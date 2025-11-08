Video Viktor Orban, glumă la Casa Albă despre secretara de presă a lui Trump: „O pot angaja pentru noi?”

Premierul ungar Viktor Orban a glumit în timpul întâlnirii cu Donald Trump, spunând că vrea să o angajeze pe secretara de presă americană Karoline Leavitt, după ce aceasta a criticat spontan mass-media pentru răspândirea de „știri false” cu privire la preocupările americane legate de accesibilitatea prețurilor, potrivit Fox News.

„Karoline, prim-ministrul ar dori să lucrezi pentru el în Ungaria”, a spus Trump, vineri, după ce Orban a fost văzut aplecându-se spre liderul american și întrebându-l: „O pot angaja pentru noi?”.

Scena a avut loc după ce Trump a chemat-o pe Leavitt în sala de ședințe a Cabinetului de la Casa Albă, unde cei doi președinți aveau o întâlnire bilaterală în care au discutat despre energia și comerțul maghiar.

Spre finalul întâlnirii, reporterii l-au bombardat pe președinte cu întrebări despre accesibilitatea prețurilor.

„Ați spus aseară că nu doriți să vorbiți despre accesibilitate”, a spus unul dintre jurnaliști.

Trump a răspuns:

„Am vorbit despre asta. Când nu am vrut să vorbesc despre asta? Vorbesc despre asta tot timpul. Suntem mult mai buni decât Biden și toți ceilalți acum”.

Președintele american a strigat-o pe Karoline Leavitt, în timp ce încerca să răspundă la întrebări.

„Au spus: «Oh, nu vreau să vorbesc despre accesibilitate». Motivul pentru care nu vreau să vorbesc despre accesibilitate este că toată lumea știe că este mult mai ieftin sub Trump decât era sub Sleepy Joe Biden”, a spus Trump. „Iar prețurile sunt mult mai mici.”

Leavitt a sosit la scurt timp și a lansat o critică la adresa mass-media pentru felul în care a fost prezentă situația economică.

„Este foarte regretabil că reporterii din această sală au refuzat să abordeze, domnule, ceea ce tocmai ați spus, și anume că ați moștenit cea mai gravă criză a inflației din istoria modernă a Americii și că o remediați în doar 10 luni”. Și întreaga dumneavoastră administrație a fost însărcinată cu acest efort, de la Departamentul Trezoreriei la Departamentul Agriculturii și până la Consiliul Economic Național chiar aici, la Casa Albă, reducând reglementările. El a semnat cea mai mare reducere a impozitelor pentru clasa de mijloc în șase luni. În șase luni, într-un timp record. Punând mai mulți bani înapoi în buzunarele americanilor” , a spus secretara de presă de la Casa Albă.

Karoline Leavitt a continuat:

„Accesibilitatea este motivul pentru care poporul american l-a ales pe acest președinte„Și el face asta. Iar voi refuzați să acoperiți acest lucru. Și ați refuzat să mediatizați faptul că administrația anterioară a creat cea mai gravă criză de accesibilitate din istoria Americii. Am urmărit toată ziua la televizor cum se spunea că el nu vrea să vorbească despre accesibilitate. La asta lucrează el în fiecare zi. Și asta face acum această administrație”.

Trump a afirmat că mass-media a „refuzat” să relateze despre succesele economice deoarece reporterii sunt „fake news”, înainte ca Orban să intervină și să spună că ar dori să-l angajeze pe Leavitt.

„Știi ce, ai luat o decizie foarte bună”, i-a spus Trump în glumă lui Orban după ce acesta a spus că vrea să o angajeze pe Leavitt.

„Te rog, nu ne părăsi, Karoline”, i-a spus președintele american purtătoarei de cuvânt.

Amintim că, Intîlnirea a fost fructuoasă pentru Orban. Donald Trump a scutit Ungaria de sancțiuni pentru achizițiile de petrol și gaze rusești timp de un an, a confirmat un oficial al Casei Albe pentru BBC News. Președintele american și-a motivat gestul prin faptul că este „foarte dificil” pentru Viktor Orban să obțină petrol și gaze din alte zone.