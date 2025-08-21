search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
Un senator republican avertizează Kremlinul: Dacă Rusia nu eliberează copiii ucraineni, va fi declarată „stat sponsor al terorismului”

Război în Ucraina
Publicat:

Senatorul republican Lindsey Graham a avertizat că Statele Unite ar putea desemna oficial Rusia drept stat sponsor al terorismului dacă Moscova nu eliberează copiii ucraineni răpiți.

Senatorul republican Lindsey Graham avertizează Rusia FOTO: Arhivă
Într-o declarație publicată pe X, Graham a subliniat că Rusia a răpit peste 19.000 de copii ucraineni de la începutul invaziei pe scară largă. „Dacă Rusia nu îi eliberează, voi introduce un proiect de lege care să desemneze Moscova drept stat sponsor al terorismului”, a scris senatorul.

El a explicat că, dacă o astfel de decizie ar fi adoptată, „cooperarea cu Rusia ar deveni inacceptabilă pentru alte țări și companii”.

Tema a fost discutată încă din 2022 între Kiev și Washington, dar administrația fostului președinte Joe Biden a respins o astfel de măsură, argumentând că ar bloca canalele diplomatice și ar limita orice efort de negociere pentru încheierea războiului.

În 2023, Adunarea Parlamentară a OSCE a desemnat Rusia drept stat sponsor al grupării paramilitare Wagner, considerată „armata din umbră” a Kremlinului și un grup terorist.

Graham: Trump este pregătit să „zdrobească” economia rusă

Recent, Lindsey Graham a transmis un alt mesaj ferm Kremlinului, afirmând că Donald Trump este pregătit să impună sancțiuni devastatoare dacă Vladimir Putin refuză să se întâlnească cu Volodimir Zelenski pentru a discuta despre încheierea războiului.

„Trump crede că dacă Putin nu își face partea, va trebui să-i zdrobească economia. Pentru că trebuie să îți susții cuvintele”, a declarat senatorul pentru presă.

Potrivit Independent, Graham pledează pentru un proiect de lege cu sancțiuni ample, menit să-l determine pe Putin să accepte o întâlnire directă cu Zelenski.

El a precizat că a discutat cu Trump la o zi după ce acesta a găzduit la Casa Albă mai mulți lideri europeni și oficiali de rang înalt, printre care Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, liderul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și premierul olandez Mark Rutte.

SUA

