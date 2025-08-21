Încă un judecător federal a blocat desecretizarea unor documente care au legătură cu Jeffrey Epstein

Un judecător federal din New York a respins o solicitare a guvernului de a desecretiza documente care au legătură cu finanțatorul și infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein.

Judecătorul Richard Berman motivează decizia declarând că Departamentul de Justiție nu a reușit să prezinte motive suficiente pentru a ridica secretul, scrie Agerpres.

Potrivit informațiilor apărute miercuri în mass-media americane, judecătorul a declarat că transcrierile a aproximativ 70 de pagini conțin în principal mărturia unui agent FBI „a cărui declarație a fost în mare parte mărturie indirectă" și înregistrări telefonice cu o relevanță limitată.

Berman a făcut referire la peste 100.000 de pagini de dosare investigative existente deja în posesia guvernului, pe care el le-a considerat mult mai semnificative pentru răspunderea publică, a raportat postul de radio ABC News.

Decizia lui Berman urmează unei hotărâri similare de săptămâna trecută a unui alt judecător, care a blocat publicarea unor documente din dosarul fostei partenere a lui Epstein, Ghislaine Maxwell.

Deși nu există dovezi că președintele ar fi fost implicat în vreun act ilegal sau că ar fi avut cunoștință de activitățile criminale ale lui Epstein, faptul că administrația refuză să facă publice documentele integrale a generat speculații în rândul criticilor. Unele voci au sugerat chiar o posibilă încercare de mușamalizare, acuzații respinse de oficialii guvernamentali.

Trump și Epstein aveau o prietenie cunoscută publicului de mai mulți ani. Președintele a susținut că relația lor de prietenie s-a deteriorat în 2004, cu mult înainte ca Epstein să fie arestat sub acuzația de trafic sexual.

Epstein s-a sinucis în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual.