search
Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Analiză West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA

0
0
Publicat:

O analiză realizată de Institutul pentru Războiul Modern de la West Point avertizează că blocarea Strâmtorii Ormuz riscă să afecteze grav industria de apărare a Statelor Unite, într-un moment în care aceasta ar trebui, teoretic, să accelereze producția pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Radar american distrus în Qatar/FOTO:X
Radar american distrus în Qatar/FOTO:X

Potrivit raportului, închiderea rutei maritime reprezintă „o problemă paralizantă, în timp real”, care nu afectează doar capacitatea de producție, ci și repararea echipamentelor militare avariate în urma atacurilor iraniene.

Materii prime esențiale, tot mai greu de obținut

Unul dintre cele mai afectate materiale este sulful — un element-cheie în procesarea unor minerale critice precum cuprul și cobaltul. Aproximativ jumătate din transporturile maritime globale de sulf trec prin Strâmtoarea Ormuz, iar perturbările sunt aproape totale, arată analiza.

În consecință, prețurile au crescut cu aproape 25% de la începutul conflictului și cu 165% comparativ cu anul trecut.

Aceste minerale sunt indispensabile pentru o gamă largă de tehnologii militare — de la microprocesoare și motoare de avion până la baterii pentru drone. Ritmul în care pot fi produse sau înlocuite echipamentele militare depinde direct de accesul la aceste resurse, subliniază autorii.

Un efect în lanț greu de controlat

Jahara Matisek, unul dintre autorii studiului și locotenent-colonel în Forțele Aeriene ale SUA, a explicat că situația riscă să declanșeze un efect în lanț.

„Este o problemă care se propagă. Există riscul ca înlocuirea armamentului să coste de două ori mai mult sau chiar mai mult, pentru că cererea de minerale va crește semnificativ”, a declarat acesta.

El avertizează că piețele ar putea să nu poată furniza volumele necesare pentru înlocuirea echipamentelor distruse: „Este o poziție extrem de fragilă în care ne aflăm acum”.

De la agricultură la industrie militară

Sulful este utilizat pe scară largă, inclusiv în producția de îngrășăminte agricole, ceea ce ridică îngrijorări și pentru securitatea alimentară globală, în special în țările cu venituri reduse.

În același timp, el este esențial pentru producerea acidului sulfuric — o substanță industrială crucială în extracția cuprului și cobaltului din minereuri de calitate scăzută.

Iar aceste metale sunt vitale pentru infrastructura militară: cuprul, de exemplu, este folosit în transformatoare, motoare și sisteme de comunicații, fără de care bazele militare și fabricile de apărare nu pot funcționa.

Iranul amenință instalațiile energetice din Golf legate de SUA, după ce Donald Trump a spus că va distruge centralele electrice

Costuri ridicate pentru refacerea capacităților

Raportul oferă și estimări concrete. Înlocuirea a doar două radare americane distruse în Bahrain și Qatar ar necesita peste 30.000 de kilograme de cupru. Alte mii de kilograme ar fi necesare pentru repararea echipamentelor afectate în Iordania, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Autorii avertizează că „șocul sulfului” se transformă rapid într-o criză a cuprului, care, la rândul ei, poate deveni o problemă majoră pentru capacitatea operațională a armatei americane.

O „criză invizibilă” ignorată anterior

Situația este descrisă drept o „criză prelogistică” — un tip de risc pe care planificarea militară l-a tratat până acum ca pe un detaliu secundar.

O analiză anterioară arată că doar 6% dintre contractorii din industria de apărare a SUA au lanțuri de aprovizionare complet transparente. În aceste condiții, armata se confruntă cu limitări generate de factori pe care nu îi poate controla.

Lanțuri de aprovizionare opace

Matisek subliniază că lipsa de transparență vine inclusiv din partea marilor companii din industria de apărare, care tratează aceste informații ca fiind confidențiale.

„Nu știm cine sunt furnizorii lor. Dincolo de câteva verigi din lanț, totul devine un labirint”, explică acesta.

Pe lângă cupru, sulful este și un ingredient esențial în producția de explozibili. Iar capacitatea de producție este concentrată în mâinile unui număr foarte mic de companii.

Dacă acestea nu își cresc producția rapid, avertizează expertul, presiunea asupra industriei de apărare ar putea deveni și mai mare.

Fără răspuns oficial

Departamentul Apărării al Statelor Unite nu a oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial privind concluziile raportului.

În ansamblu, analiza conturează o realitate mai puțin vizibilă a conflictului: nu doar frontul militar contează, ci și capacitatea industrială din spatele lui — iar aceasta începe să fie pusă la încercare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
digi24.ro
image
IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
stirileprotv.ro
image
Mirabela Grădinaru ajunge înaintea lui Nicușor Dan la Casa Albă! Partenera președintelui pleacă la Washington la invitația Melaniei Trump și va participa la un summit ce va găzdui lideri din 45 de țări și zeci de companii tehnologice
gandul.ro
image
Mark Rutte: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
mediafax.ro
image
BMW-ul condus de liderul clanului Cârpaci, lovit de un camion al Armatei SUA. Cum a dat vina pe americani și de ce a chemat Poliția Română în judecată
fanatik.ro
image
Donald Trump a anunțat „moartea Iranului” și noua sa țintă: „Cel mai mare dușman al Americii”
libertatea.ro
image
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui iranian
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Total neașteptat! Iranul a făcut anunțul: ”Mergem în Turcia”
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
CALCUL. Cât cheltuie în plus un șofer pentru un plin de carburant față de săptămâna trecută
observatornews.ro
image
Cât de bogat este, de fapt, Rareș Cojoc? Realitatea financiară a fostului soț al Andreei Popescu depășește orice imaginație
cancan.ro
image
Cine sunt cei 1.800.000 pensionari care nu iau ajutor la pensie în aprilie? În schimb, plătesc CASS și impozit
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Regula de la trecerea de pietoni pe care mulți șoferi o greșesc. Când ești obligat să oprești, de fapt
playtech.ro
image
Antrenorul care l-a înlocuit pe Cristi Chivu, declarații tari după Fiorentina – Inter 1-1. Ce spune de criza liderului din Serie A
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Adrian Mutu: ”S-a crezut Superman și s-a aruncat de la balcon”. ”Briliantul” a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Fenomenul Flightradar24: de ce a devenit urmărirea avioanelor online o pasiune globală
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au ÎMPĂCAT! Au decis că așa este cel mai bine de dragul celor trei copii pe care îi au!
romaniatv.net
image
Horoscopul iubirii pentru săptămâna 23–29 martie 2026. Zodiile care se vor îndrăgosti
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Trei zodii își schimbă destinul până la finalul lunii martie. Ei sunt nativii care au noroc pe toate planurile
click.ro
image
Horia Moculescu i-a lăsat fiicei un munte de datorii. Câți bani plătește Nidia la bănci și cum arată la 4 luni de la decesul tatălui. Dezvăluirile Marianei Moculescu
click.ro
image
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Hunedoara, la începutului secolului XX (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că la Hunedoara au funcționat, la începutul secolului al XX-lea, două bănci românești?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul după renovare: „Vom cotrobăi prin comorile lăsate de cei care au locuit înainte”
image
Trei zodii își schimbă destinul până la finalul lunii martie. Ei sunt nativii care au noroc pe toate planurile

OK! Magazine

image
„Am fost manipulată și înșelată de Epstein”. Ce a spus printre lacrimi viitoarea regină a Norvegiei despre scandalul în care e implicată

Click! Pentru femei

image
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!

Click! Sănătate

image
6 semne subtile ale pierderii auzului pe care să nu le ignori