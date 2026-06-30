Rusia rămâne o amenințare pe termen lung pentru Europa, chiar și după o eventuală plecare a lui Putin, spune un oficial suedez

Regimul de la Moscova va continua să reprezinte o amenințare pentru vecinii săi și pentru securitatea europeană mult timp după eventuala plecare a lui Vladimir Putin de la conducerea Kremlinului, a avertizat șeful Serviciului de Informații Militare al Suediei, Thomas Nilsson.

Declarațiile sugerează o evaluare pesimistă a evoluției relațiilor viitoare dintre Rusia și Occident, notează Bloomberg.

Thomas Nilsson a afirmat că actuala situație nu este una temporară, ci reflectă o confruntare strategică profundă și de durată.

„Nu considerăm această criză ca fiind una temporară; Rusia și-a ales calea și nu mai există cale de întoarcere. Ne aflăm într-o confruntare strategică profundă, structurală și de durată – nu putem să ne prefacem că nu există”, a declarat Nilsson.

Oficialul suedez a susținut că economia Rusiei continuă să se confrunte cu dificultăți, în timp ce autoritățile de la Moscova ar manipula datele economice pentru a ascunde impactul războiului asupra creșterii economice și inflației, în contextul conflictului care durează din februarie 2022.

Cu toate acestea, Nilsson a subliniat că, pe termen scurt, nu există indicii privind o amenințare la adresa stabilității regimului condus de Vladimir Putin.

„Opoziția politică a fost efectiv eliminată – prin exil, închisoare sau, în cele mai grave cazuri, asasinat. Nu există nimeni capabil să canalizeze nemulțumirea publică către o alternativă politică”, a precizat acesta.

Șeful serviciilor de informații militare suedeze a mai arătat că o parte a populației din Rusia susține în continuare ambițiile geopolitice ale țării, chiar dacă nu neapărat conflictul militar în sine.

În același context, Ministerul Apărării din Olanda a catalogat recent Rusia drept principala amenințare la adresa securității Europei în planul său de modernizare militară, în timp ce oficiali polonezi au avertizat asupra riscului unor posibile operațiuni sub „steag fals” care ar putea fi folosite pentru justificarea unor atacuri asupra statelor NATO, potrivit European Pravda.

Între timp, Vladimir Putin amenință, într-un interviu difuzat duminică, 28 iunie, de televiziunea de stat, că Rusia își va continua obiectivul militar de a prelua controlul total asupra celor patru regiuni ucrainene anexate în 2022, Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, indiferent de propunerile venite din partea Kievului pentru reducerea ostilităților.

Mai mult, Kremlinul a reafirmat luni că Rusia nu și-a modificat condițiile pentru încheierea războiului din Ucraina, insistând că orice acord de pace trebuie să includă retragerea forțelor ucrainene din cele patru regiuni revendicate de Moscova și renunțarea Kievului la aspirațiile de aderare la NATO, relatează Reuters.