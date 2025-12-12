Comisia Europeană cere Ungariei să renunţe la măsura plafonării preţurilor la alimente impusă comercianților străini

Comisia Europeană a solicitat joi Ungariei să elimine o limită vizând preţul de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare şi articolelor de farmacie care se aplică distribuitorilor cu amănuntul non-ungari, în caz contrar riscând să fie vizată de acţiuni în justiţie.

În replică, Ministerul ungar al Economiei a anunţat într-un comunicat că va menţine restricţiile şi este pregătit să conteste Bruxelles-ul pe această temă. Ungaria a suferit cea mai gravă creştere a inflaţiei din Uniunea Europeană de la debutul invaziei ruseşti din Ucraina şi, în luna martie a acestui an, a impus o limită de 10% la marjele retailerilor pentru 30 de produse alimentare de bază, ca răspuns la creşterea preţurilor, scrie Agerpres.

De atunci, Guvernul de la Budapesta a prelungit în mod repetat durata plafonului şi a extins gama de produse care intră sub incidenţa măsurilor, care se aplică acum până la 28 februarie 2026.

Plafonarea marjelor de preţ ale retailerilor a generat proteste din partea comercianţilor cu amănuntul străini, iar unii au îndemnat Comisia să ia măsuri împotriva Budapestei, argumentând că măsurile au vizat în mod disproporţionat companiile străine, deoarece doar unii comercianţi cu amănuntul maghiari au fost afectaţi.

Joi, Executivul comunitar a anunţat că a trimis un aviz motivat Ungariei, ceea ce reprezintă practic o solicitare formală de a se conforma legislaţiei UE, acordându-i două luni pentru a răspunde şi a lua măsuri, altfel riscând să fie dată în judecată.

Retailerul austriac SPAR Group a declarat că "avizul motivat" al Comisiei este "o piatră de hotar în combaterea restricţiilor ilegale privind comerţul cu amănuntul".

"Comisia ar trebui să utilizeze toate mijloacele disponibile pentru a proteja întreprinderile şi consumatorii europeni în cadrul pieţei unice", a declarat directorul general de la SPAR Austria Group, Hans K. Reisch.