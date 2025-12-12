Tânărul acuzat de uciderea activistului Charlie Kirk, la prima apariție în instanță. Dispute privind accesul presei la proces

Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk apare în instanță, în timp ce judecătorul decide asupra accesului media și a gradului de transparență într-un caz intens mediatizat.

Bărbatul acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk a avut joi prima apariție fizică într-o sală de judecată din Utah, în timp ce judecătorul analiza nivelul de acces pe care îl vor avea mijloacele de informare în masă în acest caz, scrie Mediafax.

Judecătorul cântărește transparența, în timp ce apărarea cere limitarea camerelor

Avocații inculpatului Tyler Robinson (în vârstă de 22 de ani) și Biroul Șerifului din comitatul Utah au solicitat instanței interzicerea camerelor, argumentând că mediatizarea extinsă ar putea influența negativ un potențial juriu.

O coaliție de instituții media naționale și locale, alături de văduva lui Kirk, a cerut ferm transparență.

Judecătorul a decis permiterea camerelor video în sala de judecată, deși unele restricții rămân în analiză.

Cazul ar putea duce la pedeapsa cu moartea

Robinson se confruntă cu mai multe capete de acuzare, inclusiv omor calificat, și ar putea primi pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat.

El nu a formulat încă un răspuns la acuzații.

Autoritățile spun că s-a predat după o amplă urmărire la nivel național, fiind convins de tatăl său, care l-a recunoscut în imaginile făcute publice.

La apariția de joi, Robinson a sosit cu mâinile și gleznele încătușate, dar purtând haine civile, și a zâmbit scurt membrilor familiei aflați în sala de judecată.

Dispută continuă privind accesul la o audiere închisă din octombrie

Organizațiile media și văduva lui Kirk solicită în continuare publicarea unei înregistrări audio și a transcrierii unei audieri din octombrie, care a fost închisă publicului.

Judecătorul Tony Graf a declarat că trebuie să analizeze cu atenție ce poate fi desecretizat legal și a amânat o decizie finală până la 29 decembrie pentru a asigura acuratețea.

De asemenea, el a emis un ordin care interzice avocaților să facă declarații publice în afara procedurilor oficiale.

Următoarea apariție fizică a inculpatului în instanță este programată pentru 16 ianuarie.