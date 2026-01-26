Video Un fulger a lovit în timpul unei manifestaţii pro-Bolsonaro: 89 oameni au fost răniţi

Un fulger a lovit lângă un miting al susţinătorilor fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, duminică, 25 ianuarie, în Brazilia, rănind 89 de persoane, potrivit pompierilor, notează AFP.

Pe o ploaie torenţială, mii de manifestanţi s-au adunat în jurul Pieţei Cruzeiro din capitala Brasília, pentru a-l susţine pe Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat şi deţinut într-un centru penitenciar la periferia oraşului, potrivit Agerpres, care citează agenția de presă străină.

Mulţimea a fost brusc speriată de o străfulgerare de lumină şi de un zgomot asurzitor, conform unei înregistrări video difuzate de media locale şi de pe reţelele sociale.

Mai mulți răniți necesită „îngrijiri medicale majore"

Nu mai puțin de 89 de persoane au primit îngrijiri la faţa locului în urma incidentului, au indicat pompierii într-un comunicat trimis AFP.

Dintre acestea, 47 au fost transportate la spital, 11 necesitând „îngrijiri medicale majore".

Manifestația de duminică a fost organizată de influencerul şi deputat Nikolas Ferreira pentru a reclama „amnistie” pentru Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, este încarcerat în complexul penitenciar Papuda la Brasilia.

Fostul preşedinte al Braziliei suferă de probleme grave de sănătate, în special din cauza unui atac cu cuţitul suferit în 2018, în plină campanie electorală, care a necesitat mai multe intervenţii chirurgicale complicate.