„Fiți pe fază pentru anunțul de luni”. Calculul lui Putin privind Ucraina se va întoarce împotriva lui, spune un senator republican

Senatorul republican Lindsey Graham semnalat o posibilă schimbare dramatică a cursului politicii SUA în privința războiului din Ucraina. În declarații pentru postul de televiziune CBS, acesta a spus că „ne apropiem de un punct de cotitură în ceea ce priveşte invazia Rusiei în Ucraina".

De luni de zile, preşedintele american Donald Trump încearcă să-l aducă la masa negocierilor pe preşedintele rus Vladimir Putin, a amintit Graham. „A lăsat uşa deschisă în ceea ce priveşte Rusia. Acea uşă este pe cale să se închidă”.

Gazda emisiunii Face the Nation, Margaret Brennan, l-a întrebat pe senatorul republican cum ar putea SUA să sprijine semnificativ Ucraina în condițiile în care Congresul nu aprobă noi fonduri, relatează RBC Ucraina. De pildă, serviciile secrete militare estimează că Rusia va avea o „superioritate de 7-1 în puterea de foc până în această iarnă”.

„Ei bine, rămâneți pe fază pentru anunțul de mâine”, a spus Graham, făcând aluzie la „declarația majoră” pe care Trump a semnalat că urmează să o facă luni.

El a sugerat, de asemenea, că finanțarea ajutorului militar acordat Ucrainei ar putea proveni din acordul privind „afacerea cu minerale de trilioane de dolari”, precum și din miliarde de dolari în active rusești înghețate în Occident.

Potrivit lui Graham, dacă țările europene sunt dispuse să transfere dobânzi din fondurile înghețate, secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, ar intenționa să meargă mai departe.

„Rămâneți pe fază pentru un plan de a ataca activele confiscate mai agresiv. Rămâneți pe fază pentru un plan prin care America va începe să vândă aliaților noștri europeni cantități enorme de arme care ar aduce beneficii Ucrainei”, a adăugat Lindsey Graham.

Barosul din mâinile lui Donald Trump

Senatorul a spus că președintele rus Vladimir Putin conta pe faptul că Europa și SUA vor fi din ce în ce mai obosite de război, însă a făcut o mare greșeală.

Potrivit lui Graham, NATO este mai mare și mai puternic decât Rusia și nu va permite preluarea controlului asupra Ucrainei.

„Congresul este pe punctul de a adopta cel mai semnificativ pachet de sancțiuni din istoria țării. Acesta îi va oferi președintelui Trump instrumente pe care nu le are astăzi, un adevărat baros. Iar marii vinovați aici sunt China, India și Brazilia... Am vorbit cu președintele Trump. El a spus săptămâna trecută că este timpul să acționăm”, a spus Graham.

Aceasta se referă la un proiect de lege prin care ar fi impuse efectiv sancțiuni secundare asupra petrolului rusesc: exporturile din țările care cumpără petrol rusesc s-ar confrunta cu un tarif de 500% în SUA.

„A încercat să-l convingă pe Putin să se alăture negocierilor. Și singura modalitate de a pune capăt acestui război este să-i punem pe oameni care îl susțin pe Putin, să-i punem să aleagă între economia americană și ajutorul acordat lui Putin”, a explicat Graham.

Un flux record de arme către Ucraina

Gazda a remarcat o schimbare în retorica lui Trump față de Putin, subliniind că președintele SUA mai are puțin sub 4 miliarde de dolari (reportați din mandatul lui Joe Biden) care ar putea fi folosiți pentru trimiterea arme în Ucraina sub autoritatea prezidențială, fără aprobarea Congresului.

„Ei bine, cele 4 miliarde de dolari nu sunt nici pe departe suficiente... Dar situația în ceea ce privește invazia Rusiei de către Putin este pe cale să se schimbe. Mă aștept ca, în zilele următoare, să vedem un flux record de arme pentru a ajuta Ucraina să se apere”, a declarat senatorul Graham.

De asemenea, el consideră că Europa va oferi un sprijin substanțial eforturilor de susținere a Ucrainei.

„Putin a făcut o greșeală de calcul aici. Timp de șase luni, președintele Trump a încercat să-l convingă pe Putin să vină la masa negocierilor. Atacurile au crescut, nu au scăzut. Una dintre cele mai mari greșeli de calcul pe care le-a făcut Putin este să se joace cu Trump. Fiți pe fază. În zilele și săptămânile următoare, va exista un efort masiv pentru a-l convinge pe Putin să vină la masa negocierilor”, a adăugat Graham.

Senatorul american a indicat că în Congres se discută despre un pachet care i-ar permite lui Trump să impună tarife de 500% oricărei ţări care ajută Moscova, numind China, India şi Brazilia ca ţări care cumpără produse petroliere şi alte mărfuri din Rusia.

Trump a anunțat o „declaraţie majoră” în legătură cu Rusia luni, în timp ce trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a ajuns la Kiev pentru o vizită de o săptămână.

Totodată, secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi ministrul apărării german, Boris Pistorius, sunt aşteptaţi la Washington luni.