search
Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Strategia Iranului pentru apărarea Strâmtorii Ormuz

0
0
Publicat:

Strategia Iranului de a contracara superioritatea navală a Statele Unite în zona strategică a Strâmtoarea Ormuz constă într-o combinație de tactici asimetrice și tehnologii relativ ieftine.

Stramtoarea Ormuz

Teheranul ar fi dezvoltat o „armadă secretă” formată din ambarcațiuni rapide, drone explozive și submarine de mici dimensiuni, concepute pentru a lansa atacuri coordonate asupra unor ținte majore, inclusiv portavioane americane.

Tactica „roiului”

Un element central este utilizarea unor bărci rapide, înarmate cu torpile sau explozibili, care pot ataca simultan din mai multe direcții. Această tactică de tip „roi” ar avea rolul de a copleși sistemele defensive ale unei nave mari, precum un portavion.

Drone și submarine miniaturale

Daily Mail menționează și dezvoltarea dronelor navale și aeriene încărcate cu explozibili, precum și a unor submarine de mici dimensiuni, dificil de detectat. Acestea ar putea fi folosite pentru atacuri surpriză în ape puțin adânci sau în apropierea rutelor maritime aglomerate.

Avantajul geografic

Iranul beneficiază de poziția sa geografică în jurul Strâmtorii Hormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol. Această zonă îngustă limitează manevrele navelor mari și le face mai vulnerabile la atacuri asimetrice.

Scenarii de conflict

Publicația sugerează că, în cazul unui conflict deschis, Iranul ar putea încerca să blocheze traficul maritim sau să lanseze atacuri asupra navelor militare americane, inclusiv portavioane, folosind aceste mijloace combinate.

Pregătiri de război în Golful Persic: planuri pentru preluarea insulelor-cheie ale Iranului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Administrația condusă de Donald Trump analizează scenarii militare complexe care vizează preluarea controlului asupra unor insule strategice ale Iran, în încercarea de a redeschide Strâmtoarea Ormuz — una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Potrivit unor informații apărute în presa britanică, planurile ar include intervenția unităților de elită ale pușcașilor marini americani asupra unor poziții fortificate, descrise drept „bastioane imposibil de scufundat”, scrie The Sun.

Insule mici, miză uriașă

Deși par nesemnificative pe hartă, insulele controlate de Teheran — precum Abu Musa, Qeshm sau Kish — joacă un rol esențial în controlul traficului maritim. Aproximativ 20% din petrolul mondial tranzitează această zonă îngustă.

În contextul conflictului, Iranul a amenințat că va lovi navele care traversează strâmtoarea, iar incidentele recente au amplificat temerile privind o posibilă criză energetică globală.

Escaladare militară

După ce a emis un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea completă a rutei maritime, Donald Trump a intensificat presiunea militară. Atacuri aeriene au vizat poziții ale Gărzii Republicane Islamice pe mai multe insule și în zonele de coastă.

Bombardiere strategice au lovit instalații de rachete, în timp ce elicoptere și aeronave de atac au desfășurat operațiuni menite să slăbească apărarea iraniană — un tip de acțiuni care, de regulă, preced intervențiile terestre.

Posibilă intervenție a pușcașilor marini

Surse citate indică faptul că o unitate de aproximativ 2.200 de militari, dislocată din baze din Japonia, ar putea fi implicată într-o operațiune de tip „island hopping” — capturarea succesivă a insulelor strategice.

Această doctrină militară pune accent pe unități mobile, de dimensiuni reduse, capabile să opereze rapid și să evite vulnerabilitățile asociate desfășurărilor masive de trupe sau navelor mari.

După ocuparea pozițiilor, forțele americane ar putea instala baze temporare dotate cu radare, rachete și drone, pentru a securiza zona și a controla traficul maritim.

Tehnologie și desfășurare

Operațiunile ar putea implica utilizarea unor platforme precum USS Tripoli, adaptată pentru operațiuni aeriene, precum și aeronave cu decolare verticală și elicoptere de transport greu.

În paralel, sisteme de artilerie mobilă și rachete cu rază lungă ar putea fi desfășurate pentru a neutraliza amenințările din regiune.

Insulele – „portavioane naturale”

Oficialii iranieni au descris anterior unele dintre aceste insule drept echivalentul unor „portavioane fixe”, datorită poziției lor strategice și a dotărilor militare — inclusiv rachete, drone și sisteme de supraveghere.

De exemplu, Qeshm, cea mai mare dintre ele, controlează accesul în strâmtoare, în timp ce Kharg Island reprezintă un punct critic pentru exporturile de petrol ale Iranului.

Riscuri majore

Analiștii avertizează că o eventuală intervenție terestră ar implica riscuri semnificative, inclusiv pierderi umane și o posibilă extindere a conflictului. De asemenea, nu există garanții că preluarea acestor insule ar duce la stabilizarea situației pe termen lung.

În același timp, menținerea blocajului în Strâmtoarea Ormuz ar putea avea consecințe severe asupra economiei globale, afectând aprovizionarea cu energie.

Situația din Golf reflectă o combinație de presiune militară, calcule strategice și riscuri ridicate, într-un moment în care deciziile luate ar putea influența echilibrul geopolitic pe termen lung.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
