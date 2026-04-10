Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
Piloți de linie se tem să refuze zborurile în Orientul Mijlociu. Risc de concediere și presiuni în plin conflict

Război în Orientul Mijlociu
Piloți de linie care operează în Orientul Mijlociu au semnalat îngrijorări majore privind siguranța zborurilor în contextul războiului din Iran, spunând că se tem de consecințe profesionale dacă refuză misiunile. De la pierderi salariale până la concediere, riscurile invocate au fost prezentate de președintele unui sindicat global al aviatorilor, Ron Hay, citat de Reuters.

Piloți de linie se tem să refuze zborurile în Orientul Mijlociu. FOTO: Pixabay

Potrivit acestuia, piloți din mai multe țări, de la Liban până în India, și-au exprimat temeri „răspândite” că ar putea fi sancționați dacă refuză să zboare în condiții imprevizibile, în care spațiul aerian se poate închide brusc din cauza atacurilor cu rachete sau drone.

„Există o teamă subiacentă de represalii”, a declarat Hay, care este și căpitan la Delta Air Lines. El a explicat că unii piloți se tem de concediere, în timp ce alții riscă să nu fie plătiți dacă refuză cursele.

Declarațiile vin în contextul în care unele companii aeriene din regiune continuă să reia zborurile, chiar dacă armistițiul anunțat recent este fragil și afectat de atacuri continue. Hay a evitat să numească operatorii implicați, dar a criticat lipsa unei culturi solide de siguranță, în care piloții să fie încurajați să își exprime îngrijorările.

Organizația pe care o conduce, International Federation of Air Line Pilots' Associations, cu sediul la Montreal, a transmis că această problemă persistă de mai mult timp în regiune și a fost accentuată de conflictul actual.

Deși companiile aeriene din Orientul Mijlociu susțin că siguranța este prioritară, zborurile continuă să opereze prin coridoare speciale stabilite împreună cu autoritățile de reglementare, inclusiv în țări precum Emiratele Arabe Unite și Qatar.

În paralel, Agenția pentru Siguranța Aviației a Uniunii Europene a prelungit până pe 24 aprilie interdicția pentru companiile aeriene europene de a opera în spațiul aerian al mai multor state din Golf. Cu toate acestea, transportatorii din regiune, dar și companiile aeriene indiene, continuă să efectueze zboruri.

Îngrijorările au determinat IFALPA să publice un document prin care reamintește că piloții trebuie să aibă un cuvânt decisiv în privința siguranței. În același timp, un buletin al agenției ONU pentru aviație avertizează că personalul din aviația civilă care operează în apropierea zonelor de conflict este expus unor niveluri ridicate de stres, anxietate și oboseală.

Piloții au mai reclamat lipsa unor instrucțiuni clare privind gestionarea riscurilor, ceea ce complică reacțiile în situații de urgență, cum ar fi închiderea bruscă a unui aeroport în urma unui atac.

Top articole

image
Trump. despre influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre Brigitte Macron
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Mircea Lucescu, înmormântat la Cimitirul Bellu cu onoruri militare. Petale de trandafiri albi și roșii pe treptele Bisericii Sf. Elefterie
gandul.ro
image
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, acuze incredibile la moartea lui Mircea Lucescu: „Niciun medic nu putea să-i dea hârtie să stea pe bancă la meciul cu Turcia!”
fanatik.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre cea mai mare performanță a vieții lui Mircea Lucescu: „M-a surprins”
libertatea.ro
image
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
digisport.ro
image
Nimeni nu câștigă, dar toată lumea plătește: cum s-a transformat războiul SUA-Iran într-un eșec major
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Unde s-a aşternut "zăpada mieilor", cu două zile înainte de Paşte. Ce surpriză aduce prognoza meteo
observatornews.ro
image
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
cancan.ro
image
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
newsweek.ro
image
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
prosport.ro
image
Poți ieși din țară cu mașina pe numele părinților, dar fără procură? Mulți șoferi se află în această situație
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. S-au tras salve de tun, iar fanfara a intonat imnul de stat. Video și foto
fanatik.ro
image
Cum l-ar putea costa pe Nicușor Dan al doilea mandat numirile de la marile parchete. Pierderea nucleului dur de susținători, o contraperformanță
ziare.com
image
3 persoane au ținut discursuri în biserică, la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Cum s-au prăbușit profețiile liderilor AUR. Cazurile Dungaciu și Peiu – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
VIDEO Momente emoționante la înmormântarea lui Mircea Lucescu! A fost aplaudat prelung
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Tiktoker-ul care aruncă internetul în aer cu declarațiile sale. Ce a spus despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira: „O vedeam pe fata pentru care am fost părăsit”
click.ro
image
Ana Morodan, dezvăluiri picante: „Relații cu doi bărbați în același timp?” Ioana Ginghină a surprins și ea
click.ro
image
8 adevăruri dure despre viață pe care le înțelegem abia când este prea târziu
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Lisa Kudrow sursa foto Profimedia jpg
Serialul „Prietenii tăi” a fost filmat ilegal? Acuzațiile uluitoare făcute de Lisa Kudrow
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
