarte tinere” ce vizitau casa lui Epstein din Florida, dar a precizat că nu putea spune cu certitudine dacă erau minore.

Publicarea pare să fi făcut puțin pentru a calma controversele. Robert Garcia, principalul reprezentant democrat din comisia de supraveghere, i-a criticat pe republicani pentru difuzarea unor materiale care, în mare parte, erau deja disponibile publicului.