Vicepreședintele Vance se confruntă cu un test de înaltă performanță al abilităților de negociere cu Iranul

Vicepreședintele JD Vance conduce în acest weekend negocierile menite să pună capăt unui război al cărui declanșare s-a opus.

Vicepreședintele JD Vance se confruntă cu un test major al abilităților sale de negociere, în timp ce conduce discuțiile menite să pună capăt unui conflict pe care inițial s-a opus să îl înceapă.

La doar câteva săptămâni după ce i-a transmis în privat președintelui Donald Trump îngrijorările sale privind costurile unui război pe scară largă cu Iran, Vance se află acum în prima linie a eforturilor diplomatice pentru gestionarea celei mai grave crize de politică externă din actualul mandat prezidențial.

Vicepreședintele, alături de Steve Witkoff, emisar special al președintelui, și Jared Kushner, ginerele acestuia, urmează să se deplaseze în Pakistan pentru discuții cu oficiali iranieni. Întâlnirea ar putea deveni cea mai importantă la nivel înalt între cele două state din 1979, într-un moment în care armistițiul dintre Washington și Teheran rămâne fragil.

Miza este considerabilă atât pentru președinte, cât și pentru Vance, ale cărui responsabilități anterioare s-au concentrat în principal pe politica internă. Până recent, acesta urma să se implice activ în campania pentru alegerile de la mijloc de mandat, într-un context dominat de preocupări legate de costul vieții. Însă conflictul a schimbat radical agenda, iar tensiunile din Strâmtoarea Hormuz au contribuit la creșterea prețurilor energiei.

„Fiind an electoral, aceasta este cea mai mare pârghie a Iranului”, a declarat Marc Short, fost șef de cabinet al vicepreședintelui Mike Pence. „Acest lucru complică semnificativ poziția echipei de negociere.”

Vance a rămas până acum în plan secund în marile dosare de politică externă

Deși are 41 de ani, Vance a rămas până acum în plan secund în marile dosare de politică externă. În momentul în care premierul israelian Benjamin Netanyahu solicita sprijin american într-un posibil conflict cu Iranul, vicepreședintele se afla într-o vizită oficială în Azerbaijan. Ulterior, în timp ce președintele american lansa declarații dure la Washington, Vance se afla în Ungaria, susținându-l pe premierul Viktor Orban.

Acum, el trebuie să convingă Teheranul să mențină deschisă o rută esențială pentru comerțul global cu petrol, în timp ce tensiunile regionale continuă, inclusiv în Lebanon, unde conflictul implicând gruparea Hezbollah amenință să destabilizeze armistițiul, scrie The New York Times.

Implicarea sa ar fi fost bine primită de oficialii pakistanezi, care ar fi solicitat participarea lui Vance la negocieri. Ulterior, președintele Trump i-a încredințat oficial conducerea eforturilor diplomatice.

Zilele următoare se anunță delicate pentru vicepreședinte, care trebuie să colaboreze îndeaproape cu Witkoff și Kushner — doi dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui — într-un proces diplomatic complex.

Susținătorii săi consideră că prezența lui Vance conferă greutate negocierilor, într-un context în care acestea s-au desfășurat anterior într-un ritm alert, prin contacte telefonice și schimburi rapide de propuneri. Totuși, el se alătură unei echipe care nu a reușit să prevină izbucnirea conflictului.

Rolul său reflectă, totodată, natura flexibilă a funcției de vicepreședinte în Statele Unite — o poziție fără atribuții executive clar definite, dar care poate deveni centrală în momente critice. „Vicepreședintele poate acționa ca o extensie directă a președintelui”, a explicat Philip H. Gordon, fost consilier de securitate națională pentru Kamala Harris.

În trecut, liderii americani au apelat frecvent la vicepreședinți pentru a gestiona crize internaționale

În 2019, de exemplu, Mike Pence a fost trimis în Ankara pentru a negocia cu președintele Recep Tayyip Erdogan o reducere a tensiunilor din Siria.

În cazul actual, însă, miza este mult mai ridicată. Vance a declarat recent că a participat intens la negocieri telefonice pentru menținerea armistițiului, dar a avertizat că Statele Unite ar putea relua ostilitățile dacă acordul eșuează.

„Președintele a obținut un acord bun pentru americani, dar Iranul trebuie să facă următorul pas”, a spus acesta.

Pentru Vance, rolul actual poate reprezenta atât o oportunitate politică, cât și un risc. Implicarea directă îi reduce capacitatea de a se distanța de eventuale eșecuri ale politicii externe.

De-a lungul mandatului, vicepreședintele a exprimat uneori rezerve față de deciziile președintelui. El are, de asemenea, legături cu voci conservatoare critice, precum Tucker Carlson.

În același timp, președintele Trump a sugerat în repetate rânduri că Marco Rubio ar putea deveni un potențial candidat prezidențial, acesta fiind considerat mai apropiat de linia oficială în politica externă.

În Islamabad, Vance va susține cel mai important test diplomatic al carierei sale de până acum. Experții avertizează însă că procesul va fi dificil.

„Acordul de încetare a focului este limitat, iar restul rămâne de stabilit”, a spus Gordon. „Va fi un proces complicat, imperfect și de durată.”