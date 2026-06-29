Curtea Supremă a SUA menține regulile privind votul prin corespondență. Trump critică decizia: „O pierdere enormă pentru drepturile alegătorilor”

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis luni să respingă un recurs care urmărea limitarea votului prin corespondență și interzicerea numărării buletinelor de vot primite după ziua alegerilor, o hotărâre cu potențial impact asupra alegerilor de la jumătatea mandatului.

Decizia vizează o lege din statul Mississippi, care permite numărarea buletinelor de vot sosite la câteva zile după închiderea urnelor, cu condiția ca acestea să fie ștampilate de serviciul poștal cel târziu în ziua scrutinului. Reguli similare sunt aplicate în alte aproximativ 30 de state americane, relatează AFP și Agerpres.

În motivarea deciziei, judecătoarea conservatoare Amy Coney Barrett a arătat că legislația federală privind ziua alegerilor nu intră în conflict cu legea din Mississippi.

„Legile federale asupra zilei scrutinului nu contrazic legea din Mississippi”, a scris Barrett, într-o opinie la care au aderat trei judecători progresiști și președintele Curții Supreme, John Roberts.

Magistratul a argumentat că momentul decisiv al exercitării dreptului de vot este cel în care alegătorul își exprimă opțiunea, nu momentul în care buletinul ajunge la autoritățile electorale. Ea a invocat, totodată, legislația federală care reglementează votul militarilor și al cetățenilor americani aflați în străinătate.

Donald Trump: „O pierdere enormă pentru drepturile alegătorilor”

Președintele Donald Trump a criticat hotărârea Curții Supreme, calificând-o drept „o pierdere enormă pentru drepturile alegătorilor”, într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social.

Trump continuă să conteste votul prin corespondență, pe care îl consideră vulnerabil la fraude, deși acuzațiile sale privind alegerile prezidențiale din 2020 nu au fost confirmate de instanțe sau de autoritățile electorale.

Patru judecători conservatori au avut opinie separată

Hotărârea nu a fost unanimă. Ceilalți patru judecători conservatori ai Curții Supreme au formulat o opinie separată, susținând că permiterea numărării buletinelor sosite după ziua alegerilor poate crește riscul de fraudă și poate afecta încrederea publicului în procesul electoral.

Anterior, Partidul Republican obținuse în apel o decizie potrivit căreia buletinele de vot ar fi trebuit să ajungă înainte de închiderea urnelor pentru a putea fi luate în calcul.

Disputa privind votul prin corespondență continuă

Votul prin corespondență s-a extins semnificativ în Statele Unite în timpul pandemiei de COVID-19, fiind utilizat pe scară largă pentru a facilita participarea la alegeri.

În timp ce republicanii susțin că această metodă poate favoriza fraudele sau poate afecta încrederea în rezultatele scrutinului, democrații și numeroși experți electorali afirmă că nu există dovezi privind fraude electorale pe scară largă generate de votul prin corespondență.