Trump acordă Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile energetice impuse Rusiei

Donald Trump a scutit Ungaria de sancțiuni pentru achizițiile de petrol și gaze rusești timp de un an, a confirmat un oficial al Casei Albe pentru BBC News. Președintele american și-a motivat gestul prin faptul că este „foarte dificil” pentru Viktor Orban să obțină petrol și gaze din alte zone.



Liderul SUA anunțase anterior că va lua în considerare o derogare pentru premierul ungar Viktor Orban, un aliat apropiat al lui Trump, care a menținut relații bune cu Rusia pe tot parcursul războiului din Ucraina.

Vineri, 7 noiembrie, în timpul vizitei lui Viktor Orban la Casa Albă, Trump a spus că se ia în considerare o scutire, deoarece „este foarte dificil pentru el [Orban] să obțină petrol și gaze din alte zone”.

Anunțul vine după ce SUA au pus efectiv pe lista neagră două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia luna trecută, amenințând cu sancțiuni pe cei care cumpără de la ele.

După întâlnire, ministrul ungar de externe Péter Szijjártó a scris pe X că SUA au acordat Budapestei „o scutire completă și nelimitată de sancțiuni privind petrolul și gazul”.

Scutirea ar fi, de fapt, limitată la un an

Un oficial a declarat ulterior, pentru BBC, că această scutire e limitată la un an.

Decizia președintelui american reprezintă o victorie importantă pentru Orban, care afirmase că sancțiunile ar ruina economia țării sale, notează sursa citată.

Trump s-a arătat înțelegător față de poziția Ungariei ca țară fără ieșire la mare, dependentă de petrolul și gazul din Rusia, dar nu a dat o garanție specifică.