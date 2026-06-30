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Curtea Supremă a SUA respinge încercarea lui Donald Trump de a limita cetățenia americană prin naștere

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Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că ordinul executiv prin care președintele Donald Trump încerca să restrângă acordarea cetățeniei copiilor născuți pe teritoriul american este neconstituțional. Hotărârea reprezintă un nou eșec juridic pentru administrația Trump și reafirmă interpretarea consacrată de peste un secol a celui de-al 14-lea Amendament al Constituției.

Judecătorii Curții SUpreme a SUA/FOTO:X
Judecătorii Curții SUpreme a SUA/FOTO:X

Într-o decizie adoptată cu șase voturi la trei, instanța supremă a stabilit că ordinul executiv semnat de Donald Trump la 20 ianuarie 2025, în prima zi a celui de-al doilea mandat prezidențial, contravine Constituției.

Cinci dintre cei șase judecători din majoritate au concluzionat că măsura încalcă prevederile celui de-al 14-lea Amendament, care garantează cetățenia aproape tuturor persoanelor născute pe teritoriul Statelor Unite, relatează nbcnews.com.

Judecătorul conservator Brett Kavanaugh a fost de acord că ordinul executiv este ilegal, însă a apreciat că acesta încalcă legislația federală, nu Constituția.

Curtea reafirmă interpretarea tradițională a celui de-al 14-lea Amendament

Redactând opinia majorității, președintele Curții Supreme, John Roberts, a afirmat că administrația Trump nu a prezentat argumente suficiente pentru a justifica schimbarea unei interpretări juridice aplicate timp de generații.

„Cetățenia a reprezentat întotdeauna dreptul de a avea drepturi și de a participa liber la viața comunității politice”, a scris Roberts.

El a reamintit că cel de-al 14-lea Amendament a fost adoptat după Războiul Civil pentru a garanta cetățenia și drepturile civile tuturor persoanelor, inclusiv foștilor sclavi.

„Astăzi respectăm în continuare această promisiune”, a adăugat magistratul.

Ce prevedea ordinul executiv al lui Trump

Administrația Trump încerca să modifice aplicarea principiului cetățeniei prin naștere, astfel încât aceasta să fie acordată doar copiilor care au cel puțin un părinte cetățean american sau rezident permanent.

În aceste condiții, copiii născuți în Statele Unite din părinți aflați temporar în țară sau care au intrat ilegal nu ar mai fi dobândit automat cetățenia americană.

Ordinul executiv nu a intrat niciodată în vigoare, fiind suspendat imediat de instanțele federale inferioare, care au considerat că măsura este incompatibilă cu prevederile constituționale.

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Opinii divergente în cadrul Curții

Cei trei judecători care au formulat opinii separate – Clarence Thomas, Samuel Alito și Neil Gorsuch – au susținut că interpretarea actuală a celui de-al 14-lea Amendament ar putea permite aplicarea ordinului executiv.

În opinia sa separată, Clarence Thomas a argumentat că amendamentul a fost conceput în principal pentru a garanta cetățenia foștilor sclavi și că situația copiilor născuți din părinți aflați temporar în Statele Unite este diferită.

La rândul său, Samuel Alito a susținut că decizia Curții menține un stimulent pentru imigrația ilegală și păstrează un model de acordare a cetățeniei pe care alte state l-au abandonat între timp.

O jurisprudență consolidată de peste un secol

Hotărârea reafirmă o interpretare juridică aplicată de mai bine de 125 de ani.

Textul celui de-al 14-lea Amendament prevede că toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite și aflate sub jurisdicția acestora sunt cetățeni americani.

În 1898, Curtea Supremă a stabilit, în cauza United States v. Wong Kim Ark, că un bărbat născut în San Francisco din părinți chinezi este cetățean american prin naștere, decizie considerată de atunci un precedent fundamental în materie de drept constituțional.

John Roberts a remarcat că argumentele invocate de administrația Trump sunt similare celor respinse de Curtea Supremă în acel caz istoric.

„Această interpretare a rămas o opinie minoritară în 1898, iar trecerea timpului nu a schimbat faptul că ea nu reprezintă legea”, a scris președintele Curții.

O nouă înfrângere juridică pentru administrația Trump

Decizia reprezintă al treilea eșec important suferit de administrația Trump în fața Curții Supreme în ultimele luni.

Anterior, instanța a invalidat o parte din politica tarifară promovată de președinte și a blocat încercarea acestuia de a o revoca imediat din funcție pe Lisa Cook, membră a Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale.

Ordinul executiv privind cetățenia prin naștere a fost contestat de mai multe state americane și organizații pentru drepturile civile, inclusiv American Civil Liberties Union (ACLU), care a reprezentat familii și copii care ar fi fost afectați de aplicarea măsurii.

După pronunțarea hotărârii, Cecillia Wang, director juridic al ACLU, a declarat că decizia reconfirmă unul dintre principiile fundamentale ale sistemului constituțional american.

„Dacă te naști în Statele Unite, ești cetățean american. Un președinte nu poate modifica Constituția printr-un ordin executiv”, a afirmat aceasta.

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