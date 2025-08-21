search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Încă un judecător federal a blocat desecretizarea unor documente care au legătură cu Jeffrey Epstein

0
0
Publicat:

Un judecător federal din New York a respins o solicitare a guvernului de a desecretiza documente care au legătură cu finanțatorul și infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein/FOTO: New York Post
Jeffrey Epstein/FOTO: New York Post

Judecătorul Richard Berman motivează decizia declarând că Departamentul de Justiție nu a reușit să prezinte motive suficiente pentru a ridica secretul, scrie Agerpres.

Potrivit informațiilor apărute miercuri în mass-media americane, judecătorul a declarat că transcrierile a aproximativ 70 de pagini conțin în principal mărturia unui agent FBI „a cărui declarație a fost în mare parte mărturie indirectă" și înregistrări telefonice cu o relevanță limitată.

Berman a făcut referire la peste 100.000 de pagini de dosare investigative existente deja în posesia guvernului, pe care el le-a considerat mult mai semnificative pentru răspunderea publică, a raportat postul de radio ABC News.

Decizia lui Berman urmează unei hotărâri similare de săptămâna trecută a unui alt judecător, care a blocat publicarea unor documente din dosarul fostei partenere a lui Epstein, Ghislaine Maxwell.

Deși nu există dovezi că președintele ar fi fost implicat în vreun act ilegal sau că ar fi avut cunoștință de activitățile criminale ale lui Epstein, faptul că administrația refuză să facă publice documentele integrale a generat speculații în rândul criticilor. Unele voci au sugerat chiar o posibilă încercare de mușamalizare, acuzații respinse de oficialii guvernamentali.

Trump și Epstein aveau o prietenie cunoscută publicului de mai mulți ani. Președintele a susținut că relația lor de prietenie s-a deteriorat în 2004, cu mult înainte ca Epstein să fie arestat sub acuzația de trafic sexual.

Epstein s-a sinucis în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele rețelelor de droguri: Metodele noi și periculoase pe care le folosesc traficanții. Și polițiștii cu experiență sunt uimiți
digi24.ro
image
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
stirileprotv.ro
image
Avocatul Gheorghe Piperea atenționează că nicio diminuare a PENSIEI nu este legală:”Statul trebuie să asigure cetățenilor un nivel de trai decent”
gandul.ro
image
Un fost director de la Transporturi, găsit împușcat într-un cimitir din Giurgiiu
mediafax.ro
image
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
fanatik.ro
image
Statul nu știe unde sunt 22.000 de păcănele, scoase din localitățile mici. Guvernul a pierdut încasări de 150 de milioane de euro
libertatea.ro
image
Drama tinerilor morți pe A1. Părinții fetei: „Le era frică. Se iubeau foarte mult, au zis că nu stau unul fără altul”
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent de pază
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Iancu Guda, despre cum să investim inteligent în artă
observatornews.ro
image
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
cancan.ro
image
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
prosport.ro
image
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach: „Rupi maşina”
playtech.ro
image
Viața lui Alexandru, un student excepțional născut cu dizabilități severe. Cum se descurcă cu ajutorul de la stat
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spus totul! Emma Răducanu a văzut ce a postat Alcaraz și i-a dat o replică de trei cuvinte, în limba spaniolă
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
„Cel mai drăguț judecător din lume” a murit la vârsta de 88 de ani! Frank Caprio a devenit viral în urma aparițiilor într-un reality-show cunoscut
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ: Impozitele pe locuințe vor crește cu până la 70%: Guvernul pregătește o…
playtech.ro
image
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Daniela Nane, om de sprijin pentru Valentin Teodosiu, vocea PRO TV! EXCLUSIV PAPARAZZI Bătrânețe, haine grele, chiar și pentru marele actor FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, amenințați în curtea vilei din Voluntari! Cum explică psihologii fixațiile periculoase ale admiratorilor asupra vedetelor
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Katy Perry, Justin Trudeau foto Profimedia jpg
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat

OK! Magazine

image
Cel mai antipatic membru al familiei regale britanice! După ce a făcut Palatul de rușine, a mai și jignit-o pe Kate

Click! Pentru femei

image
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!

Click! Sănătate

image
7 motive pentru care simți brusc poftă de castraveți murați