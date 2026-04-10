Piloți de linie se tem să refuze zborurile în Orientul Mijlociu. Risc de concediere și presiuni în plin conflict

Piloți de linie care operează în Orientul Mijlociu au semnalat îngrijorări majore privind siguranța zborurilor în contextul războiului din Iran, spunând că se tem de consecințe profesionale dacă refuză misiunile. De la pierderi salariale până la concediere, riscurile invocate au fost prezentate de președintele unui sindicat global al aviatorilor, Ron Hay, citat de Reuters.

Potrivit acestuia, piloți din mai multe țări, de la Liban până în India, și-au exprimat temeri „răspândite” că ar putea fi sancționați dacă refuză să zboare în condiții imprevizibile, în care spațiul aerian se poate închide brusc din cauza atacurilor cu rachete sau drone.

„Există o teamă subiacentă de represalii”, a declarat Hay, care este și căpitan la Delta Air Lines. El a explicat că unii piloți se tem de concediere, în timp ce alții riscă să nu fie plătiți dacă refuză cursele.

Declarațiile vin în contextul în care unele companii aeriene din regiune continuă să reia zborurile, chiar dacă armistițiul anunțat recent este fragil și afectat de atacuri continue. Hay a evitat să numească operatorii implicați, dar a criticat lipsa unei culturi solide de siguranță, în care piloții să fie încurajați să își exprime îngrijorările.

Organizația pe care o conduce, International Federation of Air Line Pilots' Associations, cu sediul la Montreal, a transmis că această problemă persistă de mai mult timp în regiune și a fost accentuată de conflictul actual.

Deși companiile aeriene din Orientul Mijlociu susțin că siguranța este prioritară, zborurile continuă să opereze prin coridoare speciale stabilite împreună cu autoritățile de reglementare, inclusiv în țări precum Emiratele Arabe Unite și Qatar.

În paralel, Agenția pentru Siguranța Aviației a Uniunii Europene a prelungit până pe 24 aprilie interdicția pentru companiile aeriene europene de a opera în spațiul aerian al mai multor state din Golf. Cu toate acestea, transportatorii din regiune, dar și companiile aeriene indiene, continuă să efectueze zboruri.

Îngrijorările au determinat IFALPA să publice un document prin care reamintește că piloții trebuie să aibă un cuvânt decisiv în privința siguranței. În același timp, un buletin al agenției ONU pentru aviație avertizează că personalul din aviația civilă care operează în apropierea zonelor de conflict este expus unor niveluri ridicate de stres, anxietate și oboseală.

Piloții au mai reclamat lipsa unor instrucțiuni clare privind gestionarea riscurilor, ceea ce complică reacțiile în situații de urgență, cum ar fi închiderea bruscă a unui aeroport în urma unui atac.