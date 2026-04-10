Presa străină: restricționarea accesului SUA la bazele europene în cazul războiului cu Iranul dezvăluie o ruptură majoră în cadrul NATO

Țările europene care restricționează accesul SUA la bazele militare în timpul războiului cu Iranul au scos la iveală o ruptură tot mai profundă în cadrul NATO și au alimentat temerile că Donald Trump ar putea folosi acest lucru ca pretext pentru a reduce angajamentul Washingtonului față de apărarea Europei, scrie Financial Times (FT).

Furia președintelui SUA față de Franța și Spania a fost un punct central al întâlnirii de miercuri, de la Washington, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit oficialilor alianței. Italia și Marea Britanie au refuzat, de asemenea, accesul la bazele lor, o decizie pe care Londra a revocat-o între timp.

În timp ce atacurile anterioare ale lui Trump la adresa NATO au determinat un răspuns unitar din partea aliaților europeni, războiul cu Iranul i-a divizat, au declarat patru diplomați NATO pentru FT. Aceștia au afirmat că țările europene sunt în dezacord cu privire la deciziile care subminează eforturile de a convinge SUA să-şi mențină trupele staționate pe continent, potrivit News.

„A fost, fără îndoială, un autogol complet”, a spus un diplomat de rang înalt al alianţei. „Sunt baze militare americane, destinate utilizării de către armata americană”, a spus diplomatul, chiar dacă unele facilităţi sunt operate în comun sau se află sub control naţional.

Trump, furios în timpul întâlnirii cu Rutte

Trump a fost furios în timpul întâlnirii sale de la Casa Albă cu Rutte, potrivit unor persoane informate cu privire la discuţiile care au avut loc cu uşile închise. El a ameninţat că va pedepsi statele europene care consideră că susţin insuficient efortul de război, dar nu a prezentat măsuri specifice în cadrul întâlnirii, au adăugat aceştia.

Rutte a declarat că discuţiile sale cu Trump de miercuri au fost „sincere”.

„I-am simţit dezamăgirea faţă de faptul că simțea că prea mulţi aliaţi nu sunt de partea lui”, a mărturisit Rutte joi, la un eveniment public din Washington. „Când a venit momentul să ofere sprijinul logistic şi de altă natură de care Statele Unite aveau nevoie în Iran, unii aliaţi au fost puţin cam lenţi, ca să spunem aşa”, a continuat el. Dar, a adăugat Rutte, după un şoc iniţial, aliaţii europeni pun la dispoziţie baze, logistică şi „fac tot ce le cere Statele Unite”.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru FT: „Aşa cum a spus ieri preşedintele Trump, NATO a fost pus la încercare şi a eşuat.”

În ultimele săptămâni, preşedintele SUA a criticat dur capitalele europene pentru că au blocat utilizarea bazelor militare sau au închis spaţiul lor aerian şi a acuzat NATO că nu a fost „acolo când a avut nevoie” de alianţă.

Țările care l-au supărat pe Trump

Spania a interzis utilizarea bazelor spaniole-americane operate în comun din Rota şi Morón pentru operaţiuni legate de război şi a interzis aeronavelor implicate în atacurile asupra Iranului să utilizeze spaţiul său aerian. Italia a refuzat permisiunea ca aeronavele militare americane implicate în conflict să realimenteze la baza aeriană Sigonella din Sicilia, operată în comun.

Prim-ministrul britanic, Sir Keir Starmer, a blocat iniţial utilizarea bazelor britanice de către SUA pentru atacuri asupra Iranului, invocând dorinţa de a evita „greşelile din Irak” şi respingând „schimbarea regimului din cer”. El şi-a schimbat poziţia în 24 de ore, autorizând utilizarea bazelor precum Diego Garcia în „scopuri defensive limitate”. Trump a criticat ezitarea sa iniţială, spunând că Marea Britanie „ar fi trebuit să acţioneze mult mai repede” şi batjocorind accentul pus de Starmer pe aspectele legale într-o perioadă de război.

Franţa a aprobat cererile SUA de a-i utiliza spaţiul aerian de la caz la caz, dar Trump a acuzat Parisul că a refuzat accesul unui avion care transporta echipament militar. Un oficial diplomatic nu a confirmat pentru FT dacă era vorba de un avion american sau israelian. Palatul Élysée şi-a exprimat surprinderea faţă de acuzaţia lui Trump şi a afirmat că politica sa nu s-a schimbat.

Deşi este de înţeles ca aliaţii NATO să fie reticenţi în a-şi angaja navele de război în Strâmtoarea Ormuz, a spus un diplomat, judecata lor greşită cu privire la bazele militare a iritat şi alte guverne europene, în special în ţările baltice şi Polonia.

S-a mers ”prea departe”

Aproape toţi membrii europeni ai NATO susţin în mare măsură o mai mare „autonomie strategică” faţă de SUA - o iniţiativă franceză care se aliniază dorinţei administraţiei Trump ca Europa să-şi asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare.

Dar diplomaţii au afirmat că refuzul de a acorda SUA acces la baze a fost un pas prea departe, determinat de considerente politice interne care contravin spiritului apărării reciproce.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că nu doreşte ca NATO să se destrame din cauza Iranului. „NATO este un garant al securităţii noastre, în special în Europa”, a spus el. „Trebuie să ne păstrăm calmul în această privinţă”, a recomandat el. Merz a adăugat că Germania este dispusă să contribuie la o misiune de securizare a Strâmtorii Ormuz, atât timp cât există un mandat internaţional pentru o astfel de operaţiune şi aceasta este aprobată de Bundestag.

Merz a mai spus că nu există planuri de a restricţiona utilizarea bazelor militare americane din Germania, în ciuda apelurilor din partea partidelor de extremă stânga şi extremă dreaptă ca el să facă acest lucru.

Liderii UE care au spus că acesta „nu este războiul nostru” au fost percepuţi ca ignorându-l pe Trump, a spus un al treilea diplomat european. „Trebuie să-i arătăm lui Trump că suntem de folos într-un fel sau altul”, a spus diplomatul.

De când Trump, un sceptic declarat al NATO, s-a întors la Casa Albă anul trecut, aliaţii europeni au folosit două argumente pentru a-l convinge să nu se retragă din alianţă: cheltuirea unei părţi mai mari din banii proprii pentru apărare, pentru a reduce povara asupra Washingtonului, şi sublinierea faptului că prezenţa sa militară în Europa proiectează puterea SUA la nivel global. Deciziile europene recente au subminat profund acest al doilea argument, au spus diplomaţii. „Costul acestui lucru ar putea fi enorm”, a avertizat un al patrulea diplomat. „Acum, chiar şi oficialii americani care înţeleg de ce NATO le este util (să fie în Europa) se întreabă de ce o fac”, a punctat diplomatul.