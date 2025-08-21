Trump, pregătit să zdrobească economia Rusiei dacă Putin refuză discuțiile de pace: „Trebuie să îți susții cuvintele”

Senatorul Lindsey Graham a declarat că Donald Trump este pregătit să „zdrobească” economia rusă, dacă Vladimir Putin refuză să se întâlnească cu Volodimir Zelenski în următoarele săptămâni pentru a discuta despre un sfârșit al războiului din Ucraina.

Senatorul Lindsey Graham pledează pentru un proiect de lege cu sancțiuni ample pentru a-l determina pe Vladimir Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski și să discute despre încheierea războiului din Ucraina, potrivit Independent.

Legislația ar afecta cel mai evident superputerea rivală China și India, care în prezent reprezintă 70% din exporturile de energie ale Rusiei și ar fi supuse unor tarife de 500% din partea SUA dacă aceasta ar fi adoptată.

Proiectul de lege bipartit a obținut sprijinul a 85 de senatori, deși în prezent nu are un sprijin explicit din partea Casei Albe.

Graham susține că momentul său ar putea veni atunci când camera superioară a Congresului se va reuni în septembrie, după pauza de vară.

Senatorul a spus că a discutat cu Trump marți, la o zi după ce a găzduit mai mulți lideri europeni și oficiali de rang înalt la Casa Albă, inclusiv pe Zelensky, Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen și Mark Rutte.

„Trump crede că dacă Putin nu își face partea, va trebui să-i zdrobească economia. Pentru că trebuie să îți susții cuvintele”, le-a spus Graham jurnaliștilor după apelul său cu președintele.