search
Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vicepreședintele Vance se confruntă cu un test de înaltă performanță al abilităților de negociere cu Iranul

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Vicepreședintele JD Vance conduce în acest weekend negocierile menite să pună capăt unui război al cărui declanșare s-a opus.

Vicepreședintele SUA, JD Vance/FOTO:EPA/EFE
Vicepreședintele JD Vance se confruntă cu un test major al abilităților sale de negociere, în timp ce conduce discuțiile menite să pună capăt unui conflict pe care inițial s-a opus să îl înceapă.

La doar câteva săptămâni după ce i-a transmis în privat președintelui Donald Trump îngrijorările sale privind costurile unui război pe scară largă cu Iran, Vance se află acum în prima linie a eforturilor diplomatice pentru gestionarea celei mai grave crize de politică externă din actualul mandat prezidențial.

Vicepreședintele, alături de Steve Witkoff, emisar special al președintelui, și Jared Kushner, ginerele acestuia, urmează să se deplaseze în Pakistan pentru discuții cu oficiali iranieni. Întâlnirea ar putea deveni cea mai importantă la nivel înalt între cele două state din 1979, într-un moment în care armistițiul dintre Washington și Teheran rămâne fragil.

Miza este considerabilă atât pentru președinte, cât și pentru Vance, ale cărui responsabilități anterioare s-au concentrat în principal pe politica internă. Până recent, acesta urma să se implice activ în campania pentru alegerile de la mijloc de mandat, într-un context dominat de preocupări legate de costul vieții. Însă conflictul a schimbat radical agenda, iar tensiunile din Strâmtoarea Hormuz au contribuit la creșterea prețurilor energiei.

„Fiind an electoral, aceasta este cea mai mare pârghie a Iranului”, a declarat Marc Short, fost șef de cabinet al vicepreședintelui Mike Pence. „Acest lucru complică semnificativ poziția echipei de negociere.”

Vance a rămas până acum în plan secund în marile dosare de politică externă

Deși are 41 de ani, Vance a rămas până acum în plan secund în marile dosare de politică externă. În momentul în care premierul israelian Benjamin Netanyahu solicita sprijin american într-un posibil conflict cu Iranul, vicepreședintele se afla într-o vizită oficială în Azerbaijan. Ulterior, în timp ce președintele american lansa declarații dure la Washington, Vance se afla în Ungaria, susținându-l pe premierul Viktor Orban.

Acum, el trebuie să convingă Teheranul să mențină deschisă o rută esențială pentru comerțul global cu petrol, în timp ce tensiunile regionale continuă, inclusiv în Lebanon, unde conflictul implicând gruparea Hezbollah amenință să destabilizeze armistițiul, scrie The New York Times.

Implicarea sa ar fi fost bine primită de oficialii pakistanezi, care ar fi solicitat participarea lui Vance la negocieri. Ulterior, președintele Trump i-a încredințat oficial conducerea eforturilor diplomatice.

Zilele următoare se anunță delicate pentru vicepreședinte, care trebuie să colaboreze îndeaproape cu Witkoff și Kushner — doi dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui — într-un proces diplomatic complex.

Susținătorii săi consideră că prezența lui Vance conferă greutate negocierilor, într-un context în care acestea s-au desfășurat anterior într-un ritm alert, prin contacte telefonice și schimburi rapide de propuneri. Totuși, el se alătură unei echipe care nu a reușit să prevină izbucnirea conflictului.

Rolul său reflectă, totodată, natura flexibilă a funcției de vicepreședinte în Statele Unite — o poziție fără atribuții executive clar definite, dar care poate deveni centrală în momente critice. „Vicepreședintele poate acționa ca o extensie directă a președintelui”, a explicat Philip H. Gordon, fost consilier de securitate națională pentru Kamala Harris.

În trecut, liderii americani au apelat frecvent la vicepreședinți pentru a gestiona crize internaționale

În 2019, de exemplu, Mike Pence a fost trimis în Ankara pentru a negocia cu președintele Recep Tayyip Erdogan o reducere a tensiunilor din Siria.

În cazul actual, însă, miza este mult mai ridicată. Vance a declarat recent că a participat intens la negocieri telefonice pentru menținerea armistițiului, dar a avertizat că Statele Unite ar putea relua ostilitățile dacă acordul eșuează.

„Președintele a obținut un acord bun pentru americani, dar Iranul trebuie să facă următorul pas”, a spus acesta.

Pentru Vance, rolul actual poate reprezenta atât o oportunitate politică, cât și un risc. Implicarea directă îi reduce capacitatea de a se distanța de eventuale eșecuri ale politicii externe.

De-a lungul mandatului, vicepreședintele a exprimat uneori rezerve față de deciziile președintelui. El are, de asemenea, legături cu voci conservatoare critice, precum Tucker Carlson.

În același timp, președintele Trump a sugerat în repetate rânduri că Marco Rubio ar putea deveni un potențial candidat prezidențial, acesta fiind considerat mai apropiat de linia oficială în politica externă.

În Islamabad, Vance va susține cel mai important test diplomatic al carierei sale de până acum. Experții avertizează însă că procesul va fi dificil.

„Acordul de încetare a focului este limitat, iar restul rămâne de stabilit”, a spus Gordon. „Va fi un proces complicat, imperfect și de durată.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Frații Tate l-au concediat pe fostul agent de informații care le organiza paza. Fostul polițist ar fi furat din banii bodyguarzilor
gandul.ro
image
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
mediafax.ro
image
Poveste emoționantă despre Ion Oblemenco: ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de dispariția legendei Craiovei. A fost ca un semn
fanatik.ro
image
„Dorel” a modernizat o autostradă din Germania, apoi a înălțat podul de deasupra și acum nici o mașină nu-l mai poate traversa. Trebuie demolat
libertatea.ro
image
Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării îl critică pe Donald Trump
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
A vrut să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu, dar s-a întors din drum! Ce aștepta din partea Guvernului
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Paşte "la bucată". Românii stau zeci de minute la coadă pentru preparate tradiționale cumpărate cu porția
observatornews.ro
image
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
cancan.ro
image
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
newsweek.ro
image
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
prosport.ro
image
Japonia a pornit centrala care face curent din apă dulce și apă sărată, iar energia curge non-stop
playtech.ro
image
Mircea Lucescu a prevăzut încă din 1972 ce se va întâmpla în ultimii săi ani de viață: „Există la noi o prejudecată”
fanatik.ro
image
Război între maimuțe: imagini cu cea mai mare comunitate de cimpanzei din lume care se autodistruge într-un conflict fără precedent. „Atacurile sunt coordonate și extrem de brutale”
ziare.com
image
Arbeloa, OUT! Lovitură de proporții: antrenor pentru Real Madrid
digisport.ro
image
FOTO Apariție surpriză a lui Nicușor Dan, alături de doi PSD-iști, la o mănăstire: „Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie”
stiripesurse.ro
image
ALEGERI UNGARIA Peter Magyar are șanse, dar primește autocrația lui Viktor Orban la cheie. Va fi tentant să o perpetueze – INTERVIU cu un cercetător
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Sâmbăta Mare 2026. Ce este bine să faci și ce nu în ziua dinaintea Paștelui
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Subteranele metroului se pregătesc de război. Click! a intrat în „uzina de supraviețuire” de la Eroilor
click.ro
image
„Nu, nu suntem deloc speriați!” Anisia Gafton a anunțat că este însărcinată
click.ro
image
Astăzi se împlinesc 168 de ani de la nașterea lui Barbu Ștefănescu Delavrancea. Povestea fabuloasă a marelui scriitor
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
image
Subteranele metroului se pregătesc de război. Click! a intrat în „uzina de supraviețuire” de la Eroilor

OK! Magazine

image
Divorțul care a întristat Danemarca. Ei i se spunea Diana Nordului și era mai populară decât soțul său

Click! Pentru femei

image
Ce nu vezi la „Survivor România”. Adi Vasile vorbește despre limite și ce tip de concurent îl impresionează

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?