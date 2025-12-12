Suporterii olandezi au făcut dezastru în București după meciul FCSB-Feyenoord. Au spart sticle și au dat foc unei copertine din Centrul Vechi

Jandarmeria Bucureşti a aplicat două sancţiuni contravenţionale, dintre care una de 29.000 de lei, pentru organizatorul partidei de fotbal dintre FCSB şi Feyenoord Rotterdam, iar una de 5.000 de lei societăţii specializate de pază şi protecţie care a asigurat ordinea la meci.

Suporterii lui Feyenoord sunt cunoscuți în toată Europa pentru frenezia cu care-și încurajează echipa peste tot. La București, ei au lăsat urme pe străzile Capitalei. Sticle sparte, cioburi, doze de bere au fost lăsate la voia întâmplării pe bulevardele pe care a circulat coloana de suporteri batavi.

Ei au luat cu asalt pub-urile și berăriile din Centrul Vechi, pe care au pus stăpânire în întregime. Suporterii au dat foc unei copertine din Centrul Vechi, dar au fost repede potoliți de forțele de ordine.

De asemenea, la stadion au avut probleme cu jandarmii.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143 din 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri”, informează un comunicat al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti (DGJMB), potrivit Agerpres.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

FCSB a reușit o victorie uluitoare cu Feyenoord, joi seară, în etapa a 6-a din grupa de Liga Europa. Meciul s-a încheiat 4-3 pentru campioana României, care a punctat decisiv la ultima fază. În minutul 51, FCSB era condusă de a doua clasată din Olanda cu 3-1.