Cum folosesc autoritățile din Iran violența sexuală pentru a înăbuși protestele. Printre victime sunt și copii de 12 ani

Organizațiile pentru drepturile omului documentează cum autoritățile iraniene folosesc violența sexuală, inclusiv asupra copiilor, pentru a reprima protestele și a intimida cetățenii care cer libertate și drepturi fundamentale.

Regimul iranian este acuzat de ani de zile că utilizează violența sexuală ca instrument de represiune împotriva celor care se opun autorităților. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), cunoscut pentru metodele sale brutale, a reprimat violent protestele anti-guvernamentale din luna ianuarie, soldate cu mii de victime în rândul manifestanților, scrie Daily Mail.

Chiar și în acest context, amploarea și gravitatea abuzurilor sexuale raportate în ultimele luni au stârnit reacții puternice din partea organizațiilor pentru drepturile omului. Un raport recent al Amnesty International arată că mii de iranieni sunt expuși riscului de violență sexuală, inclusiv minori. Potrivit documentului, copii de doar 14 ani au fost agresați sexual de grupuri asociate IRGC.

În același timp, două asistente medicale din Teheran au fost supuse violului în grup și torturii de către agenți ai securității, după ce au acordat îngrijiri protestatarilor răniți în timpul demonstrațiilor.

Cele două lucrau la Centrul de Cardiologie, Medicină și Cercetare Rajaei, iar agresiunile au fost atât de severe încât medicii au fost nevoiți să le extirpe uterele. Una dintre victime, în vârstă de 33 de ani, a suferit traume severe și a cerut medicilor să o lase să moară. Ea este în prezent imobilizată la pat, sub supravegherea forțelor de securitate, pentru a preveni auto-vătămarea.

Cazurile se înscriu într-un tipar mai amplu de intimidare prin violență sexuală, folosit pentru a descuraja participarea la proteste. Potrivit Amnesty, fete de doar 12 ani au fost violate în încercarea de a provoca „daune fizice și psihologice de durată”. Totodată, investigațiile ONU arată că autoritățile iraniene folosesc violența sexuală alături de tortură, arestări și confesiuni obținute sub constrângere.

Într-un caz documentat, agenți ai IRGC au descins în locuința unui protestatar de 19 ani, Amirhossein Ghaderzadeh. Acesta și cele două surori ale sale, dintre care una minoră, au fost dezbrăcați și supuși unor verificări forțate, urmate de abuzuri sexuale. Tânărul a fost ulterior condamnat la moarte, iar autoritățile nu au oferit informații despre situația sa.

Violența sexuală a fost raportată și în timpul protestelor din 2022, declanșate de moartea lui Mahsa Amini, o tânără de 22 de ani reținută de poliția morală pentru nerespectarea codului vestimentar. Cel puțin 45 de persoane – bărbați, femei și copii – au declarat că au fost supuse violului sau altor forme de abuz sexual în timpul acelor proteste.

Amnesty International susține că forțele de securitate au comis acte grave de tortură asupra protestatarilor, inclusiv bătăi, șocuri electrice și violență sexuală asupra minorilor, pentru a le reprima implicarea.

Mărturiile victimelor descriu abuzuri extreme. Un bărbat a relatat că a fost violat într-o dubă a forțelor speciale, după ce fusese bătut și supus șocurilor electrice. O altă victimă, reținută într-un centru al Gardienilor Revoluției, a povestit că agresorii au justificat abuzurile prin declarații degradante și umilitoare. Mai multe persoane au declarat că trauma suferită le-a determinat să ia în calcul sinuciderea.

Potrivit Amnesty, violența împotriva copiilor reflectă o strategie deliberată de a reduce la tăcere generațiile tinere și de a descuraja cererile pentru libertate și drepturi fundamentale. Raportările includ și cazuri în care minori au fost supuși șocurilor electrice în zona genitală sau altor forme de tortură menite să provoace suferință extremă.

În contextul celor mai recente proteste, personalul medical care a acordat ajutor răniților a devenit, la rândul său, țintă a represiunii.

Forțele IRGC au intervenit în spitale, au tras asupra pacienților și au arestat sau agresat personalul medical. Două asistente care au încercat să acorde îngrijiri au fost ucise, iar altele au fost bătute sau reținute. În unele cazuri, personalului medical i s-a interzis să atingă corpurile celor decedați, acestea fiind lăsate neîngrijite.

De asemenea, există relatări despre minori reținuți care au fost supuși violenței sexuale în detenție. Organizațiile internaționale avertizează că aceste abuzuri fac parte dintr-un mecanism sistematic de represiune, menit să răspândească frica și să elimine orice formă de opoziție.