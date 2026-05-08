Foto Val de ironii după ce Trump a apărut cu mâinile acoperite cu fond de ten

Noi imagini cu mâinile președintelui american Donald Trump au devenit virale, stârnind un val de speculații privind sănătatea acestuia, dar și ironii la adresa echipei sale de machiaj.

Internauții au remarcat că ambele mâini ale președintelui în vârstă de 79 de ani erau acoperite cu un strat generos de corector de culoare neuniformă, în timp ce participa alături de prima-doamnă Melania Trump la un eveniment dedicat mamelor militarilor, înainte de Ziua Mamei, potrivit The Daily Beast.

Președintele are o vânătaie vizibilă pe mâna dreaptă de cel puțin un an. Acum observatorii au remarcat că mâna dreaptă are un aspect nefiresc de strălucitor, în timp ce pe mâna stângă machiajul pare să aibă o nuanță complet diferită.

Anterior, Casa Albă explica că unele semne sunt cauzate de strângeri de mână frecvente sau de tratamente dermatologice.

În ultima perioadă, a început să aplice fond de ten și pe mâna stângă, considerată până acum cel mai puțin afectată, alimentând și mai mult speculațiile privind starea sa de sănătate.

Comentariile au variat de la îngrijorare la umor:

„Mașina El Camino din '83 pe care o restaurez are mai puțin chit pe ea decât tipul ăsta”, a scris un utilizator pe X.

„Ai crede că Casa Albă poate găsi un make-up artist capabil să-i potrivească nuanța pielii”, a adăugat un altul.

În ultimele luni, aparițiile publice ale președintelui american au fost însoțite de numeroase observații privind posibile probleme de sănătate, de la iritații cutanate și vânătăi vizibile până la momente în care a părut să se poticnească în vorbire.

Casa Albă a pus problemele lui Trump pe seama unor tratamente dermatologice obișnuite sau a efortului fizic, însă imaginile au continuat să genereze întrebări.

Trump a declarat anterior că un RMN efectuat în toamnă a ieșit „perfect”, iar medicul său a afirmat că președintele prezintă „o stare generală excelentă”.

Cu toate acestea, perioadele în care președintele american a lipsit din spațiul public au alimentat periodic zvonuri, inclusiv unele extreme, precum cele care au circulat în septembrie, când absența de câteva zile a dus la teorii potrivit cărora ar fi murit, afirmații pe care Trump le-a ironizat ulterior.