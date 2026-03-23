O analiză realizată de Institutul pentru Războiul Modern de la West Point avertizează că blocarea Strâmtorii Ormuz riscă să afecteze grav industria de apărare a Statelor Unite, într-un moment în care aceasta ar trebui, teoretic, să accelereze producția pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Potrivit raportului, închiderea rutei maritime reprezintă „o problemă paralizantă, în timp real”, care nu afectează doar capacitatea de producție, ci și repararea echipamentelor militare avariate în urma atacurilor iraniene.

Materii prime esențiale, tot mai greu de obținut

Unul dintre cele mai afectate materiale este sulful — un element-cheie în procesarea unor minerale critice precum cuprul și cobaltul. Aproximativ jumătate din transporturile maritime globale de sulf trec prin Strâmtoarea Ormuz, iar perturbările sunt aproape totale, arată analiza.

În consecință, prețurile au crescut cu aproape 25% de la începutul conflictului și cu 165% comparativ cu anul trecut.

Aceste minerale sunt indispensabile pentru o gamă largă de tehnologii militare — de la microprocesoare și motoare de avion până la baterii pentru drone. Ritmul în care pot fi produse sau înlocuite echipamentele militare depinde direct de accesul la aceste resurse, subliniază autorii.

Un efect în lanț greu de controlat

Jahara Matisek, unul dintre autorii studiului și locotenent-colonel în Forțele Aeriene ale SUA, a explicat că situația riscă să declanșeze un efect în lanț.

„Este o problemă care se propagă. Există riscul ca înlocuirea armamentului să coste de două ori mai mult sau chiar mai mult, pentru că cererea de minerale va crește semnificativ”, a declarat acesta.

El avertizează că piețele ar putea să nu poată furniza volumele necesare pentru înlocuirea echipamentelor distruse: „Este o poziție extrem de fragilă în care ne aflăm acum”.

De la agricultură la industrie militară

Sulful este utilizat pe scară largă, inclusiv în producția de îngrășăminte agricole, ceea ce ridică îngrijorări și pentru securitatea alimentară globală, în special în țările cu venituri reduse.

În același timp, el este esențial pentru producerea acidului sulfuric — o substanță industrială crucială în extracția cuprului și cobaltului din minereuri de calitate scăzută.

Iar aceste metale sunt vitale pentru infrastructura militară: cuprul, de exemplu, este folosit în transformatoare, motoare și sisteme de comunicații, fără de care bazele militare și fabricile de apărare nu pot funcționa.

Iranul amenință instalațiile energetice din Golf legate de SUA, după ce Donald Trump a spus că va distruge centralele electrice

Costuri ridicate pentru refacerea capacităților

Raportul oferă și estimări concrete. Înlocuirea a doar două radare americane distruse în Bahrain și Qatar ar necesita peste 30.000 de kilograme de cupru. Alte mii de kilograme ar fi necesare pentru repararea echipamentelor afectate în Iordania, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Autorii avertizează că „șocul sulfului” se transformă rapid într-o criză a cuprului, care, la rândul ei, poate deveni o problemă majoră pentru capacitatea operațională a armatei americane.

O „criză invizibilă” ignorată anterior

Situația este descrisă drept o „criză prelogistică” — un tip de risc pe care planificarea militară l-a tratat până acum ca pe un detaliu secundar.

O analiză anterioară arată că doar 6% dintre contractorii din industria de apărare a SUA au lanțuri de aprovizionare complet transparente. În aceste condiții, armata se confruntă cu limitări generate de factori pe care nu îi poate controla.

Lanțuri de aprovizionare opace

Matisek subliniază că lipsa de transparență vine inclusiv din partea marilor companii din industria de apărare, care tratează aceste informații ca fiind confidențiale.

„Nu știm cine sunt furnizorii lor. Dincolo de câteva verigi din lanț, totul devine un labirint”, explică acesta.

Pe lângă cupru, sulful este și un ingredient esențial în producția de explozibili. Iar capacitatea de producție este concentrată în mâinile unui număr foarte mic de companii.

Dacă acestea nu își cresc producția rapid, avertizează expertul, presiunea asupra industriei de apărare ar putea deveni și mai mare.

Fără răspuns oficial

Departamentul Apărării al Statelor Unite nu a oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial privind concluziile raportului.

În ansamblu, analiza conturează o realitate mai puțin vizibilă a conflictului: nu doar frontul militar contează, ci și capacitatea industrială din spatele lui — iar aceasta începe să fie pusă la încercare.