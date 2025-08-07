Misterul din jurul lui Jefrrey Epstein se adâncește. Un document dezvăluie un posibil istoric de informator al FBI

Jeffrey Epstein ar fi colaborat în secret cu guvernul SUA, potrivit unui document exploziv obținut de RadarOnline.com, care citează și surse.

Infractorul sexual care a murit în închisoare în 2019 în așteptarea procesului pentru abuz și trafic sexual cu minore a fost „mai mult decât protejat – a fost o marionetă, informator și spion pentru FBI”, susține o sursă din cadrul agenției.

Un document intern din 2008, obținut printr-un proces judiciar care a invocat Legea privind libertatea informației ar fi un indiciu că Epstein ar fi fost un informator FBI, posibil înainte de a încheia un acord de recunoaștere a vinovăției în 2007 (când a fost acuzat de solicitare a unor servicii de prostituție - n.red).

„Epstein a furnizat, de asemenea, informații FBI-ului, așa cum a fost convenit”, a scris un agent special – al cărui nume a fost redactat – într-o notă internă datată 9 septembrie 2008 și marcată „rutină”.

„Agentul cazului a informat că nu va avea loc nicio urmărire penală federală în această chestiune atâta timp cât Epstein continuă să își respecte acordul cu statul Florida”, se mai arată în document.

Semne de întrebare legate de acordul de recunoaștere a vinovăției

În urma acordului de recunoaștere a vinovăției cu Departamentul de Justiție, acesta a fost condamnat pentru acuzații doar la nivel de stat, primind o sentință de 13 luni de închisoare, cea mai mare parte pedepsei sub formă de muncă în folosul comunității.

Printre protagoniștii înțelegerii se numără Alex Acosta, pe atunci procurorul pentru districtul sudic al Floridei. Acosta, acum în vârstă de 56 de ani, avea să demisioneze ulterior din funcția de secretar al Muncii în timpul mandatului lui Donald Trump, după ce rolul său în cazul Epstein a fost supus unei atenții crescute.

„Mi s-a spus că Epstein «aparținea serviciilor secrete»”, a susținut acesta.

Documentul FBI dezvăluit sugerează că afirmațiile sale ar fi putut fi doar vârful aisbergului în ceea ce privește o posibilă colaborare între Epstein și guvernul federal.

„Pe 11 septembrie 2008, agentul de caz l-a informat pe autor că Epstein este în prezent urmărit penal de statul Florida și respectă toate condițiile sale cu statul Florida. Epstein a furnizat, de asemenea, informații FBI-ului, așa cum s-a convenit. Agentul de caz a informat că nu va avea loc nicio urmărire penală federală în această chestiune atâta timp cât Epstein continuă să își respecte acordul cu statul Florida.... Agentul este rugat să contacteze autorul în cazul în care această chestiune avansează la nivel federal”, se arată în document.

„Acestea sunt documente incontestabile. Ele arată că Epstein a fost o sursă activă pentru FBI cu mult înainte de acordul său de recunoaștere a vinovăției din 2007”, a declarat o sursă apropiată cazului.

Această dezvăluire a reaprins suspiciuni vechi potrivit cărora imunitatea lui Epstein nu s-ar fi datorat unor avocați puternici sau al conexiunilor cu elita, ci faptului că ar fi fost un atu al serviciilor secrete, scrie radaronline.com.

O sursă familiarizată cu ancheta a declarat: „Adevăratul motiv pentru care FBI-ul a tăcut ani de zile este acela că aceste dosare demontează versiunea oficială. Epstein nu doar se sustrăgea de la justiție - el îi ajuta.”

A fost Epstein protejat?

Potrivit detractorilor, imunitatea acordată asociaților săi ar avea sens doar dacă Epstein ar fi protejat din alte motive.

„Nu îi oferi o astfel de înțelegere unui om ca Epstein decât dacă primești ceva important în schimb”, a declarat o sursă juridică pentru RadarOnline.com .

Rețeaua de conexiuni a lui Epstein nu a făcut decât să amplifice intriga.

Printre persoanele cu care s-a întreținut săi s-au numărat fostul președinte Bill Clinton, în vârstă de 77 de ani, cofondatorul Microsoft Bill Gates, în vârstă de 69 de ani, fostul prim-ministru israelian Ehud Barak, în vârstă de 83 de ani, și fostul director al CIA William Burns, în vârstă de 68 de ani.

Fosta consilieră juridică a Casei Albe, Kathryn Ruemmler, în vârstă de 53 de ani, s-a întâlnit cu Epstein de mai multe ori după condamnarea acestuia, conform jurnalelor de vizită.