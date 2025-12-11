search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Schimbare în securitatea Europei: Washingtonul se retrage, Moscova înaintează ANALIZĂ

0
0
Publicat:

Europa se află din nou în fața unei schimbări majore de securitate, prinsă între Statele Unite ale lui Donald Trump și o Rusie tot mai agresivă. După invazia pe scară largă a Ucrainei — prima mare confruntare terestră pe continent de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial — un nou moment definitoriu îl constituie retragerea Washingtonului din angajamentele tradiționale față de securitatea europeană, relatează The New York Times.

harta razboi ucraina steag drapel rusia europa shutterstock 2114384846 jpg

Potrivit unor oficiali și experți europeni, obiectivul central al președintelui Trump nu este obținerea păcii în Ucraina, ci apropierea Statelor Unite de Rusia. O astfel de reașezare strategică ar putea submina NATO și Uniunea Europeană, punând în pericol arhitectura de securitate a continentului.

Deși retorica președintelui american — care descrie Europa drept „în declin” — a atras numeroase reacții, liderii europeni privesc situația într-un context mult mai amplu. Aceștia se confruntă simultan cu constrângeri bugetare, o opinie publică tot mai sceptică și presiunea partidelor de extremă dreapta, în timp ce încearcă să mențină sprijinul pentru Kiev și să întărească propriile capacități de apărare.

„Pentru prima dată după cel de-Al Doilea Război Mondial, America nu este de partea noastră în chestiuni de război și pace. Se aliniază punctului de vedere al agresorului, împotriva Ucrainei și împotriva intereselor europene de securitate”, afirmă Norbert Röttgen, membru marcant al partidului cancelarului german Friedrich Merz. În opinia sa, intenția Washingtonului de a se poziționa drept mediator între NATO și Rusia echivalează cu o redefinire a rolului Statelor Unite în Alianță.

Soarta Ucrainei se află în centrul acestor dezbateri. Trump pledează pentru o soluție negociată în principal în termenii Moscovei, în timp ce liderii europeni consideră Ucraina esențială pentru propria securitate și susțin efortul de a obține condiții mai favorabile pentru Kiev.

Provocările cărora Europa trebuie să le facă față sunt însă multiple

NATO a stabilit anul 2029 drept termen-limită pentru întărirea capacității de descurajare în fața Rusiei, dar există temeri că Moscova ar putea testa unitatea Alianței mult mai devreme. În acest interval, statele europene trebuie să găsească resurse suplimentare pentru a continua sprijinul militar acordat Ucrainei și, în același timp, să reducă dependența de capabilitățile americane, într-un moment în care economiile lor sunt afectate de datorii ridicate și bugete în tensiune.

Pe lângă presiunea externă, guvernele europene se confruntă și cu ascensiunea partidelor populiste și naționaliste, care beneficiază de sprijin explicit în noua Strategie de securitate națională a administrației Trump. Documentul acuză guvernele europene că ar submina democrația și ar contribui la ceea ce Washingtonul numește „distrugerea civilizației”.

Într-un interviu recent pentru Politico, președintele Trump i-a descris pe liderii europeni drept „slabi” și a afirmat că imigrația riscă să facă unele state de pe continent „neviabile”.

Citește și: America „nu se poate apăra singură”. Fost comandant NATO avertizează că retragerea din Europa ar lăsa Occidentul vulnerabil

Un test crucial se va desfășura săptămâna viitoare, când liderii Uniunii Europene se reunesc pentru un summit decisiv. Ei trebuie să identifice aproximativ 200 de miliarde de dolari pentru sprijinirea Ucrainei în următorii doi ani. Între statele membre nu există încă un acord privind finanțarea prin utilizarea activelor rusești înghețate — o variantă la care Belgia se opune.

„Europa se află în fața unui moment al adevărului. Este nevoie de voință politică pentru a rămâne un actor relevant, nu doar de discuții juridice. În caz contrar, riscăm să pierdem influență”, avertizează Röttgen.

Dacă activele rusești nu pot fi folosite, marile puteri europene, inclusiv Regatul Unit, ar putea fi nevoite să creeze un mecanism paralel de finanțare în afara cadrului UE — o soluție costisitoare și cu riscuri politice evidente.

În pofida angajamentelor de sprijin, Europa nu dispune de o strategie proprie pentru încheierea conflictului. Lipsesc atât presiunile economice comparabile cu cele ale SUA asupra Rusiei, cât și garanții de securitate consistente pe care Occidentul le-ar putea oferi Ucrainei în eventualitatea negocierilor. Iar Moscova a respins în mod repetat orice idee privind prezența forțelor NATO în Ucraina, chiar și după un eventual acord de pace, ceea ce pune sub semnul întrebării eficiența inițiativelor vizând o „coaliție a celor dispuși”.

În paralel, oficialii europeni caută să atenueze tensiunile cu Washingtonul printr-o propunere comună de plan de pace, discutat împreună cu Ucraina și SUA, înainte de a fi prezentat Rusiei.

Europa trebuie să se pregătească să își apere singură securitatea

În ciuda anunțului privind retragerea a 3.000 de militari americani din România, aproximativ 79.000 de soldați americani rămân dislocați în Europa — mai mult decât întreaga armată britanică. Totuși, liderii NATO recunosc că anumite capabilități esențiale ale SUA, precum supravegherea satelitară, apărarea antiaeriană și armamentul cu rază lungă, nu pot fi înlocuite rapid.

În acest climat tensionat, un oficial european de rang înalt avertizează că Europa trebuie să se pregătească să își apere singură securitatea, în eventualitatea în care Washingtonul va decide să nu intervină.

„Ucraina este linia de apărare a Europei în fața Rusiei, însă nu realizăm nici amploarea, nici costul acestui fapt. Activele rusești sunt indispensabile pentru ca Ucraina să continue lupta. Trebuie să ne asumăm riscuri mai mari acum, altfel vom plăti mult mai mult mai târziu”, afirmă Anna Wieslander de la Atlantic Council.

Noua orientare a Washingtonului ar putea marca un punct de cotitură definitiv în relațiile transatlantice — cu acorduri vechi repuse în discuție și consecințe care ar putea fi resimțite pe întreg globul.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix
gandul.ro
image
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
mediafax.ro
image
Fostul fotbalist care a ajuns să trăiască pe străzi, în orașul natal. Și-a pierdut casa, iar viața lui s-a schimbat total după un succes uriaș
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Târgul de Crăciun unde o felie cu untură e 10 lei. Şoriciul, la fel de scump ca vita Angus
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cine este Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel București, și ce avere dețin
playtech.ro
image
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
GOOOL! Răzvan Marin a trimis mingea direct în vinclu, împotriva liderului din Conference League
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum se transmite lepra și cum îți dai seama că ai intrat în contact cu boala. Este alertă epidemiologică după confirmarea unui caz la Cluj-Napoca
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Nimeni nu scapă. Toate informațiile vor fi transmise în timp real către autorități
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vijayanagara jpg
Cei 10 cei mai mari împărați și regi războinici ai Indiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani